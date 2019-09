Plus de 322 000 $ pour favoriser l'établissement durable des personnes immigrantes en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - De passage en Abitibi-Témiscamingue, le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), M. Simon Jolin-Barrette, est heureux d'annoncer un investissement majeur de 322 347 $ pour l'année 2019-2020. Cet investissement permettra aux MRC d'Abitibi, du Témiscamingue et de la Vallée-de-l'Or ainsi qu'aux villes de Rouyn-Noranda et Val-d'Or de mettre sur pieds des projets structurants. Ceux-ci auront pour objectifs de faciliter l'intégration des personnes immigrantes et de favoriser leur établissement durable.

Ces sommes sont octroyées dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité. Elles s'inscrivent dans les engagements pris par le gouvernement du Québec pour faciliter l'accueil et l'intégration en français des personnes immigrantes dans toutes les régions du Québec.

Les sommes investies par le MIFI permettront aux partenaires locaux de développer des stratégies et des outils pour favoriser l'intégration et la rétention des personnes immigrantes dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au cours de l'année 2019-2020. L'intégration réussie des personnes immigrantes est l'une des solutions à la rareté de la main-d'œuvre que connait actuellement le Québec, plus particulièrement dans les régions.

Citations :

« Les organismes qui sont à l'œuvre auprès des personnes immigrantes et qui favorisent leur pleine participation à la société québécoise contribuent à la vitalité économique des entreprises et soutiennent le dynamisme des régions du Québec. Grâce à leurs interventions, ils contribuent à faire du Québec une terre d'accueil exceptionnelle et encore plus inclusive. L'aide financière annoncée aujourd'hui constitue donc la suite logique des réformes que nous avons mises en place au cours des derniers mois pour répondre efficacement aux besoins de chacune des régions du Québec. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

« La régionalisation de l'immigration est un enjeu de société et il est de notre devoir de travailler tous ensemble afin de trouver des solutions adaptées aux réalités de toutes les régions, notamment celle de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis très heureux des sommes annoncées aujourd'hui et je suis persuadé que les projets qui en découleront favoriseront l'intégration et la pleine participation des personnes immigrantes à notre collectivité. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration octroie une aide financière totale de 322 347 $ dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité.

La MRC d'Abitibi bénéficiera d'une subvention de 78 500 $.



La MRC du Témiscamingue bénéficiera d'une subvention de 44 722 $.



La MRC de la Vallée-de-l'Or bénéficiera d'une subvention de 20 000 $.



La Ville de Rouyn-Noranda bénéficiera d'une subvention de 133 125 $.

La Ville de Val -d'Or bénéficiera d'une subvention de 46 000 $.

-d'Or bénéficiera d'une subvention de 46 000 $. Le programme Mobilisation-Diversité a pour objectif d'appuyer les projets structurants, de favoriser la pleine participation des personnes immigrantes à la société et de réunir les conditions propices à l'attraction et à l'établissement durable de celles-ci hors de la région métropolitaine de Montréal.

Programme Mobilisation-Diversité : https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/mobilisation-diversite/index.html

