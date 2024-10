Plus de 2,2 M$ à la Ville de Québec pour la réhabilitation d'un terrain du centre-ville

QUÉBEC, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 2 257 261 $ à la Ville de Québec afin qu'elle décontamine et réhabilite le terrain de l'îlot Dorchester, situé au cœur de la basse-ville de Québec. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

L'objectif est de donner une seconde vie à des terrains contaminés et de faciliter la décontamination des terrains à fort potentiel de développement économique, comme c'est le cas de ce terrain de la basse-ville de Québec destiné à la réalisation d'un projet comprenant des bâtiments à usages mixtes, des commerces et des habitations multifamiliales de 40 logements et plus.

Citations :

« Le soutien des projets de réhabilitation de terrains contaminés constitue un important levier de développement durable et économique pour nos villes et municipalités. En plus de réduire les risques pour la santé humaine et pour l'environnement, le traitement des sols permet de revitaliser des secteurs clés et d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Je suis fier de l'appui qu'offre le programme ClimatSol-Plus à des initiatives pleines de vision et de leadership comme celle de la Ville de Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La décontamination de ce terrain stratégique, situé en plein cœur du centre-ville, représente un véritable tournant. Le projet qui s'y développera contribuera non seulement à densifier la trame urbaine, mais aussi à renforcer l'attractivité économique et la fierté locale. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'îlot Dorchester présente un potentiel de développement extraordinaire! Situé au cœur de la basse-ville de Québec, ce site, qui accueille actuellement un stationnement à ciel ouvert, nous permettra d'augmenter l'offre de logements résidentiels, de commerces de proximité et de services dans le quartier Saint-Roch, en plus de participer aux efforts de verdissement et de plantation d'arbres. La subvention octroyée par le gouvernement du Québec pour réhabiliter le terrain constitue un jalon important vers un développement de densification dynamique qui changera positivement le visage du secteur. »

Bruno Marchand, maire de Québec

Faits saillants :

Les projets soumis dans le cadre du volet 2 du programme ClimatSol-Plus doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants : Réhabiliter des terrains contaminés ayant un potentiel de développement économique; Créer des conditions favorables à la densification du tissu urbain sur les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; Favoriser l'utilisation de technologies de traitement pour la décontamination des sols.



Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme ClimatSol-Plus.

