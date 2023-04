Plus de 44 000 $ pour le Centre de prévention et d'intervention pour victimes d'agression sexuelle

LAVAL, QC, le 14 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, annoncent l'octroi d'une subvention de 44 734 $ au Centre de prévention et d'intervention pour victimes d'agression sexuelle. Cette aide servira à mettre à jour et à poursuivre le programme Clique sur toi! dans les écoles secondaires de Laval.

Ce programme amène les jeunes à réfléchir au sujet des violences sexuelles et des violences dans les relations amoureuses. Il remet en question les mythes, les préjugés et les autres fausses croyances auxquels les jeunes peuvent faire face au quotidien. Clique sur toi! offre des ateliers pédagogiques en classe, des webinaires destinés aux parents et même des cours d'autodéfense. Il propose également des formations aux équipes-écoles pour qu'elles puissent accompagner adéquatement les élèves tout au long de leurs apprentissages.

Cette somme permettra de rafraîchir le contenu du programme en vue de mieux refléter les enjeux actuels et d'outiller adéquatement les élèves du centre de services scolaire de Laval sur l'aide qu'ils peuvent aller chercher s'ils sont victimes d'une infraction criminelle.

Cet appui financier provient du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et est octroyé dans le cadre du Programme de subventions pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles pour l'année 2022-2023.

L'appel de projets totalise près de 1,1 million de dollars pour la réalisation de 16 projets dans plusieurs régions au Québec, dont celui porté par le Centre de prévention et d'intervention pour victimes d'agression sexuelle.

« Nous ne ménageons aucun effort pour lutter contre la violence et améliorer l'accompagnement des personnes victimes. Cette action passe notamment par la sensibilisation. S'ils sont informés adéquatement, les jeunes seront mieux outillés pour reconnaître la violence et aller chercher du soutien au bon endroit. Nous sommes heureux de soutenir cette initiative qui contribue à la fois à rendre la justice plus accessible et à donner confiance envers le système judiciaire. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Nous sommes heureux d'annoncer cette aide financière à un organisme situé dans Laval-des-Rapides et de pouvoir compter sur son expertise en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles. Les initiatives pour venir en aide à ces personnes sont importantes afin que celles dans le besoin puissent recevoir l'accompagnement nécessaire pour favoriser leur guérison. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides

Le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels a été institué au ministère de la Justice du Québec en 1988. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et au Code criminel, ainsi que de sommes liées au partage des produits de la criminalité.

