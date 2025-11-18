Ça suffit le saccage du filet social! - La Coalition Main rouge déploie des bannières partout au Québec

MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - À l'approche de la mise à jour économique du gouvernement Legault, la Coalition Main rouge et ses groupes membres se sont mobilisés aujourd'hui dans plusieurs régions du Québec afin de dénoncer les politiques d'austérité et plaider l'urgence de renforcer le filet social. « Que ce soit dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais, Montréal, Lanaudière, Laval, Bas-Saint-Laurent, Mauricie-Centre-du-Québec, Capitale-Nationale, Laurentides ou autres, un seul et même message par le déploiement de bannières : Ça suffit le saccage du filet social », d'expliquer Valérie Lépine, porte-parole de la Coalition main rouge.

C'est devant l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, lieu hautement symbolique de la détérioration du réseau de santé public à Montréal, qu'un point de presse s'est tenu pour marquer cette journée importante de dénonciation. « Cet hôpital indispensable pour la métropole tombe littéralement en ruine et le retard du gouvernement à lancer les travaux a fait tripler la facture de rénovation. Pour la Coalition, c'est un exemple concret du prix de l'inaction et du désengagement de l'État », de poursuivre madame Lépine.

Pour la Coalition, il est indéniable que le Québec assiste à un nouveau tour de vis dans les finances publiques. « Le gel des subventions imposé par le Conseil du trésor et la réforme de l'État annoncée par la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, France-Élaine Duranceau, n'annoncent rien de bon pour la suite des choses. On voit poindre une centralisation autoritaire et un affaiblissement du soutien aux organismes et un effritement encore plus grand des services publics. Le gouvernement prétend vouloir moderniser l'État, mais sur le terrain, ça se traduit par des coupures, l'allongement de délais et une précarisation accrue », de souligner la porte-parole.

D'une même voix, partout au Québec

Partout au Québec, les groupes sociaux, communautaires et syndicaux ont déployé des bannières pour rappeler que les crises qui frappent la province -- logement, santé, éducation, pauvreté, manque d'accès aux services de garde éducatifs à la petite enfance et autres -- exigent un renforcement du filet social, pas son érosion. « Le gel des subventions et les compressions annoncées menacent la survie de centaines d'organismes tout comme la qualité et l'accessibilité de ces mêmes services offerts à la population », de poursuivre madame Lépine.

La Coalition Main rouge réitère que des solutions fiscales crédibles et équitables existent. Meilleure taxation de la richesse, fin des échappatoires fiscales, contribution accrue des grandes entreprises et lutte à l'évasion fiscale. Ces choix permettraient à l'État de répondre adéquatement aux besoins de la population et de remplir ses missions fondamentales. « Le gouvernement doit cesser de présenter les compressions budgétaires comme une fatalité. C'est un choix politique et il est grand temps de prendre une autre voie : celle de la solidarité et de la justice sociale ».

Les attaques du gouvernement Legault ne se limitent pas au financement des services. Avec le dépôt récent du projet de loi 3 « Loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail », le gouvernement s'ingère dans les affaires syndicales et ce sont les droits des travailleuses et des travailleurs qui sont menacés. Pour la Coalition, cette mesure constitue une diversion face à l'échec du gouvernement à répondre aux besoins réels de la population, comme l'accès au logement, à la santé, et à l'éducation. « Ce n'est pas d'une réforme de l'État qu'on a besoin, mais d'un État qui assume pleinement ses responsabilités. Pendant qu'on parle d'efficacité budgétaire, on laisse les infrastructures se détériorer et les inégalités s'enraciner » de conclure madame Lépine.

À propos

La Coalition Main rouge est une coalition nationale d'organisations syndicales, féministes, communautaires et populaires. Elle s'oppose aux politiques néolibérales et revendique un financement adéquat des services publics, des programmes sociaux et de l'action communautaire autonome. Afin d'y arriver, elle propose des mesures fiscales progressives. En sont notamment membres le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le FRAPRU, le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec, la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), ATTAC-Québec, L'R des centres de femmes du Québec, le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), le Syndicat de la fonction publique et parapublique de Québec (SFPQ), la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) et Union des consommateurs.

SOURCE Coalition Main Rouge

Renseignements : Sandra Gagné, conseillère aux communications, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, Cellulaire : 514 795-5093, [email protected]