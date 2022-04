Plus de la moitié des Canadiens (54 %) ont dit avoir reçu de mauvais conseils financiers au moins une fois dans leur vie. Et en parallèle, 1 Canadien sur 5 admet avoir déjà donné des conseils financiers à une personne même s'il n'était pas certain de ce qu'il avançait.

« Nous vivons une époque de changements inédits. Nous n'avons jamais été autant bombardés d'information, mais ce n'est pas toujours de l'information utile, explique Laura Curtis Ferrera, chef du marketing à la Banque Scotia. Comme la réalité financière de chacun est légèrement différente, les bons conseils ne sont jamais universels. Voilà pourquoi la Banque Scotia est déterminée à fournir des conseils financiers qui sont judicieux et fiables et qui répondent aux besoins et aux priorités uniques de la personne. »

La nouvelle campagne « De bons conseils » de la Banque Scotia veut montrer que la Banque est déterminée à aider les Canadiens à y voir clair. C'est aussi le fondement de l'approche personnalisée que nous préconisons avec ScotiaConseils+. Le Centre Conseils+ de la Banque Scotia a été conçu pour fournir à tous les Canadiens de l'information financière crédible, leur donner la capacité de s'orienter eux-mêmes sur différentes questions et leur permettre de contacter un conseiller compétent qui les aidera à atteindre leurs buts.

Pour en savoir plus sur ScotiaConseils+, allez sur notre site au banquescotia.com .

Autres résultats du sondage :

Pour obtenir des conseils financiers fiables et judicieux, plus du tiers des Canadiens (39 %) consultent un conseiller financier.

Les autres sources de « bons » conseils financiers sont les parents (21 %), les conjoints (16 %) et les amis (15 %).

27 % des adultes de moins de 35 ans disent se tourner vers Google pour trouver de « bons » conseils financiers alors que 2 % disent consulter leur horoscope.

Le tiers des Canadiens pensent que les pires conseils financiers proviennent des plateformes de média social (34 %). Pour d'autres, ce sont les moteurs de recherche (16 %) et les amis (14 %).

La plupart des Canadiens se sentent généralement à l'aise de prendre des décisions financières concernant le CELI et le REER (61 % et 58 %, respectivement).

Ils sont beaucoup moins à l'aise de prendre des décisions touchant l'immobilier (38 %) et les placements directs (30 %). Chez les femmes, ces chiffres baissent de façon marquée, à 29 % et 19 %, respectivement.

En ce qui concerne la technologie de la chaîne de blocs, comme la cryptomonnaie et les jetons non fongibles, près de 70 % des Canadiens admettent ne rien connaître du tout à ce sujet.

Méthodologie : Le sondage a été réalisé pour le compte de la Banque Scotia par les experts en matière d'échantillons et de collecte de données de Maru Public Opinion du 14 au 15 mars 2022 auprès de 1 522 adultes canadiens choisis au hasard et faisant partie des panélistes en ligne de La Voix Maru Canada. Les données ont été pondérées par niveau d'études, âge, sexe et région (et au Québec, par langue) afin d'être représentatives de la population selon les données de recensement. On s'assure ainsi que l'échantillon est représentatif de la population adulte du Canada. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux s'expliquent par l'arrondissement des chiffres.

