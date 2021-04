Plus de 825 000 $ pour soutenir la santé psychologique de plus de 200 travailleurs autonomes en Montérégie

MONTÉRÉGIE, QC, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un investissement de 826 500 $ dans la région de la Montérégie pour le financement de plus de 10 programmes de soutien en santé psychologique s'adressant aux travailleurs autonomes et aux microentreprises de moins de cinq employés.

Plus de 200 participants pourront bénéficier de rencontres en ligne individuelles ou en groupe. Un accompagnement personnalisé leur sera aussi offert par des experts afin de les aider à rebondir professionnellement face à la nouvelle réalité liée à la crise sanitaire, à les outiller et à briser leur isolement. En effet, les participants pourront non seulement échanger avec leurs pairs, mais aussi développer de nouvelles compétences pour établir les actions à poser pour se projeter vers un mieux-être au travail.

L'aide financière est accordée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, qui vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

« La crise sanitaire a des répercussions dans toutes les sphères de notre société. Les travailleurs autonomes, impliqués de près dans toutes les actions touchant leur entreprise, portent une grande responsabilité qui peut augmenter leur stress et leur anxiété. En finançant des programmes d'aide et de soutien aux travailleurs autonomes et aux microentreprises en Montérégie, votre gouvernement pose des gestes concrets pour favoriser la prévention et le maintien d'une bonne santé psychologique chez les entrepreneurs de la région, dont le succès est intimement lié au développement économique du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Être travailleur autonome demande beaucoup d'énergie et peut être stressant. Au cours des derniers mois, les entrepreneurs de la Montérégie, tout comme ceux des autres régions du Québec, ont été sous pression en raison de la pandémie. Ils ont dû se réinventer et, la plupart du temps, complètement réadapter leurs façons de faire. Nous sommes très sensibles aux difficultés que peuvent éprouver les entrepreneurs de la région. L'investissement annoncé aujourd'hui vise à offrir du soutien psychologique et de l'accompagnement à tous ceux et celles qui en ressentent le besoin. Cette mesure témoigne, une fois de plus, de l'importance qu'accorde votre gouvernement à la santé psychologique et contribue à favoriser la relance économique. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

En 2019, la région de la Montérégie comptait 18,3 % des travailleurs autonomes de l'ensemble du Québec, selon les données de l'Institut de la statistique du Québec. On dénombrait 52 755 travailleurs autonomes en Montérégie, ce qui représentait un travailleur autonome pour chaque tranche de 11,6 employés.

Les 11 projets en matière de santé psychologique annoncés sont rendus possibles grâce à l'implication et à l'expertise des partenaires et fournisseurs suivants : Alternative RH, l'Association canadienne pour la santé mentale, Développement industriel Granby et région, Enjeux Carrière, Entrepreneuriat Haute-Yamaska, Humance Bromont, Iceberg Management, Soluflex, Zel, les consultantes Sonia Duquette et Janic Asselin et le consultant formateur Vincent Cousin .

et région, Enjeux Carrière, Entrepreneuriat Haute-Yamaska, Humance Bromont, Iceberg Management, Soluflex, Zel, les consultantes et et le consultant formateur . Ils seront mis sur pied avec la collaboration des bureaux de Services Québec de la région, soit ceux de Belœil, Brossard , Cowansville , Granby , Saint-Constant , Salaberry-de-Valleyfield , Sorel-Tracy et Vaudreuil-Dorion .

, , , , , et . Cette offre de perfectionnement répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de favoriser l'adéquation entre la formation, les compétences et l'emploi, en plus d'accroître l'insertion en emploi de tous les bassins de main-d'œuvre.

du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de favoriser l'adéquation entre la formation, les compétences et l'emploi, en plus d'accroître l'insertion en emploi de tous les bassins de main-d'œuvre. Les travailleurs autonomes et les microentreprises qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec le plus près .

