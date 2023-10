Plus de 2 M$ pour bonifier l'offre d'hébergement touristique et encourager le tourisme quatre saisons dans la Chaudière-Appalaches

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND,QC, le 19 oct. 2023 /CNW/ - La députée de Bellechasse et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor (volets efficacité de l'État et gouvernance), Mme Stéphanie Lachance, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, un appui financier de 2 019 200 $ pour soutenir l'optimisation du centre de villégiature quatre saisons du Domaine du Lac Vert, à Saint-Damien-de-Buckland, dans la Chaudière-Appalaches.

Cette contribution permettra la bonification de l'expérience client en convertissant une partie du bâtiment de la Maison Saint-Bernard, anciennement le couvent de la Congrégation des sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, en établissement hôtelier, en plus d'offrir des activités diversifiées.

Citations :

« Notre gouvernement poursuit son objectif de faire du Québec un leader en matière de tourisme quatre saisons. Les améliorations proposées au Domaine du Lac Vert afin d'augmenter sa capacité d'accueil et son offre d'activités de plein air vont exactement en ce sens. Le tourisme est un puissant vecteur de développement économique, et je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui met en œuvre des mesures pour soutenir les ambitions des entreprises de l'industrie afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle de vecteurs de croissance pour leur région et pour tout le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'investissement annoncé aujourd'hui au Domaine du Lac Vert, joyau régional, lui permettra de devenir un centre de villégiature quatre saisons de grande qualité. Il offrira aux visiteurs un lieu touristique accessible et varié, dans le respect de l'endroit actuel. Je tiens à souligner à quel point ce projet démontre le dynamisme et le fort potentiel récréotouristique de Bellechasse. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor (volets efficacité de l'État et gouvernance)

« Le projet de rénovation et de transformation du site du Domaine du Lac Vert en centre de villégiature représente une magnifique opportunité touristique pour la région de Bellechasse. Les sommes investies donneront une deuxième vie à ce lieu patrimonial, le rendant accessible aux touristes ainsi qu'à la communauté. »

Marie-Hélène Ménard, directrice générale du Domaine du Lac Vert

Faits saillants :

L'aide accordée permettra : de reconvertir une partie du bâtiment de la Maison Saint-Bernard , anciennement le couvent de la Congrégation des sœurs de Notre-Dame -du-Perpétuel-Secours, afin d'y aménager dix chambres et salles de bain privées, des salles de jeux pour enfants et pour adultes ainsi qu'une salle de réunion; d'acheter les équipements et le mobilier nécessaires à l'ameublement des chambres, des salles de bain, des salles de jeux et de la salle de réunion; d'acquérir et de louer des équipements de plein air, dont des kayaks, des planches à pagaie, des canots, des vélos, des raquettes et des skis de fond.

Cette contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme.

La ministre Proulx a annoncé cette année une bonification de 30 millions de dollars du PARIT. Ce soutien financier fait partie des mesures du budget du Québec 2023-2024 visant à assurer la compétitivité de l'industrie touristique.

Après une première bonification en 2022, l'enveloppe totale du PARIT, qui inclut les projets déjà soutenus, atteint 269 millions de dollars. Au total, ce programme devrait permettre la réalisation d'investissements de plus de 570 millions. En tout, 91 projets ont reçu un appui depuis son lancement en juin 2021.

Les objectifs du PARIT sont les suivants : Soutenir l'adaptation de l'offre des entreprises touristiques. Renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région. Appuyer des projets qui favorisent la rétention de la population québécoise ou qui motivent ses déplacements. Accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée. Augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.

Un appel de projets est en cours jusqu'au 25 octobre 2023 dans le cadre de ce programme. Les entreprises intéressées à présenter une demande trouveront tous les détails à la page Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique .

Lien connexe :

Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Charles Laferrière, Attaché politique, Bureau de la députée de Bellechasse, Tél. : 418 809-4992;Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme , Courriel : [email protected], Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Marie-Hélène Ménard, Directrice générale, Domaine du Lac Vert, Tél. : 418 789-2647, Courriel : [email protected]