Plus de 35 000 Ontariennes et Ontariens ont sollicité l'aide de l'Ombudsman de l'Ontario à l'égard d'un nombre sans précédent de services

Rapport annuel 2025-2026 : Des progrès dans les services offerts aux peuples autochtones, aux enfants et aux jeunes, aux francophones et aux adultes ayant une déficience intellectuelle

TORONTO, le 25 juin 2026 /CNW/ - le 25 juin 2026) L'Ombudsman de l'Ontario a traité plus de 35 000 cas au cours de la dernière année concernant un large éventail de services publics - un nouveau record dans un contexte de demande croissante pour l'aide indépendante et non partisane du Bureau.

Le Rapport annuel 2025-2026 du Bureau, publié aujourd'hui, met en lumière les résultats obtenus dans le traitement de 35 023 plaintes et demandes de renseignements dans tous les secteurs relevant de sa compétence.

« C'est un record sur le plan du volume : la population sollicite notre aide en plus grand nombre, par rapport à plus de secteurs publics que jamais auparavant. Qui plus est, ce chiffre suit des années de hausse continue : notre volume de cas a augmenté de 43 % au cours des trois dernières années seulement », écrit l'Ombudsman intérimaire, Barbara Finlay, dans le rapport.

« Je peux attester qu'au cours de mes quelque 20 années au sein de ce Bureau, nous n'avons jamais constaté une telle demande pour nos services. Notre rôle d'institution démocratique non partisane dotée d'une expertise pour s'orienter dans la bureaucratie et promouvoir l'équité n'a jamais été aussi important », déclare Mme Finlay, qui a assumé le rôle d'Ombudsman intérimaire le 1er avril, à la suite de la fin du mandat de 10 ans de l'ancien Ombudsman Paul Dubé.

« Grâce aux milliers de personnes qui ont pris le temps de nous faire part de leurs plaintes et aux fonctionnaires qui ont collaboré avec nous pour trouver des solutions, nous avons pu améliorer le système au bénéfice de l'ensemble de la population ontarienne », ajoute-t-elle.

Le rapport fait état de volumes records ou quasi-records de plaintes dans plusieurs secteurs, dont les services de protection de l'enfance, les centres de justice pour la jeunesse, les conseils scolaires, les tribunaux décisionnels et les programmes de prestations sociales.

Les établissements correctionnels ont continué de représenter la principale source de plaintes adressées à l'Ombudsman, bien que leur nombre soit passé à 5 960, comparativement au sommet de 6 870 atteint l'année précédente.

« Nous avons continué d'attirer l'attention sur la crise persistante de surpopulation dans les établissements correctionnels et ses effets néfastes sur les détenu(e)s et le personnel », écrit Mme Finlay. Le personnel de l'Ombudsman a également intensifié ses efforts pour entendre directement les personnes concernées et les membres du personnel, avec des visites dans des établissements correctionnels.

Le rapport présente en détail le travail du Bureau dans tous les secteurs de son mandat, y compris des mises à jour sur les enquêtes en cours et terminées. En novembre 2025, le rapport de l'Ombudsman, Transferts en souffrance, portait sur le problème systémique des adultes ayant une déficience intellectuelle hébergé(e)s de façon inappropriée dans des hôpitaux faute de soutiens communautaires adéquats. Le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé ont accepté les 24 recommandations du rapport. Comme l'écrit Mme Finlay, « notre Équipe d'intervention spéciale de l'Ombudsman a communiqué les enseignements tirés de cette importante enquête dans plusieurs présentations à l'intention du secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ».

En plus de son travail visant à aider les enfants dans tous les secteurs relevant de son mandat, le Bureau a constaté une augmentation des plaintes concernant les services offerts aux enfants et aux jeunes pris(es) en charge. Les 2 552 plaintes et demandes de renseignements reçues cette année concernaient notamment des services fournis par des sociétés d'aide à l'enfance, des titulaires de permis de foyer et des établissements de justice pour la jeunesse.

Le personnel de l'Ombudsman a également servi 460 personnes en français grâce à des plaintes variées touchant le gouvernement provincial et l'ensemble du secteur public, tandis que l'Unité des services en français a traité 266 cas concernant des difficultés d'accès à des services en français aux termes de la Loi sur les services en français. « Cette année, nous avons rejoint plus de francophones que jamais auparavant et nous demeurons résolument engagé(e)s à promouvoir et à protéger les droits linguistiques en français partout en Ontario », a souligné l'Ombudsman intérimaire.

En mars, Ombudsman Ontario a également lancé son Plan de services aux Autochtones, élaboré avec l'aide de Tawi:ne Consulting Inc., une firme de consultation appartenant à et dirigée par une femme autochtone, dans le cadre d'une série d'échanges avec des groupes et des personnes autochtones de partout dans la province. Ce plan énonce cinq engagements fondamentaux, notamment l'élargissement des compétences culturelles autochtones du personnel de l'Ombudsman et la recherche de moyens de mettre à profit l'expertise du Bureau pour s'attaquer à des enjeux systémiques à l'appui de la réconciliation. Le Rapport annuel décrit comment le Bureau a aidé des personnes et des communautés autochtones à l'égard d'un large éventail de préoccupations, notamment en matière de soutien aux personnes handicapées, de conseils scolaires, d'aide financière aux études postsecondaires et de gestion des ressources naturelles.

Parallèlement au Rapport annuel publié aujourd'hui, Mme Finlay a également rendu public un rapport sur l'enquête du Bureau concernant cinq programmes de paiement direct mis en place par le ministère de l'Éducation pour soutenir les familles pendant les interruptions scolaires survenues entre 2020 et 2023. Cette enquête, lancée par l'ancien Ombudsman Dubé, a été déclenchée par des centaines de plaintes de parents et de tuteur(trice)s dont les enfants se sont vu refuser des paiements parce qu'une autre personne avait déjà présenté une demande et reçu l'argent. Le ministère a accepté les 14 recommandations du rapport, Rétablir l'équité, qui visent à faire en sorte que tout futur programme soit adéquatement planifié et doté de ressources suffisantes, et administré équitablement.

« Tou(te)s les Ontarien(ne)s peuvent compter sur nous pour être une voix stable et indépendante qui les aidera en période d'incertitude, » souligne l'Ombudsman intérimaire Finlay. « Nous sommes là pour écouter, aller au fond des problèmes, trouver des solutions justes et promouvoir la bonne gouvernance. »

Au sujet de d'Ombudsman Ontario : L'Ombudsman, institué en 1975 pour protéger les droits de tous(tes) les Ontarien(ne)s, est un officier indépendant et impartial de l'Assemblée législative de l'Ontario. Dans les 50 dernières années, le Bureau de l'Ombudsman a géré plus d'un million de dossiers et formulé plus de 1 300 recommandations visant à améliorer les services publics dans l'intérêt de millions de gens partout dans la province. Aux termes de la Loi sur l'ombudsman, l'Ombudsman examine et règle les plaintes et répond aux demandes de renseignements du public au sujet des organismes gouvernementaux provinciaux ainsi que des services en français, des services de protection de l'enfance, des municipalités, des universités et des conseils scolaires.

Voir aussi : les faits et points saillants du Rapport annuel sur le site www.ombudsman.on.ca

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SOURCE Ombudsman Ontario

Pour en savoir plus : Linda Williamson, directrice des communications : [email protected]