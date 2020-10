MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Geneviève Desautels, présidente d'Intelligence illuxi, est heureuse d'annoncer aujourd'hui que l'entreprise a connu une croissance de 200 % depuis le début de l'année.

illuxi est une plateforme montréalaise permettant la conception, l'hébergement, la commercialisation de formations, d'événements, de consultations professionnelles et de services de gestion à distance. La plateforme illuxi offre une solution clé en main pour les contenus en ligne.

Depuis mars, lorsque la pandémie a commencé à avoir un impact fondamental sur les opérations commerciales et à introduire de nouveaux risques dans l'intégrité des lieux de travail et des rencontres professionnelles, illuxi a vu le nombre de clients et d'utilisateurs individuels de la plateforme augmenter de plus de 200 %. Plus de 100 entreprises utilisent aujourd'hui la plateforme pour gérer les apprentissages, mais également les consultations professionnelles de plus de 10 000 utilisateurs.

illuxi n'a pas seulement constaté une hausse de la demande pour ses solutions de formations, mais également pour ses fonctionnalités liées aux consultations professionnelles à distance, alors que ses clients cherchent à atténuer les risques liés aux interactions physiques dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19.

Parmi les principaux nouveaux clients qui s'abonnent désormais aux services de la plateforme illuxi figurent deux grandes sociétés de services bancaires et financiers, plus de 35 succursales d'une grande entreprise canadienne pharmaceutique et de soins de santé ainsi qu'un important syndicat nord-américain.

« Les grandes entreprises se tournent rapidement vers illuxi pour les aider à gérer plus efficacement les rendez-vous professionnels, événements virtuels et formations à distance », a déclaré Philippe Richard Bertrand, associé et chef de la croissance chez Intelligence illuxi.

« La pandémie mondiale a introduit de multiples nouveaux risques pour la santé des travailleurs sur les lieux de travail, que nos clients sont en mesure de réduire et de gérer grâce à notre plateforme de services professionnels à distances, automatisée et basée sur l'intelligence artificielle », renchérit Geneviève Desautels.

A propos

Illuxi accompagne les organisations et les professionnels à héberger, commercialiser et concevoir des formations en ligne, services professionnels à distance, événements virtuels, vidéos en direct et balados sur notre plateforme propriétaire développée à Montréal. illuxi est également un expert du e-learning interactif. Les formations d'illuxi agissent en accélérateur, catalysant les apprentissages en proposant des expériences imitant la réalité de leurs clients.

