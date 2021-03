Plus de 770 foyers de la région des Laurentides ont maintenant accès à Internet haute vitesse

QUÉBEC, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Un investissement combiné de plus de 1,5 million de dollars du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et de Cogeco se traduit, aujourd'hui, pour 774 foyers et 12 commerces de la région des Laurentides, par un nouvel accès à un réseau Internet haute vitesse. Cette collaboration dans le secteur des télécommunications permet à la population d'Estérel et de Lac-des-Seize-Îles, dans la MRC des Pays-d'en-Haut, de compter sur un réseau étendu qui donne accès à un service Internet performant et fiable, et ce, à un coût abordable.

Le secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, M. Stéphane Lauzon, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse, M. Gilles Bélanger, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, le maire d'Estérel, M. Joseph Dydzak, le maire de Lac-des-Seize-Îles, M. René Pelletier, ainsi que la vice-présidente de la programmation et des relations avec les communautés chez Cogeco, Mme Johanne Hinse, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Parmi les nouveaux accès au réseau Internet à haut débit, on compte 621 résidences et 10 commerces, à Estérel, ainsi que 153 résidences et 2 commerces à Lac-des-Seize-Îles. La réalisation de ce projet s'inscrit dans une vaste initiative intergouvernementale qui vise, à terme, à couvrir jusqu'à 24 000 foyers et commerces dans 58 MRC du Québec. Le financement des gouvernements provient des programmes Québec branché et Brancher pour innover. Chacun a investi 57 160 $ dans la construction de ce réseau de base. La part du partenaire Cogeco connexion, qui a également investi dans la construction d'un réseau de dernier kilomètre, a atteint 1,425 million de dollars, pour un investissement global de plus de 1,539 million de dollars.

« L'accès à une connectivité fiable est essentiel à la réussite des résidents des régions rurales du Québec. La crise de la COVID-19 a mis en lumière l'importance cruciale de l'accès au monde numérique. En investissant dans ces projets dans le cadre du programme Brancher pour innover, nous continuons de combler le fossé afin que les Québécoises et Québécois des régions puissent profiter eux aussi de tous les avantages qu'offre le numérique. Le gouvernement du Canada a investi plus de 213 millions de dollars dans 54 projets jusqu'à maintenant, ce qui permettra de brancher jusqu'à 250 293 foyers au Québec. »

Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés

« Le premier ministre du Québec s'est engagé officiellement à donner accès à Internet haute vitesse à l'ensemble des Québécoises et Québécois d'ici l'automne 2022. L'accès à des services fiables, performants et abordables est un élément clé de la relance économique en région en ces temps de pandémie. Nous en faisons une priorité. Nous avons récemment déposé des crédits budgétaires supplémentaires de 660 millions de dollars pour nous donner les moyens d'y parvenir. Il reste beaucoup de travail à faire. Nous redoublons d'efforts pour atteindre notre objectif. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre pour le déploiement de l'Internet haute vitesse

« Je me réjouis de cette bonne nouvelle pour la population de la circonscription de Bertrand et spécialement pour les secteurs de l'Estérel et de Lac-des-Seize-Îles. Ces investissements permettront non seulement aux citoyens visés d'accéder au réseau internet à haut débit, mais également de favoriser le développement économique de la région. L'accès à internet haute vitesse devrait faire partie du quotidien des familles et nous travaillons quotidiennement à réaliser cet engagement. Nous voulons que les jeunes et les moins jeunes puissent profiter d'un réseau internet de qualité et c'est l'objectif de cet investissement tant attendu. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Bertrand

« Chaque nouvel accès à un service Internet haute vitesse est une victoire dans la circonscription d'Argenteuil. Il s'agit d'un enjeu majeur dans mon comté et nous travaillons sans relâche pour que tous les foyers et entreprises du territoire puissent être branchés le plus rapidement possible. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« Lorsque Cogeco a reçu des subventions des gouvernements fédéral et provincial pour l'expansion de son réseau de fibre optique à Estérel, elle a immédiatement demandé les permis requis afin d'utiliser les infrastructures existantes, notamment les réseaux de Bell Canada et d'Hydro-Québec. Malgré ces bonnes nouvelles, il y a eu des retards attribuables à la complexité de coordonner les divers intervenants. Cependant, grâce à l'intervention de notre députée, la ministre Nadine Girault, et du député Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre, les permis ont été accordés. L'arrivée de l'Internet haute vitesse a changé la vie de plusieurs de nos citoyens qui peuvent maintenant faire du télétravail, et c'est un outil essentiel à notre économie locale. »

Joseph Dydzak, maire d'Estérel

« Nous sommes fiers que la construction du réseau permette à la communauté du secteur nord de Lac-des-Seize-Îles d'avoir accès à un service très rapide et efficace, encore plus essentiel en ces temps de pandémie. Nous n'avons rien à envier aux grands centres urbains. »

René Pelletier, maire de Lac-des-Seize-Îles

« Je suis très fière d'affirmer que nous contribuons activement chaque jour à réduire le fossé numérique qui existe entre les grands centres urbains et les régions en collaborant étroitement avec les différents paliers du gouvernement. Aujourd'hui, desservir les foyers et entreprises de l'Estérel et du Lac-des-Seize-Îles est un pas de plus vers l'inclusion numérique pour tous. »

Johanne Hinse, directrice générale pour le Québec et vice-présidente programmation et relations avec les communautés chez Cogeco

Le programme Québec branché, lancé en 2016 et doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars, et le programme Québec haut débit, lancé en 2019 et doté d'une enveloppe de 400 millions de dollars, ont pour objectif de fournir des services Internet à haute vitesse aux régions rurales qui sont actuellement mal ou non couvertes.

Le programme Brancher pour innover, doté d'une enveloppe de 585 millions de dollars, du gouvernement fédéral, vise à améliorer les services Internet à haute vitesse dans les collectivités rurales et éloignées du Canada.

Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 1,75 milliard de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle.

