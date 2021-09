Un contrat de 10M $ lui a été octroyé par l'administration municipale, dans un premier temps, pour des travaux majeurs ayant trait au réaménagement complet du boulevard St-Francis et de la rue Jeffries ; ce qui implique la reconstruction d'un segment du réseau d'aqueduc et d'égouts sur une distance variant de 250 à 300 mètres de plus de 1200 mètres linéraires de conduites de toute nature, incluant le réseau sanitaire, les eaux pluviales, les raccordements à tous les réseaux de services d'utilité publique en l'occurrence, ceux du gaz et de l'électricité. Ces travaux se déploieront entre le boulevard Salaberry-nord et la rue des Tulipes, puis de la rue Jeffries en entier .

« Nous sommes fiers de contribuer à la revitalisation d'une artère aussi stratégique de Châteauguay où nous avons eu la chance de faire valoir notre haute ou grande expertise fine en matière de travaux de génie civil, de par le passé, et tout récemment encore » a indiqué le président du Groupe ALI Excavation, Marc-André Loiselle qui a précisé que l'attachement à la ville de Châteauguay est pris à témoin par l'implication communautaire active du Groupe ALI Excavation auprès des jeunes étant devenue un partenaire-commanditaire important du club de hockey Les Grenadiers de la Ligue Midget AAA du Québec (LHMAAAQ). Ce chantier d'ALI Excavation sera lancé fin septembre et sera livré à l'été 2022.

Un second contrat de près de 2M $ a par ailleurs été attribué à l'entreprise à l'issue d'un appel d'offres de la Société Québécoise des Infrastructures, la S.Q.I, pour tous les travaux de génie civil afférents à l'aménagement et la préparation du site qui recevra la nouvelle Maison des aîné(e)s de Châteauguay qui aura pignon sur rue, boulevard d'Anjou, et qui bénéficiera de 120 places pour la population de la région, dont 96 places pour aînés et 24 autres places pour adultes ayant des besoins spécifiques et particuliers.

Le terrassement du site, l'asphaltage des stationnements et espaces de service, le drainage pluvial, les trottoirs et bordures de béton seront amorcés graduellement dès octobre 2021 pour une livraison à l'été 2022.

Le président du Groupe Ali Excavation a par ailleurs dit croire que l'entreprise, en plus de s'intégrer de plus en plus à la communauté châteauguoise, saura sûrement mettre à profit son expertise unique en la matière et développer un marché de niche intéressant dans le secteur de la métamorphose des milieux d'hébergement conventionnels et de soins de longue durée qui va engendrer des investissements totaux de plus de 2,6 milliards de dollars (2,6G $) de la part du gouvernement du Québec au fil des prochaines années.

SOURCE Groupe ALI Excavation

Renseignements: Source : Marc-André Loiselle - Président; Contacts : Alexandre Dumas, T. 514 843-1901, C. 514 898-4636, [email protected]

https://www.aliexcavation.com/