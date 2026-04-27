Plus de 20 milliards de dollars à réinvestir dans le filet social

QUÉBEC, le 27 avril 2026 /CNW/ - La Coalition Main rouge lance aujourd'hui un document faisant état de 6 mesures concrètes qui permettraient au gouvernement du Québec de refinancer les services publics, les programmes sociaux et l'action communautaire autonome.

En procédant à une révision des paliers d'imposition, en mettant en place un nouvel impôt sur l'actif net (patrimoine) du 1% des personnes les plus riches, et en abolissant l'inclusion partielle du gain en capital, parmi d'autres mesures, le Québec disposerait de plus de 20 milliards de revenus supplémentaires pour renforcer significativement son filet social, à un moment où les crises se multiplient (logements chers, insécurité alimentaire et itinérance, pauvreté), que les services publics se détériorent, que les inégalités sociales s'accroissent et qu'une fracture sociale prend peu à peu forme.

« On peut tout à fait se donner les moyens de répondre aux besoins de l'ensemble de la population. C'est une question de choix politiques. Nous intimons le futur gouvernement à rompre avec les politiques néolibérales des dernières décennies, et à réorienter dès maintenant le Québec vers un avenir fait de justice fiscale et sociale », d'indiquer Véronique Laflamme, une des porte-parole de la Coalition Main rouge.

« Les mesures que nous proposons sont réalistes et concrètes. À un moment où le coût de la vie fait peser des risques importants sur le bien-être actuel et futur d'une grande partie de la population, il est primordial que l'état québécois se donne des moyens d'agir. Le statu quo n'est tout simplement pas une option », de lancer Olivier Surprenant, un des porte-parole de la Coalition Main rouge.

« On ne peut pas laisser une poignée de personnes accumuler toujours plus de richesse, alors que des milliers de personnes n'arrivent plus à se loger, à se nourrir adéquatement et à joindre les deux bouts. Nos services publics sont en si piètre état que les gens doivent payer pour aller dans le privé, le secteur communautaire étouffe. Ça doit changer, et la solution passe inévitablement par une plus grande justice fiscale », de conclure Véronique Laflamme, une des porte-parole de la Coalition Main rouge.

À propos

La Coalition Main rouge est une coalition nationale d'organisations syndicales, féministes, communautaires et populaires. Elle s'oppose aux politiques néolibérales et revendique un financement adéquat des services publics, des programmes sociaux et de l'action communautaire autonome. Afin d'y arriver, elle propose des mesures fiscales progressives. En sont notamment membres le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le FRAPRU, le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec, la Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC), le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ), la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ- CSN), ATTAC-Québec, l'R des centres de femmes du Québec, le Conseil central du Montréal métropolitain - CSN (CCMM-CSN), le Syndicat de la fonction publique et parapublique de Québec (SFPQ), la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) et Union des consommateurs.

SOURCE Coalition Main Rouge

Pour renseignements : Véronique Laflamme, porte-parole de la Coalition Main rouge (418-956-3403); Olivier Surprenant, porte-parole de la Coalition Main rouge (450-204-8769)