Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, Patrick Weiler, ont annoncé l'octroi d'environ 4 millions de dollars pour financer 53 nouveaux projets dans le cadre du programme de financement communautaire ÉcoAction.

Les 53 projets sont tous axés sur la protection de la santé et de la qualité de l'eau. Certains projets s'attaquent aux produits chimiques présents dans l'eau, d'autres visent à restaurer les milieux humides ayant subi des dommages, et les autres ont pour but d'aider nos écosystèmes à faire face aux inondations qui se produisent plus fréquemment en raison des effets des changements climatiques. Les fonds soutiendront également diverses initiatives de communication et de mobilisation du public cherchant à doter les communautés locales des outils nécessaires pour protéger l'eau de leur localité et les écosystèmes connexes.

Par exemple, dans le cadre du programme ÉcoAction, la société de conservation British Columbia Conservation Foundation recevra 85 000 dollars pour travailler avec les communautés autochtones à la restauration des milieux humides de West Sechelt qui ont été endommagés par des incendies de forêt et des activités d'exploitation forestière. Michelle Evelyn, chargée de projet, était présente lors de l'annonce virtuelle pour souligner comment cet investissement sera utilisé pour protéger l'eau douce pour les Britanno-Colombiens. Grâce à ces fonds, y compris les contributions supplémentaires de contrepartie, l'organisation pourra engager une équipe de terrain, dont un biologiste et un excavateur, pour creuser de nouveaux milieux humides et planter de la végétation indigène comme des roseaux, des joncs, des saules et des arbustes. Le projet permettra en outre de créer de nouveaux habitats pour la faune.

En investissant dans des projets communautaires comme ceux-ci, le gouvernement du Canada soutient l'emploi, protège les espèces sauvages et aide nos collectivités à devenir plus résilientes face aux changements climatiques.

« Notre gouvernement est heureux d'investir dans ces projets communautaires qui visent à protéger l'eau, à créer un habitat pour les espèces sauvages et à favoriser la création de bons emplois locaux. Tout comme nous l'avons fait pendant la pandémie, les Canadiens unissent leurs forces dans le cadre du programme ÉcoAction pour préserver la santé de nos écosystèmes maintenant et pour les générations futures. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement est fier de soutenir le travail de la British Columbia Conservation Foundation, dont le projet permettra d'employer six membres de la communauté et de collaborer avec la Nation shíshálh pour restaurer les milieux humides de West Sechelt qui ont été détruits par les incendies de forêt et l'exploitation forestière. Grâce au programme ÉcoAction, nous travaillons en collaboration avec des partenaires d'exécution de confiance en vue de restaurer des écosystèmes fragiles, de procéder à la remise en état de notre environnement et de créer des emplois dans nos communautés pendant cette période difficile. »

- Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« Nous sommes très reconnaissants à Environnement et Changement climatique Canada du soutien accordé à notre projet qui se déroule sur les territoires non cédés des peuples salish du littoral, notamment les nations shíshálh (Sechelt) et Skwxwú7mesh (Squamish). En partenariat avec ÉcoAction, nous sommes ravis de nous lancer dans ce projet pour améliorer les écosystèmes d'eau douce de la région de la Sunshine Coast. »

- Michelle Evelyn, biologiste et chargée de projet

Le Canada possède environ 20 p. 100 des ressources mondiales en eau douce.

possède environ 20 p. 100 des ressources mondiales en eau douce. Le programme de financement communautaire ÉcoAction est un programme à frais partagés qui tire parti de contributions et qui exige qu'au moins 50 p. 100 de la valeur totale d'un projet provienne d'autres sources que le gouvernement du Canada.

La valeur en dollars des contributions des partenaires dépasse 9,6 millions de dollars pour les projets financés cette année, sous forme de ressources financières ou en nature.

Les projets d'ÉcoAction visent à :

protéger, stabiliser ou améliorer plus de 750 hectares de rivages;



réduire ou détourner plus de 550 000 kilogrammes de déchets dangereux;



réduire la consommation d'eau de plus de 15 millions de litres;



planter plus de 800 000 plantes indigènes.

Ensemble, tous les projets d'ÉcoAction de cette année devraient mobiliser 40 000 personnes.

