Plus de 400 travailleurs et travailleuses du communautaire réuni·e·s pour Voir grand

MONTRÉAL, le 21 mars 2021 /CNW Telbec/ - Du 22 au 24 mars, plus de 400 administrateurs et administratrices, directions, intervenant·e·s, bénévoles et militant·e·s du secteur de l'action communautaire autonome (ACA) seront rassemblé·e·s virtuellement pour le Forum Voir grand, à l'invitation du Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) qui regroupe en son membership 64 regroupements et organismes nationaux rejoignant plus de 4000 organismes d'ACA partout à travers le Québec.

Après avoir été annulé in extremis en mars 2020 par l'arrivée de la COVID-19, le forum Voir grand a dû se réorganiser pour passer en virtuel et adapter sa programmation à une année marquée par la pandémie. « Les organismes communautaires ont eux-mêmes été dans l'œil du cyclone. La vaste majorité a fait preuve d'ingéniosité, de résilience et d'une grande solidarité pour continuer de soutenir les communautés et de défendre leurs droits. Ce forum est pour nous une occasion de faire le point et de nous ressourcer », explique Marie-Line Audet, présidente du RQ-ACA. C'est d'ailleurs avec une grande conférence d'ouverture intitulée L'action communautaire autonome en temps de crise: que disent les recherches ? présentant des données préliminaires de recherches sur les impacts de la crise de la COVID-19 sur le milieu que l'événement débutera. Celle-ci sera diffusée en Facebook Live sur la page du RQ-ACA dès 9h lundi.

Atteintes à l'autonomie, soutien de la relève, crise climatique, inclusion… le forum animé par Manal Drissi abordera autant les grands enjeux sociaux qui traversent la société québécoise que ceux propres à l'ACA. D'ailleurs, à l'approche du dépôt du Plan d'action gouvernemental en action communautaire (PAGAC), le forum est un moment important de mobilisation pour les groupes qui attendent depuis 15 ans pour un plan gouvernemental qui assurerait une plus grande reconnaissance et un meilleur soutien de l'action communautaire. « Depuis des années, l'autonomie des organismes est mise à mal, un phénomène exacerbé par la pandémie, explique Caroline Toupin, coordonnatrice du RQ-ACA. Pourtant, l'autonomie est essentielle à notre mission de transformation sociale et nous permet de faire preuve d'agilité, en particulier pendant les crises. Elle doit donc primer dans les mesures contenues dans le futur plan ». Pour réitérer ces valeurs propres au mouvement, une Déclaration de l'ACA sera rédigée au terme du forum avec la contribution de tous les participant·e·s.

Consultez la programmation complète du forum

