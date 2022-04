DRUMMONDVILLE, QC, le 26 avril 2022 /CNW Telbec/ - Entosystem, une entreprise qui s'inscrit dans l'économie circulaire en développant des solutions technologiques innovantes d'élevage d'insectes pour contribuer à l'autonomie alimentaire du Québec, est fière d'annoncer la construction d'une nouvelle usine à Drummondville grâce à plus de 60 M$ d'investissements publics et privés.

Entosystem revalorise les matières organiques provenant de l'industrie agroalimentaire québécoise qui seraient autrement gaspillées, en les transformant en plusieurs produits écologiques grâce à un procédé zéro-déchet.

Ces matières organiques récupérées de la ferme à l'épicerie sont utilisées pour nourrir les larves de mouche soldat noire. L'usine recevra quotidiennement 250 tonnes d'aliments qui seront consommés en seulement six jours par les insectes. Une fois bien nourries, ces larves sont séchées et broyées en une riche farine protéinée destinée à l'alimentation des animaux domestiques et d'élevage. Ce procédé circulaire permet également de commercialiser un excellent engrais approuvé pour la culture biologique.

Qui plus est, cette approche novatrice permet d'intégrer l'économie circulaire au cœur du modèle d'affaires de l'entreprise.

Des retombées écologiques et économiques concrètes

Cette nouvelle usine de plus de 100 000pi² permettra à Entosystem de créer 70 nouveaux emplois dans la région, en plus de conserver les 30 emplois déjà actifs à Sherbrooke, et de se doter d'un système industriel entièrement automatisé de tout son processus d'élevage d'insectes. Ces avancées technologiques permettront à l'entreprise de revaloriser 90 000 tonnes de matières organiques chaque année afin de produire 5 000 tonnes de larves protéinées de haute qualité ainsi que 15 000 tonnes d'engrais approuvé pour la culture biologique.

Selon une étude indépendante, ce projet novateur permettra de réduire de 85 %1 par année les émissions de GES par rapport au scénario actuel, tout en augmentant l'autonomie et la sécurité alimentaire.

Notons qu'au pays, une grande proportion des aliments produits sont gaspillés ou perdus. À plus vaste échelle, l'agriculture, l'alimentation des chiens et des chats ainsi que l'utilisation d'engrais non durable contribuent à une forte proportion des émissions de GES en Amérique du Nord.

Citations

« Nous sommes fiers de jouer un rôle de précurseurs dans le développement de cette filière prometteuse pour l'environnement, l'économie et l'autonomie alimentaire du Québec. Déjà implantés en Estrie, cette expansion dans la ville de Drummondville n'aurait pu être possible sans le soutien exceptionnel de nos partenaires, soit Agriculture et Agroalimentaire Canada, BDC, Financement agricole Canada, Exportation et développement Canada, le Ministère des Pêcheries, de l'Agriculture et de l'Alimentation du Québec, Investissement Québec, la Financière agricole du Québec, RECYC-QUÉBEC, la Ville de Drummondville et la SDED, ainsi que Sanimax et Desjardins. »

- Cédric Provost, président et co-fondateur, Entosystem

« L'utilisation d'insectes pour accélérer le processus de compostage des déchets alimentaires est une solution prometteuse pour l'environnement. En valorisant des produits destinés à l'enfouissement, Entosystem crée des produits à valeur ajoutée, génère une économie circulaire zéro déchet et contribue à l'atteinte de nos cibles climatiques. L'investissement du gouvernement du Canada dans les nouvelles installations de l'entreprise leur permettra d'augmenter leur production de protéines alternatives pour l'alimentation animale et d'engrais, des intrants essentiels pour l'industrie agricole. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Depuis près de six ans déjà, Entosystem met toute son énergie à favoriser l'essor d'une production locale et à ouvrir un nouveau marché dans notre industrie agroalimentaire québécoise, soit celui de la farine d'insectes protéinée destinée à la consommation animale et des biofertilisants à base d'insectes. Nous sommes donc heureux de la soutenir aujourd'hui dans son projet. Ce dernier lui permettra de renforcer son expertise et de faire un pas de géant dans son domaine, et ce, tout en encourageant une agriculture durable et en stimulant la vitalité économique du Centre-du-Québec. »

- André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière Appalaches et député de Johnson

« Avec un produit novateur de farine d'insectes protéinée et une nouvelle usine à la fine pointe de la technologie, Entosystem se donne les moyens de s'illustrer dans un marché en forte croissance. En combinant l'innovation, l'automatisation et l'économie circulaire, on a tous les ingrédients pour faire de ce projet une recette gagnante. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Le projet d'Entosystem présente une avenue innovante d'économie circulaire, qui contribuera au développement d'une diversité de nouveaux procédés de traitement pour la valorisation de la matière organique. La matière organique détournée de l'élimination grâce à ce projet d'envergure sera ainsi valorisée pour mettre sur le marché des produits de qualité à haute valeur ajoutée. Voilà une entreprise qui s'inscrit tout droit dans notre vision d'une économie verte pour le Québec! »

- Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Je salue le grand engagement d'Entosystem dans notre région et plus particulièrement à Drummondville. Cet investissement majeur est une nouvelle preuve de la vigueur et du dynamisme de notre économie. De plus, nous ne pouvons qu'être satisfaits de voir se développer des solutions industrielles locales qui mettent en œuvre des principes d'économie circulaire bénéficiant aux acteurs de la filière agroalimentaire québécoise. »

- Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« La Ville de Drummondville est heureuse qu'une entreprise innovante et avant-gardiste comme Entosystem ait choisi la Capitale du développement pour installer son entreprise. L'arrivée d'Entosystem appuie la diversification de notre économie régionale. La transformation alimentaire constitue d'ailleurs le 2e plus grand secteur d'activités à Drummondville. L'économie circulaire s'inscrit dans une nouvelle ère et Drummondville a toujours été précurseur. Nous avons à cœur la réduction du gaspillage alimentaire et la valorisation des matières résiduelles. L'arrivée d'Entosystem constitue un pas de plus dans cette direction. »

- Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville et présidente de la SDED

« FAC est fière d'accompagner une jeune entreprise innovante comme Entosystem qui valorise les pratiques écoresponsables au Québec et qui contribue à réduire l'empreinte carbone de l'agriculture moderne sur l'environnement. Avec un modèle d'affaires porteur et une équipe de gens passionnés, Entosystem a tout ce qu'il faut pour atteindre de nouveaux sommets au cours des prochaines années et faire une différence dans un système alimentaire durable et responsable. »

- Manuel Vaillancourt, directeur principal des relations d'affaires, Financement agricole Canada

« Partenaire d'Entosystem depuis plusieurs années, notamment pour avoir soutenu son projet d'usine pilote, Investissement Québec est fier de voir se concrétiser la construction de cette usine à la fine pointe de la technologie à Drummondville. En plus de s'appuyer sur une relation d'affaires stratégiques avec différents acteurs majeurs de l'industrie agroalimentaire québécoise, l'entreprise prend les moyens de solidifier sa production et sa chaîne d'approvisionnement tout en contribuant au développement économique du Centre-du-Québec et des environs. »

- Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Afin d'assurer une relance verte et axée sur la résilience de nos entreprises et de nos territoires, il devient primordial de miser sur l'économie circulaire comme moteur de développement. Repenser nos modes de production et de consommation, optimiser l'utilisation des ressources, c'est contribuer à l'effort collectif de réduction des gaz à effet de serre, tout en concrétisant un Québec sans gaspillage. Des projets innovants et qui proposent des solutions en amont, comme celui-ci, contribuent à nous rapprocher de cet objectif. »

- Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« Dans un contexte de changements climatiques et de rareté des ressources, il est important de trouver des solutions novatrices pour réduire le gaspillage alimentaire. En tant que leader de développement socioéconomique, nous devons soutenir une économie qui prolonge le cycle de vie des matières. C'est pourquoi nous sommes fiers de financer à la hauteur de 13,5 millions de dollars la nouvelle usine d'Entosystem. »

- Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président Services aux entreprises du Mouvement Desjardins

« La technologie développée par Entosystem se positionne parmi les meilleures au monde et permet une gestion innovante et durable des matières organiques de l'industrie agroalimentaire. À titre de partenaire privilégié, Sanimax partage une expertise et des valeurs communes qui font la force de notre collaboration. Nous croyons qu'il s'agit d'un projet d'avenir qui contribuera à renforcer le rôle du Québec et des entreprises d'ici comme leaders de l'économie circulaire. Nous sommes fiers de contribuer activement au développement de cette nouvelle filière. »

- Martial Hamel, président - Amérique du Nord, Sanimax

À propos d'Entosystem

Chez Entosystem, nous rêvons d'un monde qui s'inspire de la nature. C'est pourquoi notre mission est de libérer les superpouvoirs des insectes afin de contribuer à créer un système alimentaire durable et responsable. Avec l'économie circulaire au cœur de notre modèle d'affaires, nous produisons des protéines entomologiques utilisées dans la nutrition animale en permettant d'une part la récupération de la valeur nutritive des déchets alimentaires et d'autre part, en permettant un meilleur contrôle de la sécurité alimentaire.

1 Enviro-Access inc. GHG Experts, Entosystem's Commercial Plant: Unleash insect superpowers!, Initial Environmental Benefits Report (ISO 14064-1), September 14, 2021

