Les cabinets expriment leurs préoccupations quant à la conduite sur le campus et à l'importance d'affirmer les valeurs canadiennes.

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Plus de 80 cabinets d'avocats de partout au Canada ont signé une lettre envoyée aux doyens de toutes les facultés de droit canadiennes pour leur faire part de leurs sérieuses préoccupations concernant les rapports de conduite inacceptable sur les campus universitaires. Les cabinets ont fait part de leurs valeurs fondamentales et de l'importance pour les doyens de fournir des conseils et une protection aux étudiants d'une manière qui affirme les valeurs canadiennes. Il s'agit notamment de trouver un équilibre entre le libre échange d'idées et le respect, la sécurité et la sûreté de leurs étudiants. Les plus de 80 cabinets ont clairement indiqué qu'ils ne tolèrent aucune forme de racisme, de discrimination ou de harcèlement -- que ce soit sur les campus universitaires, sur leur lieu de travail ou dans leur communauté -- et ont demandé aux doyens d'adopter la même position sans équivoque sur leurs campus.

Le texte intégral de la lettre (envoyée en anglais et en français) et les noms des signataires figurent ci-dessous.

Chers doyens des facultés de droit du Canada,

Parmi les valeurs fondamentales de chacun de nos cabinets d'avocats figure le principe selon lequel chaque personne a le droit d'être traitée avec respect et d'être libre de toute discrimination ou de tout comportement visant son identité, ou pouvant être offensant, hostile, intimidant ou incompatible avec sa dignité et les droits de la personne.

Au cours des dernières semaines, nous avons été grandement préoccupés par de trop nombreux témoignages de harcèlement, de vandalisme et d'agressions antisémites sur les campus universitaires. Cela inclut même des manifestants appelant à la mort des Juifs. De tels actes antisémites ne seraient jamais tolérés au sein de nos cabinets d'avocats, et ne devraient pas plus l'être dans nos universités canadiennes.

Nous croyons également que les universités ne devraient pas accepter les associations étudiantes et les groupes externes qui s'adonnent à des actes de harcèlement et de menace de violence, comme cela se produit et semble avoir été toléré sur de nombreux campus. Dans les faits, certains de ces groupes étudiants associés à bon nombre de vos universités ont même exprimé ouvertement leur soutien au groupe terroriste du Hamas.

Les étudiants se tournent vers vous afin d'obtenir des conseils et une protection d'une façon qui appuie des valeurs canadiennes fondamentales, à savoir le respect, l'égalité, la sécurité et la paix, toutes des valeurs qui nous sont chères en tant que canadiens. Nous comprenons qu'en tant qu'enseignants aux études supérieures, vous devez encourager le débat sur diverses questions. Cela implique la responsabilité de gérer un équilibre entre la libre expression des idées et le respect, la sécurité et la protection de vos étudiants. En tant que leaders de ces institutions, cette responsabilité repose fermement sur vos épaules.

Dans chacun de nos cabinets, nous interdisons toute forme de discrimination, d'hostilité ou de harcèlement, et ce tant verbal, visuel que physique. Soyons clairs : il n'y a pas de place pour l'antisémitisme, l'islamophobie, le racisme ou toute autre forme de violence, de haine ou de bigoterie sur vos campus, dans nos lieux de travail ou dans nos communautés. En tant qu'employeurs recrutant dans chacune de vos facultés de droit, nous vous demandons de vous assurer que vos étudiants soient prêts à rejoindre des environnements de travail tels que les nôtres, lesquels n'ont aucune tolérance envers toute forme de discrimination ou de harcèlement.

Nous continuons de surveiller attentivement la situation et sommes confiants que vous prendrez le même engagement ferme au sein de vos campus. Nous vous invitons également à une rencontre afin d'organiser un dialogue respectueux afin de nous permettre de comprendre comment vous abordez avec célérité cette situation sérieuse.

Salutations distinguées,

Allen McDonald Swartz LLP

Anglehart et al.

Azancot & Associés Inc.

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Boro Frigon Gordon Jones

Breder Law

Brownlee LLP

Chaitons LLP

Choueke Hollander LLP

Consumer Law Group Inc.

Cooper, Sandler, Shime & Schwartzentruber LLP

Cozen O'Connor

De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.

De Louya Markakis Avocats

Derhy Avocats & Notaires

Diamond & Diamond LLP

DLA Piper

Duncan Craig LLP

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L.

Eidelmann Law Inc.

Epstein Cole LLP

Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.

Fogelman Law PC

Francis Mehr LLP

FWCanada

Gluckstein Lawyers

Goldman, Spring, Kichler & Sanders LLP

Goodman, Solomon & Gold

Green and Spiegel LLP

Greenspoon Avocats

Guardian Law Group

Halpern Law Group

Hatch Law

Hladun & Company

Hoffer Adler LLP

Igor Ellyn ADR

JML Law Corporation

Kaufman Avocats s.e.n.c.r.l.

Kahn Zack Ehrlich Lithwick LLP

KRB Avocats

Kugler Kandestin s.e.n.c.r.l.

Labarge Weinstein

Law Office of Cynthia Lauer

Law Office of Harriet Altman

Lax O'Sullivan Lisus Gottlieb

Leo Adler Law

Leora Shemesh Criminal Law

Levine Frishman S.E.N.C.

Levy Tsotsis

Lex Group Inc.

MacDonald & Partners LLP

Manis Law

MBM Intellectual Property LLP

McCague Borlack LLP

McLennan Ross LLP

Neuberger & Partners LLP

Parlee McLaws LLP

Pinto Law

Pitblado LLP

Rachlin & Wolfson LLP

Ravinsky Ryan Lemoine

Robins Appleby LLP

Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l.

Rosen Sunshine LLP

Rosenstein Law

Scharfstein LLP

Schneider Avocats Inc.

Segev LLP

Shadley Knerr s.e.n.c.r.l.

SOS Legal

Speigel Nichols Fox LLP

Spiegel Sohmer Inc.

Stein & Stein Inc.

Steinbergs LLP

Taylor & Blair LLP

Teplitsky LLP

Tilda M. Roll, Professional Corp

Torkin Manes LLP

Tutino Joseph Grégoire

Victor Vallance Blais LLP

Wagner Sidlofsky LLP

WLG Law

