Plus de 500 000 $ en subventions pour la promotion et la valorisation de la langue française auprès des personnes immigrantes à Montréal

QUÉBEC, le 3 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi de subventions totalisant 513 000 $ afin de soutenir des organismes qui font la promotion et la valorisation de la langue française auprès des personnes immigrantes dans la région de Montréal.

Ce sont 12 organismes qui se partageront cette aide financière en vue de réaliser des projets véhiculant l'importance de l'apprentissage de la langue française et de son utilisation. Les projets contribueront à renforcer l'usage du français comme langue d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes. Ils visent également à favoriser l'adhésion et la contribution des personnes immigrantes à la société québécoise.

Ces initiatives régionales ont été retenues dans le cadre de l'édition 2020-2021 de l'appel de projets du Programme de promotion et de valorisation de la langue française. À l'échelle du Québec, en vertu de ce programme, le gouvernement du Québec a octroyé une somme de 1 247 100 $ pour soutenir 29 projets.

Les initiatives subventionnées visant la promotion et la valorisation de la langue française des personnes immigrantes sont présentées en annexe.

« Il est fondamental pour notre gouvernement d'assurer la pérennité et la vitalité de la langue française. La vitalité du français dans notre métropole nécessite une mobilisation de tous les acteurs et cela est particulièrement important en ce qui concerne l'intégration des personnes immigrantes. C'est pourquoi nous soutenons les organismes et leurs initiatives en matière de promotion et de valorisation du français auprès des personnes immigrantes. Notre langue est un vecteur d'intégration et son appropriation par les communautés immigrantes permettra à toutes et à tous de s'épanouir pleinement au Québec. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française

« L'apprentissage du français est essentiel pour s'intégrer au marché du travail ainsi qu'à la vie collective. Je suis donc heureux de constater que les projets subventionnés font la promotion de la langue française auprès des personnes immigrantes. Je tiens à remercier les organismes qui contribuent à faciliter la participation des personnes immigrantes à la société québécoise. »

Jean Boulet, Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration suppléant

« Comme métropole du Québec, Montréal doit maintenir son rôle de modèle fort et positif, notamment en matière de langue française. Je suis très heureuse de participer à l'annonce du soutien octroyé à des organismes qui valorisent l'apprentissage et l'usage du français pour les personnes immigrantes. Grâce à ces efforts, nous pourrons faire avancer les choses afin de continuer à affirmer notre place de leader francophone et de rayonner à l'international. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal

Information complémentaire

Le Programme de promotion et de valorisation de la langue française du Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française appuie des projets contribuant à protéger le français ainsi qu'à promouvoir son utilisation en tant que langue officielle. Il vise également à en renforcer l'utilisation comme langue commune à l'ensemble des Québécoises et des Québécois, et ce, dans toutes les sphères de la vie en société.

Les sommes octroyées découlent des investissements de 50 millions de dollars sur 5 ans annoncés par le gouvernement du Québec dans le Plan budgétaire de mars 2020 pour protéger, promouvoir et valoriser la langue française.

Les informations relatives à l'appel de projets du Programme de promotion et de valorisation de la langue française 2020-2021 sont accessibles sur le site Web Quebec.ca : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/organismes-lies/spvlf/

ANNEXE

Liste des projets subventionnés en 2020-2021 par le Programme de promotion et de valorisation de la langue française et ayant pour objectif la promotion de l'utilisation du français auprès des personnes immigrantes

