Plus de 3,4 millions de chats et de chiens dans les foyers québécois

LAVAL, QC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Un récent sondage Léger1, commandé par l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux 2 (AMVQ), indique qu'au Québec, les chats sont présents dans un foyer sur trois (32 %), pour un total évalué à environ 2 177 000 individus. Les chiens, quant à eux, sont accueillis dans 26 % des ménages, pour un total estimé à 1 261 000. À noter que ces statistiques ne tiennent pas compte des animaux non répertoriés dans les refuges, les élevages ou qui sont errants.

Par ailleurs, si 53 % des ménages québécois ont un animal de compagnie, les données montrent que, dans l'ensemble, les différentes autres espèces, comme les poissons d'aquarium, les oiseaux de cage, les petits rongeurs, les lapins, les amphibiens, les tortues, les furets ou les reptiles, ne sont présentes que dans 3 % des foyers.

L'AMVQ rappelle que ces autres petits animaux peuvent également être d'excellents compagnons et constituer une solution intéressante pour les personnes souffrant d'allergies aux chats ou aux chiens. Il est toutefois important de bien se renseigner avant d'adopter, parce que même si certaines espèces peuvent demander moins de temps au quotidien, plusieurs de ces animaux ont des besoins particuliers et peuvent vivre très longtemps.

À cet effet, l'AMVQ a mis à jour, sur son site, ses fiches d'évaluation du coût d'entretien pour les chats et les chiens en fonction des différentes étapes de leur vie. Ces fiches permettent d'élaborer un plan financier réaliste pour subvenir aux exigences de nos animaux de compagnie, veiller à leur bien-être et les garder en santé le plus longtemps possible.

À titre d'exemple, on estime qu'il faut s'attendre à devoir investir, annuellement, un minimum de 2 000 $ pour assurer les impératifs vitaux d'un chat adulte, en bonne forme, et plus de 2 300 $ pour un petit chien.

Bref, si vous songez à adopter en 2026 un chien, un chat ou un autre petit animal de compagnie afin de profiter de tous les bienfaits que ces bêtes peuvent vous procurer, n'hésitez pas à consulter un médecin vétérinaire avant de prendre votre décision.

Pour obtenir d'autres statistiques intéressantes concernant ce sondage:

www.amvq.quebec/fr/communiques-statistiques-1

Pour avoir accès aux fiches du coût d'un chat et d'un chien:

www.amvq.quebec/fr/fiches-devaluation-des-cout-dentretien-1

Sondage Web de la firme Léger réalisé du 12 au 14 décembre 2025 auprès de 1 063 Québécois âgés de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Pour l'ensemble des répondants, la marge d'erreur maximale autour des proportions est de plus ou moins 3 %, 19 fois sur 20, en considérant, selon www.stat.gouv.ca, une estimation de 4 033 577 ménages, ce qui donne une marge d'erreur de +/- 246 000 chats et 141 000 chiens. Lorsque l'analyse est raffinée par sous-groupes, notamment selon le genre ou l'âge, la marge d'erreur augmente. L'AMVQ en pratique des petits animaux est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 1 000 médecins vétérinaires québécois pratiquant dans le domaine des animaux de compagnie au Québec.

SOURCE Association des médecins vétérinaires du Québec

