Plus de 31 M$ pour soutenir les hôteliers du Québec

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, QC, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 31 325 809 $ à 20 entreprises hôtelières, situées dans 11 régions du Québec, pour appuyer la réalisation de 21 projets de rénovation ou d'amélioration d'équipements et d'infrastructures. Ce soutien de taille contribuera à la compétitivité de la destination, le tout dans une perspective d'un retour à la croissance vigoureux pour l'industrie touristique.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, du député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Éric Girard, et de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette.

Cette contribution financière est versée sous forme de prêt dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), volet 2 ‒ Fonds de financement pour les établissements hôteliers. Administré conjointement par le ministère du Tourisme et Investissement Québec, ce programme a été mis en place en juin 2020 dans le cadre du Plan de relance touristique, lancé par la ministre Caroline Proulx.

« Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Québec a toujours été présent pour soutenir l'industrie touristique. L'annonce d'aujourd'hui en témoigne encore une fois. Préserver et augmenter la capacité d'accueil de notre destination, en plus d'améliorer l'expérience des visiteurs, est primordial pour que le Québec continue à se distinguer et à demeurer compétitif. Les nombreux projets des gestionnaires d'établissements hôteliers confirment leur volonté d'en donner toujours plus à leur clientèle. Je salue le travail exceptionnel de ces entrepreneurs! Leur passion et leur détermination contribuent à la vitalité économique et touristique de nos régions et font rayonner le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Le Fonds vise la rénovation et la mise à niveau :

des unités d'hébergement;



des salles de réunion et de congrès;



des aires publiques (hall d'entrée, réception, aires de repos, toilettes publiques, bars et autres aménagements intérieurs) ou de la structure extérieure de l'immeuble (revêtement, toiture, portes et fenêtres, etc.).

Il vise aussi l'ajout d'infrastructures hôtelières ainsi que l'amélioration et l'adaptation des équipements et des infrastructures en vue de respecter les mesures sanitaires.

