MONTREAL, le 31 août 2021 /CNW/ - En raison de la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises québécoises ont dû prioriser le numérique pour survivre. Or, la plupart d'entre elles peinent à trouver de la main-d'œuvre possédant les compétences nécessaires pour demeurer compétitives sur le marché d'aujourd'hui, selon un nouveau sondage mené par KPMG au Canada.

Les résultats du sondage de KPMG auprès des entreprises indiquent que plus de 84% des répondants affirment avoir besoin de plus de travailleurs possédant des compétences numériques, mais que plus des deux tiers ont du mal à trouver et à embaucher la main-d'œuvre nécessaire. Cette incapacité à trouver ou à garder la main-d'œuvre constitue d'ailleurs la principale menace à leurs perspectives de croissance.

Voici quelques constats marquants tirés du sondage :

84% des répondants affirment que la pandémie a entraîné des changements dans leur façon de travailler et qu'ils ont besoin de plus d'employés ayant des compétences en informatique (par rapport à une moyenne nationale de 79% )

des répondants affirment que la pandémie a entraîné des changements dans leur façon de travailler et qu'ils ont besoin de plus d'employés ayant des compétences en informatique (par rapport à une moyenne nationale de ) 80% des répondants prévoient de recruter au cours des trois prochaines années (contre 69% à l'échelle nationale)

des répondants prévoient de recruter au cours des trois prochaines années (contre 69% à l'échelle nationale) 22 % des répondants classent la cybersécurité et la sécurité de l'information en tête de leurs besoins en matière de compétences (contre 24% à l'échelle nationale)

des répondants classent la cybersécurité et la sécurité de l'information en tête de leurs besoins en matière de compétences (contre à l'échelle nationale)

18% des répondants désignent l'analyse de données comme le principal domaine de compétences dont leur entreprise a besoin (contre 20% à l'échelle nationale)

des répondants désignent l'analyse de données comme le principal domaine de compétences dont leur entreprise a besoin (contre à l'échelle nationale) 84% des entreprises affirment avoir de la difficulté à embaucher des personnes possédant les compétences dont elles ont besoin pour croître (par rapport à une moyenne nationale de 68%)

des entreprises affirment avoir de la difficulté à embaucher des personnes possédant les compétences dont elles ont besoin pour croître (par rapport à une moyenne nationale de 67% des répondants doutent de pouvoir trouver les personnes ayant les compétences dont elles ont besoin et envisagent de recruter à l'étranger (contre 52% à l'échelle nationale

des répondants doutent de pouvoir trouver les personnes ayant les compétences dont elles ont besoin et envisagent de recruter à l'étranger (contre à l'échelle nationale 92% des entreprises sondées investissent dans le développement des compétences et des capacités de leur main‐d'œuvre. (par rapport à une moyenne nationale de 89%)

« De toute évidence, la pandémie a servi de catalyseur à la mise en œuvre de la stratégie numérique de nombreuses entreprises », affirme Armughan Ahmad, président et associé directeur, Solutions numériques, chez KPMG au Canada. « Cependant, la tâche devient de plus en plus difficile, car la concurrence pour recruter des travailleurs possédant des compétences numériques augmente à l'échelle mondiale. »

« Pour remédier à cette situation, les entreprises cherchent des solutions à l'interne et optent pour améliorer les compétences de leur personnel en mettant l'accent sur le numérique. Elles commencent également à reconnaître les programmes de microcertification afin d'accélérer l'amélioration des compétences de leurs employés. Or, pour de nombreuses entreprises, ces mesures ne suffiront pas : elles doivent revoir entièrement leur modèle d'affaires, ce qui exige de pourvoir des postes hautement spécialisés au moyen de talents de calibre mondial », ajoute-t-il.

La majorité (86%) des propriétaires d'entreprises québécoises estiment qu'ils doivent intégrer bien davantage le numérique d'ailleurs, 91% d'entre eux augmentent leurs investissements en capitaux dans l'achat de nouvelles technologies. Environ 86% des répondants ont devancé leur plan de numérisation des activités en raison de la pandémie, et 80% d'entre eux affirment que les perturbations technologiques représentent davantage une occasion qu'une menace pour leur organisation.

Les entreprises québécoises savent que leur avenir passe par le numérique, et nombre d'entre elles ont fait les investissements nécessaires en prévision de l'après-pandémie", déclare Benoit Lacoste Bienvenue, Associé directeur, région du Québec, KPMG au Canada. "Mais investir dans les nouvelles technologies n'est qu'une solution - ce dont les entreprises ont vraiment besoin, c'est de trouver les bonnes personnes qui peuvent optimiser et tirer profit de ces technologies."

Les entreprises canadiennes collaborent également avec des tiers pour prendre le virage numérique.

73 % des répondants a Quebec et à l'échelle nationale utilisent ou prévoient d'utiliser des produits ou des services d'exploitants de plateforme numérique.

des répondants a et à l'échelle nationale utilisent ou prévoient d'utiliser des produits ou des services d'exploitants de plateforme numérique. 70% des répondants envisagent de faire appel à des experts externes ou à des logiciels standard. (contre 63% à l'échelle nationale)

des répondants envisagent de faire appel à des experts externes ou à des logiciels standard. (contre à l'échelle nationale) 67% des répondants manifestent de l'intérêt pour une éventuelle association avec une entreprise en démarrage novatrice afin de stimuler la croissance de leur société (contre 59% à l'échelle nationale)

À propos du sondage de KPMG auprès des entreprises

KPMG a interrogé 505 propriétaires et décideurs de petites et moyennes entreprises canadiennes entre le 6 et le 15 août. L'échantillon de propriétaires d'entreprise et de décideurs a été tiré du panel de recherche en ligne de Delvinia, Asking Canadians, au moyen de la plateforme Methodify. Parmi les répondants au sondage, 35 % sont des entreprises familiales et 74 % sont des sociétés fermées; 31 % ont des revenus annuels de plus de 100 millions de dollars et 24 % ont des revenus annuels se situant entre 50 et 100 millions de dollars.

