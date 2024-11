Près de 218 000 $ en bourses remis à 30 infirmières et infirmiers - La Fondation de l'OIIQ encourage la relève dans la poursuite de ses études

MONTRÉAL, le 5 nov. 2024 /CNW/ - La Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) permet à 30 étudiantes et étudiants de se partager 218 000 $. Les programmes de bourses sont attribués en collaboration avec les 12 ordres régionaux des infirmières et infirmiers du Québec. Ainsi, la Fondation de l'OIIQ s'engage à promouvoir ces programmes de bourses afin que la relève provenant des quatre coins de la province puisse en profiter.

« Chaque année, grâce aux généreux dons que nous avons reçus, la Fondation est fière de pouvoir soutenir directement la relève afin d'encourager les études en sciences infirmières ainsi que le développement professionnel, au plus grand bénéfice de la population. Nous espérons ainsi faciliter l'acquisition de compétences approfondies en soins infirmiers tout en agissant tel un catalyseur à la poursuite des études. Les 30 candidates et candidats retenus se sont démarqués par leur parcours académique, leurs réalisations et leur engagement envers la profession. C'est tout à leur honneur! », se réjouit Lyne Tremblay, présidente de la Fondation.

22 boursières et boursiers pour le 1er cycle

Le programme de bourses de 1er cycle a remis 7 000 $ à des membres de l'OIIQ diplômés du DEC et à des candidates et candidats à l'exercice de la profession infirmière du parcours DEC-BAC, dans le cadre de la formation universitaire en sciences infirmières. Le jury prend en compte l'évaluation du dossier académique ainsi que les réalisations des étudiantes et étudiants de même que leur expérience professionnelle, leur motivation à poursuivre leurs études ainsi que l'impact de la bourse dans leur cheminement.

Quatre bachelières poursuivant au 2e cycle se voient récompensées

Quatre bourses provinciales de 10 000 $ ont été octroyées à des infirmières dans le cadre du programme de bourses de 2e cycle. Les finalistes ont été sélectionnés pour leur engagement et leur implication, ainsi que les valeurs de collaboration et d'entraide qu'ils incarnent.

Deux finissantes reçoivent la bourse Noëllette-Drouin

Les bourses Noëllette-Drouin, de 10 000 $ chacune, ont été remises à des étudiantes à temps complet en dernière année au programme du baccalauréat en sciences infirmières et qui, par leur vivacité et leur engagement, contribuent à perpétuer l'héritage de Noëllette Drouin. Ces bourses sont aussi le fruit de l'initiative et du don généreux de ses neveux Mario et André Drouin.

Deux infirmières diplômées hors Canada obtiennent la bourse Joan Walker-Payette

Les bourses Joan Walker-Payette, de 2 000 $ chacune, ont été offertes à des infirmières diplômées hors Canada en processus d'obtention d'un permis de l'OIIQ, notamment pour les aider à combler leurs besoins lors d'un stage non rémunéré. Ces bourses sont réservées aux candidates et candidats chez qui Joan Walker-Payette aurait reconnu leur courage, leur persévérance et leur excellence.

À propos de la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

La Fondation de l'OIIQ a pour mission d'encourager les études en sciences infirmières ainsi que le développement professionnel des infirmières et infirmiers du Québec, en offrant un soutien financier en vue de faciliter l'acquisition de compétences approfondies en soins infirmiers. Elle entend ainsi favoriser la reconnaissance du rôle déterminant de la profession infirmière au sein du système de santé québécois.

