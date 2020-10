Plus de 4 M$ pour soutenir la recherche au sein des établissements collégiaux

QUÉBEC, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le but de soutenir la recherche réalisée par les établissements collégiaux, le ministère de l'Enseignement supérieur accorde à ceux-ci plus de 4 millions de dollars pour la réalisation de nombreux projets dans toutes les régions. Ces sommes proviennent du Programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage (PAREA), du Programme d'aide à la recherche et au transfert (PART) ainsi que du Programme de recherche et d'expérimentation pédagogiques (PREP).

Programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage (PAREA)

Une somme de deux millions de dollars est accordée pour la réalisation de 12 nouveaux projets du PAREA. Rappelons que ce programme donne aux établissements d'enseignement collégial (ECC) les ressources financières pour soutenir des recherches utiles à leur développement en matière de pédagogie, entre autres, en permettant aux membres du personnel enseignant et professionnel non enseignant d'approfondir leur réflexion et de contribuer à l'avancement des connaissances pouvant améliorer la qualité de la formation dans les trois champs d'application suivants : recherche sur l'enseignement; recherche sur l'apprentissage; recherche sur l'environnement éducatif.

Programme d'aide à la recherche et au transfert (PART)

Une somme de deux millions de dollars est également accordée pour la réalisation de 25 nouveaux projets du PART. Plus précisément, ce programme a pour objectif de mettre en valeur les ressources humaines et technologiques des EEC et des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) dans le but de stimuler l'innovation technologique et sociale au Québec.

Programme de recherche et d'expérimentation pédagogiques (PREP)

Une somme de 63 000 $ est réservée pour la réalisation d'un nouveau projet du PREP. Les ressources financières prévues permettront de soutenir un projet de recherche utile au développement de l'enseignement, de la pédagogie et de l'environnement éducatif. De façon plus précise, ce programme vise à permettre aux membres du personnel enseignant et professionnel des collèges privés d'approfondir leur réflexion sur l'enseignement, l'apprentissage et l'environnement éducatif, d'informer les partenaires du réseau sur la mise au point, la révision ou l'évaluation des pratiques pédagogiques, de contribuer à l'avancement des connaissances pouvant améliorer la qualité de la formation, et de développer et maintenir une culture de recherche dans le réseau.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Source : Responsable des relations avec les médias, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Ministère de la Famille, 418 528-2265, poste 3144, [email protected]