Plus de 150 000 $ pour le Salon de l'emploi virtuel de Laval

LAVAL, QC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 150 684 $ afin de soutenir la cinquième édition du Salon de l'emploi de Laval, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval (CCIL). Cet événement se tiendra en mode virtuel les 30 et 31 mars 2021.

Le Salon sera ouvert à des entreprises de la région de Laval de tous les secteurs d'activité. Lors de l'événement, une zone d'aide à l'emploi sera réservée aux organismes en développement de l'employabilité de Services Emploi Laval (SEL) afin de mieux outiller et accompagner les chercheurs d'emploi qui s'y présenteront. La plateforme virtuelle permettra aussi de présenter des conférences qui seront destinées à ceux-ci ainsi qu'aux entreprises.

Par ailleurs, la situation des femmes en emploi sera au cœur du Salon cette année. Entre autres, il y aura la diffusion de capsules vidéo abordant les thèmes de leur orientation de carrière et des occasions qui leur sont offertes pour occuper des métiers traditionnellement masculins ou ceux où il y a un manque de main-d'œuvre.

« Les événements des derniers mois ont fait émerger plusieurs enjeux de gestion des ressources humaines. Tenue en mode virtuel, cette cinquième édition du Salon de l'emploi de Laval permettra aux chercheurs d'emploi lavallois d'avoir un accès privilégié aux entreprises en quête de travailleurs. Je tiens aussi à souligner l'initiative des partenaires de cibler plus spécifiquement la clientèle féminine. La crise sanitaire a, en effet, grandement touché les groupes sous-représentés sur le marché du travail. Leur proposer des solutions adaptées à leurs réalités est plus que jamais essentiel et profitera à tous. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les besoins et les défis en matière de main-d'œuvre demeurent importants dans notre région. Cette activité est une occasion parfaite de permettre aux entreprises d'attirer les personnes à la recherche d'un emploi de façon sécuritaire. Le Salon de l'emploi virtuel de Laval facilitera certainement leur intégration durable et réussie sur le marché du travail de notre belle région, qui offre un milieu de vie stimulant et regorge d'emplois intéressants. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

« L'édition 2021 du Salon de l'emploi, organisée par la CCIL, sera un événement marquant pour nous à de nombreux égards, parce qu'il sera virtuel, bien sûr, mais aussi et surtout parce qu'il mettra en valeur un grand nombre d'emplois de qualité autant pour des candidats qualifiés que pour les travailleurs des métiers non spécialisés. Pendant deux jours, le Salon proposera des rencontres, des vitrines, des ateliers et de l'accompagnement. À notre avis, c'est une occasion à saisir à la fois pour les chercheurs d'emploi et les entreprises qui cherchent à recruter dans la réalité post-COVID. »

Caroline De Guire, présidente-directrice générale, Chambre de commerce et d'industrie de Laval

Faits saillants :

Le SEL regroupe 13 organismes œuvrant en développement de l'employabilité dans la région de Laval. Ces derniers offrent à la fois des services d'accompagnement et d'intégration en emploi aux individus et des services de recrutement de main-d'œuvre aux entreprises.

Le Salon de l'emploi virtuel de Laval répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de développer des approches innovantes.

L'aide financière est accordée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, qui vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du Ministère au bureau de Services Québec le plus près.

