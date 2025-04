Deux nouveaux chiens héros intronisés au Panthéon québécois des animaux

LAVAL, QC, le 4 avril 2025 /CNW/ - Dans le cadre de son congrès annuel, l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux célèbre aujourd'hui le 27e anniversaire de la création du Panthéon québécois des animaux. En présence de plus de 500 médecins vétérinaires et invités, Archie et Batman viennent grossir les rangs des cinquante-quatre chiens, six chats et deux chevaux ayant déjà eu l'honneur d'y être intronisés.

M. Mario Trottier et Archie. M. Patrick Grandolfo, Mme Stéphanie Bigras et Batman (Groupe CNW/Association des médecins vétérinaires du Québec)

Archie, un courageux goldendoodle, a trouvé une femme inconsciente dans un buisson lors des grandes canicules de l'été 2024. C'est en aboyant qu'il a prévenu son maitre, qui a pu secourir la dame. Ce chien est un véritable héros! Il est venu accompagné de son maitre, M. Mario Trottier.

Batman, un vaillant bichon croisé shih tzu, s'est mis à japper quand les flammes ont envahi la cuisine de la résidence, alertant ainsi sa maitresse qui a pu sortir à temps de la maison. Un autre héros! Il est venu accompagné de ses maitres, Mme Stéphanie Bigras et M. Patrick Grandolfo.

Le prix Ani-bon, attribué à un organisme qui a une incidence positive sur le bien-être animal au Québec, a été remis à la Clinique des animaux des jeunes de la rue, un organisme qui vient en aide aux animaux des jeunes sans abri ou en situation précaire.

Les médecins vétérinaires Yves Rondenay, adjoint à la direction du CHUV de la Faculté de médecine vétérinaire et Gabriel Benoit, clinicien enseignant au CHUV ainsi que M. Dimitri Nguyen, intervenant social responsable du service vétérinaire pour Dans la rue, étaient sur place pour recevoir le prix. Nous félicitons la Clinique des animaux des jeunes de la rue pour l'obtention de ce prestigieux prix.

Pour en connaître davantage sur chacun des intronisés, consultez le site www.amvq.quebec.

Photos disponibles sur demande

