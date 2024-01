MONTRÉAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Hardbacon, une application de finances personnelles, dévoile aujourd'hui les résultats d'un nouveau sondage sur les habitudes des Canadiens en matière de pourboires. Le sondage révèle notamment les frustrations des Canadiens par rapport aux pourboires ainsi que les montants moyens donnés dans différents établissements.

Selon le sondage, 65% des Canadiens ont laissé un pourboire uniquement parce que le terminal de paiement offrait cette option. De nombreux Canadiens se sont ainsi mis à donner des pourboires dans des établissements sans service aux tables lorsqu'ils payent par carte de crédit ou de débit, alors qu'ils ne le font pas lorsqu'ils payent comptant.

Le sondage révèle aussi que 62% des Canadiens ont laissé un pourboire plus élevé que prévu en raison des choix présentés par le terminal de paiement. Dans les commentaires laissés par les répondants, deux irritants principaux ressortent : l'application du pourcentage de pourboire sur le total après taxes et les options de pourboires commençant à plus de 15%.

« Les résultats du sondage démontrent que les tactiques des commerçants pour inciter les consommateurs à laisser plus de pourboire fonctionnent, mais ils risquent de s'aliéner leur propre clientèle dans un contexte où on essaie tous d'adapter notre budget à l'inflation », commente Julien Brault, pdg de Hardbacon.

Malgré l'inflation, les pourboires de 20% sont loin d'être devenus la norme au Canada. En effet, le pourboire moyen laissé dans les restaurants avec service aux tables est de 15%. De plus, alors que pas moins de 99% des Canadiens laissent un pourboire à leurs serveurs, ce n'est pas tous les types de services qui font un tel consensus. En effet, 25% des répondants utilisant l'application d'autopartage Uber rapportent ne pas donner de pourboire à leurs chauffeurs.

Le sondage en ligne de Hardbacon a été effectué du 9 au 15 janvier 2024. L'échantillon total de ce sondage est de 513 Canadiens de 18 ans et plus.

Pour en savoir plus, consultez les résultats du sondage sur Hardbacon.ca.

