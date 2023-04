Plus de 30 000 $ accordés à la Maison d'hébergement pour Elles des Deux Vallées en Outaouais

GATINEAU, QC, le 14 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, annoncent l'octroi d'une subvention de 30 572 $ à la Maison d'hébergement pour Elles des Deux Vallées.

Cette somme permettra d'élaborer une approche différente pour aborder le sujet de la violence conjugale, informer, démystifier et outiller tant les adultes que les adolescentes et adolescents. L'objectif sera de susciter la discussion autour de cet enjeu.

Cet appui financier provient du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et est octroyé dans le cadre du Programme de subventions pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles pour l'année 2022-2023.

L'appel de projets 2022-2023 totalise près de 1,1 million de dollars pour la réalisation de 16 projets dans plusieurs régions au Québec, dont celui porté par la Maison d'hébergement pour Elles des Deux Vallées en Outaouais.

« Les organismes jouent un rôle primordial pour aider à rebâtir la confiance des personnes victimes envers le système de justice. L'amélioration de l'accompagnement des personnes victimes demeure une priorité pour notre gouvernement, mais il importe aussi d'agir en prévention et de sensibiliser la population pour qu'elle puisse reconnaître la violence et la dénoncer. L'initiative de la Maison d'hébergement pour Elles des Deux Vallées y contribuera assurément. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Je suis très heureux d'annoncer cette aide financière à un organisme bien implanté de ma circonscription. En tant que député de Papineau, je suis rassuré de savoir que les femmes et les familles de la communauté peuvent compter sur l'expertise et le dévouement de son personnel en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles et de violences conjugales. Les initiatives développées par la Maison d'hébergement pour Elles des Deux Vallées, et sa directrice, Mme Annick Brazeau, sont essentielles au développement de l'offre de service dispensé dans la région et contribuent à faciliter le processus de guérison des usagères et de leurs familles. Félicitations pour votre proactivité. »

Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

Information complémentaire

Le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels a été institué au ministère de la Justice du Québec en 1988. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et au Code criminel, ainsi que de sommes liées au partage des produits de la criminalité.