Organisme Projet Centre d'action bénévole et communautaire Saint-Laurent L'histoire du Québec tout en francophonie Le projet est destiné à des élèves en classe d'accueil. Il consiste à mettre sur pied des ateliers favorisant le développement de compétences linguistiques en se basant sur l'histoire du Québec et sa culture. Il a ainsi comme objectif de sensibiliser les élèves à l'importance de la langue française et de valoriser le français comme moyen d'intégration et d'inclusion à la société québécoise. Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI) Le français sous les projecteurs Ce projet a pour but de souligner l'importance de l'apprentissage du français dans l'intégration des personnes immigrantes. Ainsi, il permettra la réalisation, la promotion et la diffusion d'un reportage sur le parcours d'apprentissage du français par des personnes immigrantes allophones installées au Québec. Centre d'intégration et d'intervention multiculturel de l'ouest (CIIMO) Avec le français, tout m'est accessible. Ce projet vise à encadrer les nouvelles immigrantes et les nouveaux immigrants des communautés culturelles en mettant à leur disposition les outils nécessaires pour utiliser la langue française comme levier d'intégration rapide dans la société québécoise. Le but est de sensibiliser les participantes et participants à l'importance de l'usage du français dans leurs communications et à l'image positive que cela leur confère. Centre d'intégration multiservices de l'ouest de l'île (CIMOI) Valorisation de l'usage du français dans les entreprises de l'ouest de l'île Ce projet se compose de deux volets : diffusion et parrainage. Il ciblera 10 entreprises de l'ouest de l'île pour y promouvoir l'apprentissage de la langue, notamment chez les nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants. Les participantes et participants seront sensibilisés à l'importance de l'usage du français comme langue au travail. Centre R.I.R.E. 2000 Pour la pérennité de la langue française, je m'implique Ce projet a pour but de faire de la langue française un facteur d'intégration harmonieuse pour les personnes immigrantes. Il comprend une campagne de promotion et de valorisation de la langue française dans les médias sociaux. Cette campagne sera l'occasion de souligner l'ouverture des employeurs de la région qui se sont distingués dans l'intégration des personnes immigrantes. La campagne vise ainsi à sensibiliser la population à l'importance de choisir un français de qualité à la maison et dans l'espace public. Centre social d'aide aux immigrants (CSAI) À la rencontre des néo-francophones québécois : un roman graphique Ce projet fera la promotion du français, encouragera la francisation des personnes immigrantes et valorisera leur parcours par la réalisation d'un recueil de témoignages autobiographiques sous forme de nouvelles graphiques, qui sera suivi par la réalisation de capsules vidéo. Le matériel réalisé sera diffusé dans d'autres organismes qui pourront l'utiliser auprès de leur clientèle en processus de francisation. Chambre de commerce latino-américaine du Québec (CCLAQ) Faire la présentation d'entreprises en démarrage en parfait français Le projet a pour objectif de sensibiliser les gens d'affaires, dont des allophones, à l'importance d'utiliser le français dès le début de leur entreprise. Le but est de les soutenir pour qu'ils soient en mesure de faire la présentation, en français, de leur entreprise en démarrage ainsi que de leurs produits ou services. Ces gens d'affaires seront concurrentiels, continueront leurs activités en français et augmenteront les chances de succès de leur entreprise. Espace Jeunesse en Marche J'aime mon français! Le projet vise à faire en sorte que l'utilisation du français soit un objet de fierté chez les jeunes d'origine multiethnique pour qu'ils participent à maintenir sa vitalité et sa primauté. Pour ce faire, le projet prévoit la mise sur pied d'ateliers de valorisation du français ainsi que la création et la diffusion de capsules vidéo de promotion de la langue française. Radio Centre- Ville Saint-Louis Le français, un outil d'intégration Le projet consiste à diffuser une émission de radio qui informera les nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants des ressources disponibles pour leur venir en aide dans le cadre de leur intégration et de leur recherche d'emploi. Radio communautaire francophone de Montréal inc. Un pour tous, tous pour un Le projet consiste à réaliser une série radio qui racontera des parcours inspirants de personnes immigrantes sous la loupe de la langue française, un outil essentiel pour leur intégration sociale, personnelle et professionnelle. Trans-Art 2000 Fier du français, on aime ça Ce projet a pour but d'encourager les jeunes personnes immigrantes à faire du français leur langue d'expression et de fierté et de contribuer à la valorisation et à la vulgarisation de la langue. Il consiste à rédiger et produire une pièce de théâtre avec 10 jeunes nouvellement arrivés au Québec et dont les parents sont non francophones. Vision Diversité Bâtir un après différent Ce projet, destiné aux jeunes élèves et artistes immigrants, comprendra des ateliers d'écriture, la construction collective de chansons et une plateforme de débats-échanges. Il a pour but de faire du français, pour les participantes et participants dont ce n'est pas la langue maternelle, une langue capable d'épouser leur vision et d'exprimer leurs ambitions, et il vise à encourager les artistes issus de l'immigration à poursuivre leurs créations en français.

