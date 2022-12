Plus de 200 000 $ en bourses remis à 28 infirmières et infirmiers de la relève

La Fondation de l'OIIQ lance de nouveaux programmes de bourses universitaires

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les nouveaux programmes de bourses lancés par la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) permettent cette année à 28 étudiantes et étudiants de se partager 209 500 $.

Originaire d’Ukraine, Svitlana Zlatokryletz a fait la rencontre de Joan Walker-Payette, qui a institué cette année un programme de bourses visant à soutenir les personnes infirmières et infirmiers diplômés hors Canada, en présence de Lyne Tremblay, présidente de la Fondation de l’OIIQ. (Crédit : Marijo Prud'homme pour la Fondation de l’OIIQ) (Groupe CNW/Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec)

« Je crois fermement que la santé de la population québécoise passe par des infirmières et infirmiers bien formés. Grâce aux généreux dons que nous avons reçus à la Fondation, nous pouvons directement soutenir la relève dans le cadre de nouveaux programmes de bourses qui s'inscrivent directement dans le renouvellement de notre mission », se réjouit Lyne Tremblay, présidente de la Fondation de l'OIIQ.

Une immigrante d' Ukraine obtient la bourse Joan Walker-Payette

La bourse Joan Walker-Payette, destinée à une infirmière ou un infirmier diplômé hors Canada en processus d'obtention d'un permis d'exercice, est décernée pour la première fois cette année. Originaire d'Ukraine, Svitlana Zlatokryletz a obtenu 2 500 $ en guise de soutien pour réaliser un stage nécessaire à son parcours. Cette bourse annuelle a été créée pour souligner le courage et la persévérance de Joan Walker-Payette, elle-même fille d'immigrants.

Svitlana Zlatokryletz a travaillé en cardiologie en Ukraine, puis en réadaptation gériatrique en Israël, avant d'immigrer au Québec il y a trois ans avec son conjoint et leurs quatre enfants. Elle a appris le français et poursuit ses études pour pouvoir exercer comme infirmière au Québec.

Deux finissantes reçoivent une bourse Noëllette-Drouin

Le programme de bourse d'études Noëllette-Drouin vise à encourager l'avancement de la profession infirmière en offrant chaque année à deux finissantes ou finissants en sciences infirmières un soutien financier pour les aider à compléter leur parcours universitaire. Jennifer Hamon et Véronique Drouin, deux étudiantes qui ont entamé en septembre leur dernière année au baccalauréat, ont chacune obtenu 10 000 $ en guise de reconnaissance de leur engagement, leur vivacité et leur personnalité hors du commun.

Jennifer Hamon termine ses études au baccalauréat et souhaite entreprendre à l'Université McGill une maîtrise en soins infirmiers, profil santé mondial, et devenir infirmière praticienne spécialisée. Elle s'intéresse tout particulièrement aux personnes souffrant de problèmes gynécologiques oncologiques. Pour sa part, Véronique Drouin poursuit ses études à l'Université de Sherbrooke tout en occupant un poste de chef d'équipe à l'Hôpital de Granby. Cette mère monoparentale de six enfants s'implique aussi comme première répondante bénévole.

Quatre bourses à des bachelières qui poursuivent au 2e cycle

Quatre bourses provinciales de 10 000 $ sont offertes à des infirmières cliniciennes dans le cadre du programme annuel de bourses de 2e cycle, qui voit le jour cette année. Les boursières ont été sélectionnées pour leur engagement et leur implication, ainsi que les valeurs de collaboration et d'entraide qu'elles incarnent.

Les Montréalaises Gabrielle Lalonde-Leblond et Krishna Patel poursuivent ainsi leurs études à l'Université McGill, tandis qu'Hélène Boussard de Sherbrooke est inscrite à l'Université de Sherbrooke et Stéphanie Gareau, à l'Université Laval.

Partout au Québec : 21 bourses régionales pour le 1er cycle

Le tout nouveau programme annuel de bourses de 1er cycle récompense des infirmières et infirmiers de partout au Québec. Attribués en collaboration avec les ordres régionaux des infirmières et infirmiers, 7 000 $ sont octroyés à des membres de l'OIIQ diplômés du DEC et à des candidates et candidats à l'exercice de la profession infirmière du parcours DEC-BAC, dans le cadre de la formation universitaire en sciences infirmières.

La Fondation a lancé ces nouveaux programmes de bourses dans le cadre du renouvellement de sa mission visant encourager les études en sciences infirmières, ainsi que le développement professionnel. Même si l'évaluation du dossier académique est prise en compte dans le processus de sélection des candidatures, le jury a pris en considération les réalisations des étudiantes et étudiants de même que leur expérience professionnelle, leur motivation à poursuivre leurs études ainsi que l'impact de la bourse dans leur cheminement.

À propos de la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

La Fondation de l'OIIQ a pour mission d'encourager les études en sciences infirmières ainsi que le développement professionnel des infirmières et infirmiers du Québec, en offrant un soutien financier en vue de faciliter l'acquisition de compétences approfondies en soins infirmiers. Elle entend ainsi favoriser la reconnaissance du rôle déterminant de la profession infirmière au sein du système de santé québécois.

