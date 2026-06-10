Plus de 350 000 $ redistribués pour soutenir le leadership des jeunes autochtones sur l'ensemble du territoire

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Une somme totale de 350 000 $ sera redistribuée afin de soutenir huit initiatives portées par et pour les jeunes autochtones dans le cadre de l'appel de projets WSKI S8GM8 - Jeunes leaders autochtones en développement durable, une démarche menée par M361, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) du gouvernement du Québec et en partenariat avec l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) et le Réseau Jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador (RJPNQL).

Les initiatives retenues, qui représentent les 11 Nations autochtones et permettront de rejoindre plus de 1 000 jeunes sur l'ensemble du territoire, visent à soutenir l'émergence, le rayonnement et la consolidation du leadership des jeunes autochtones. Les projets financés s'ancrent dans les réalités des communautés et mettent de l'avant les savoirs culturels, la transmission intergénérationnelle, la protection des territoires, la résilience et l'action collective.

« En soutenant ces projets, notre gouvernement souhaite valoriser pleinement la participation dynamique de la jeunesse autochtone dans le développement durable. Je suis particulièrement heureux de constater le leadership de ces jeunes, qui s'engagent activement dans leur communauté. Ces initiatives permettent non seulement d'impliquer concrètement les jeunes dans la réalisation de projets porteurs, mais aussi de leur offrir des activités qui favorisent leur épanouissement et leur ancrage, tout en maintenant un lien fort avec la culture autochtone, ce qui est fondamental. En valorisant leur contribution, nous reconnaissons leur rôle essentiel dans la vitalité de leurs communautés », souligne M. Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions.

Soutenir une relève engagée pour des communautés durables

Les projets sélectionnés illustrent la capacité des jeunes autochtones à mobiliser leurs communautés autour d'initiatives structurantes et porteuses de sens, enracinées dans les savoirs, les territoires et les aspirations des jeunes.

« Chez M361, nous croyons profondément que les meilleures initiatives émergent des milieux eux-mêmes. Cet appel de projets met en lumière la force du leadership des jeunes autochtones et l'importance de miser sur l'expertise de celles et ceux qui accompagnent les communautés au quotidien. Nous sommes fiers de contribuer, avec nos collaborateurs, à soutenir des projets porteurs imaginés par et pour les jeunes autochtones. Historiquement, nos appels de projets ont démontré un important effet levier : chaque dollar investi génère en moyenne entre 2,30 $ et 2,50 $ en retombées et en mobilisation additionnelle au bénéfice des milieux. Nous souhaitons que les huit initiatives soutenues puissent non seulement prendre pleinement leur envol, mais aussi inspirer d'autres jeunes à s'engager, à faire rayonner leurs savoirs et à façonner des communautés toujours plus fortes et durables », souligne le directeur général de M361, Frédéric Therrien.

« Pour l'IDDPNQL, les jeunes autochtones sont des leaders inspirants, qui incarnent les visions de développement durable de leurs Nations. À travers leurs projets, les jeunes redonnent à la communauté, renforcent leur leadership et prennent soin du territoire. Nous sommes fiers de les appuyer à travers nos activités de formation et d'accompagnement, où les jeunes s'enracinent dans leur territoire, leurs forces et leur culture, avec le soutien de mentors en planification expérimentés. Pour la suite, nous encourageons le gouvernement du Québec à investir encore plus dans la jeunesse autochtone, c'est notre avenir à tous! » ajoute Alain Bédard, directeur général de l'IDDPNQL.

« Les jeunes autochtones représentent une force pour nos communautés et nos Nations. Ils constituent une part importante de nos populations et portent des aspirations, des idées et des projets qui contribuent déjà à façonner l'avenir. Il est important de soutenir davantage ces initiatives portées par et pour les jeunes autochtones, afin qu'ils puissent pleinement développer leur potentiel et contribuer au mieux-être de leurs collectivités. Nous souhaitons que ce type de financement continue de grandir et soit à la hauteur des ambitions, de la créativité et du leadership de notre jeunesse. » souligne Jay Launière-Mathias, directeur général du RJPNQL.

À propos de M361

Saviez-vous que le Québec est un endroit où il fait bon vivre? Mais chez M361, nous voulons faire du Québec un endroit où il fait mieux vivre. Ambitieux? Certainement! Réaliste? Bien sûr! Forts de notre expertise en mobilisation, en marketing social et en innovation, nous agissons comme un véritable moteur de stratégies sociales. Depuis bientôt 25 ans, nous incitons les Québécoises et les Québécois à mieux bouger, mieux se nourrir, mieux s'épanouir… bref, à mieux vivre. Évidemment, nous n'accomplissons jamais rien seuls. C'est grâce à l'implication de nos bailleurs de fonds et à des partenaires terrain tel que vous, que nos stratégies sociales prennent vie. Ensemble, nous influençons les normes sociales de demain.

Ensemble, nous créons demain, en mieux.

À propos du SAJ

Le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) positionne la jeunesse au cœur des priorités de la société québécoise. Il coordonne et appuie les actions du gouvernement à cet égard et défend les intérêts de la jeunesse du Québec, au Canada et sur la scène internationale.

À propos de l'IDDPNQL

Créé en 2000 par les Chef•fes de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador collabore avec les Premières Nations dans la mise en œuvre de leur vision du développement durable. Par son expertise, ses services-conseils et ses espaces de partage, l'IDDPNQL soutient des initiatives porteuses pour des territoires et des ressources en santé, des communautés durables, l'exercice des droits, responsabilités et juridictions, ainsi que la promotion des cultures et des langues.

À propos du RJPNQL

Le RJPNQL est une organisation de représentation politique des jeunes (18-35 ans) Premières Nations dans la région Québec-Labrador. Elle participe à la mobilisation et à l'expression des voix de la jeunesse à travers différentes instances politiques telles que l'Assemblée des Premières Nations Québec Labrador et l'Assemblée des Premières Nations.

SOURCE M361

Source : M361, SAJ, IDDPNQL et RJPNQL; Renseignements et demandes d'entrevues : Mathilde Robitaille-Lefebvre, Responsable des relations médias, [email protected], 819-852-4762