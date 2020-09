Plus de 235 000 $ pour améliorer les infrastructures et les aires de jeux extérieurs des centres de la petite enfance de la région de la Mauricie

QUÉBEC, le 22 sept. 2020 /CNW/ - Une aide financière de 235 910 $ a été accordée pour soutenir la mise en œuvre de six projets dans le cadre de la Subvention pour les projets d'investissement en infrastructure (SPII) dans la région de la Mauricie.

Ainsi, dans les différentes régions du Québec, ce sont plus de 4 millions de dollars qui permettront la réalisation de 120 projets offrant à nos tout-petits l'occasion de réaliser leur plein potentiel, en plus de nous assurer de leur sécurité. Il s'agit d'un soutien financier comportant deux volets, soit un volet visant l'infrastructure du bâtiment et un volet visant les aires de jeux extérieurs, et qui permet aux CPE de réaliser des travaux d'infrastructures pouvant aller jusqu'à 50 000 $.

Voici la liste des projets retenus pour la région de la Mauricie :

Nom du CPE Coût total du projet Investissement pour des infrastructures CPE LA CLÉ DES CHAMPS 38 685,02 $ CPE JEAN-NOËL LAPIN 12 761,26 $ Investissement pour des aires de jeux CPE CARMEL LA SAUTERELLE 35 647,30 $ CPE LA BOTTINE SOURIANTE 49 999,99 $ CPE LA CLÉ DES CHAMPS 49 976,32 $ CPE LES SOLEILS DE MÉKINAC 48 840,95 $

Citations :

« L'annonce des projets retenus dans le cadre des deux volets de la Subvention pour les projets d'investissement en infrastructure est une excellente nouvelle pour les familles de la région de la Mauricie. Je me réjouis de savoir que les CPE pourront bénéficier de ces sommes pour offrir aux enfants des infrastructures de qualité et sécuritaires qui favoriseront leur développement global. Le réaménagement des aires de jeux extérieurs permettra également aux tout-petits d'adopter un mode de vie sain et physiquement actif. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis très fier d'accorder aux CPE le financement nécessaire afin qu'on puisse s'assurer que nos enfants se développent dans de nouvelles infrastructures de qualité. Comme ministre de la Famille, je trouve primordial qu'ils aient accès à des services de garde sains et sécuritaires. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les CPE qui entreprendront ces travaux prochainement grâce à cette subvention. Il va sans dire que nous avons tous à cœur le développement de nos tout-petits, et les projets que notre gouvernement finance aujourd'hui sont directement liés au bien-être des enfants qui fréquentent ces services de garde au quotidien. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le volet régulier de la SPII permet aux CPE de réaliser des projets de rénovations urgentes ou nécessaires ou encore des projets visant à améliorer la qualité, à augmenter la durée de vie ou à accroître le potentiel de services des infrastructures. Par exemple, les travaux peuvent inclure la réfection de la toiture, le remplacement des portes et fenêtres ou du revêtement extérieur et la réparation de la rampe d'accès pour personnes handicapées.

Le volet relatif à l'aménagement ou au réaménagement des aires de jeux extérieurs vise le financement de projets qui permettent aux enfants de profiter d'aires de jeux rénovées pour l'activité physique, la socialisation et l'apprentissage. Ces améliorations favorisent le développement global et l'apprentissage de saines habitudes de vie chez les tout-petits.

Lien connexe :

Pour consulter les projets retenus : SPII - Projets retenus pour 2020-2021.

Liens connexes

