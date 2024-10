MONTRÉAL, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Idéaliste Capital, Sanimax et Fondaction annoncent fièrement leur investissement stratégique de $58 millions dans Entosystem, leader mondial de la production de protéines d'insectes et de fertilisant biologique destinés à l'agriculture et à la nutrition animale. Cet investissement décisif vise à accélérer la croissance d'Entosystem en permettant d'augmenter la capacité de production existante et la construction d'une deuxième usine commerciale.

Grâce à sa technologie de pointe, Entosystem détourne des tonnes de matières organiques des sites d'enfouissement afin de les transformer en ingrédients de haute qualité, réduisant ainsi l'empreinte écologique de la production alimentaire.

L'usine carbo-négative de Drummondville peut transformer 90 000 tonnes de matières organiques chaque année afin de produire 5 000 tonnes de farine protéinée de haute qualité ainsi que 15 000 tonnes d'engrais approuvé pour la culture biologique. Selon une étude indépendante, ce projet novateur permet de réduire de 85 % les émissions de GES par rapport au scénario actuel, tout en générant des crédits carbones. Selon la hiérarchie des solutions pour prévenir les pertes et le gaspillage alimentaire, la solution d'Entosystem est privilégiée puisqu'elle permet la réintroduction de la matière organique dans la chaîne alimentaire par l'entremise d'un procédé écologique.

En ligne avec le plan stratégique, la deuxième usine en développement représente une étape clé dans la stratégie de croissance de l'entreprise, répondant ainsi à l'augmentation de la demande en protéines durables et en fertilisants biologiques.

« Cet accord est le fruit d'une collaboration riche avec des partenaires d'affaires stratégiques et surtout, le dévouement d'une équipe en or sans qui Entosystem n'aurait pu se positionner aussi rapidement comme chef de file mondial dans son secteur. Nous avons toutes les clés en main pour réaliser nos ambitions et planifier notre croissance », a déclaré Cédric Provost, président et co-fondateur, Entosystem.

« Nous sommes ravis de pouvoir soutenir une entreprise aussi innovante qu'Entosystem. Leur approche durable s'aligne parfaitement avec notre plan stratégique, nos valeurs et notre mission d'un avenir plus vert », a déclaré Martial Hamel, chef de la direction de Sanimax.

« Avec l'usine de Drummondville, Entosystem a démontré à grande échelle son processus de revalorisation économique de matières organiques pour la production de protéines destinées à l'alimentation animale et de fertilisants biologiques », partage Steeve Robitaille, co-associé directeur chez Idéaliste Capital. « Nous sommes ravis d'appuyer l'équipe d'Entosystem pour la prochaine étape de sa croissance manufacturière et commerciale dans un secteur en plein essor. »

Tel que mentionné par Claire Bisson, vice-présidente et cheffe Investissement à Fondaction : « Comme société, nous avons besoin d'innovation et de stratégies circulaires qui détournent de l'enfouissement des matières résiduelles qui ont encore du potentiel. Lorsqu'il s'agit en plus de réduire l'empreinte carbone de la filière élevage par la production de protéines d'insectes dédiée à l'alimentation animale, on fait coup double. Dans un tel cas, soutenir l'augmentation de la production, c'est augmenter l'impact. »

À propos de Entosystem Entosystem est une entreprise pionnière dans la production de protéines d'insectes et de fertilisant, fournissant des solutions innovantes pour l'agriculture durable et la nutrition animale. Grâce à sa technologie de pointe, Entosystem détourne des tonnes de matières organiques des sites d'enfouissement afin de transformer les insectes en ingrédients de haute qualité, réduisant ainsi l'empreinte écologique de la production alimentaire.

À propos de Sanimax Pionnier de l'économie circulaire depuis sa fondation en 1939, Sanimax est une entreprise familiale québécoise spécialisée dans l'équarrissage. Chaque jour, l'entreprise récupère les restes de l'industrie agroalimentaire auprès de 25 000 partenaires partout en Amérique. Ces matières sont traitées dans les usines de Sanimax pour créer des ingrédients de haute qualité. Ces ingrédients seront ensuite retournés à des entreprises qui les utilisent pour la fabrication d'articles d'usage courant.

Aujourd'hui, la présence de Sanimax s'étend au Canada, aux États-Unis, en Colombie et au Brésil à travers plus de 17 installations. Chaque année, l'entreprise récupère et revalorise plus de deux millions de tonnes de matières premières, contribuant ainsi activement à bâtir un avenir plus vert pour les générations futures.

À propos d'Idéaliste Capital Idéaliste Capital est une société d'investissement basée à Montréal qui se concentre sur l'accélération de la transition énergétique en fournissant du capital de croissance aux entrepreneurs en Amérique du Nord, en se concentrant principalement sur le marché canadien. Idéaliste Capital soutient les entreprises dont les activités permettent un impact climatique positif sur l'un de trois thèmes - (i) la décarbonation de l'apport en énergie, (ii) l'électrification des transports, et (iii) la décarbonation des processus industriels et l'économie circulaire. La société a un mandat visant l'obtention d'excellents rendements ajustés au risque tout en soutenant des solutions qui sont bénéfiques pour le climat. Pour ce faire, Idéaliste Capital évalue son impact carbone et intègre des indicateurs clés de performance non financiers dans toutes ses décisions d'investissement. Pour en savoir plus sur Idéaliste Capital, visitez Idéaliste Capital.

À propos de Fondaction Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,77 milliards de dollars au 31 mai 2024 investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

Renseignements : Cédric Provost, Président et Co-fondateur, Entosystem, [email protected]