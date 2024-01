MONTRÉAL, le 26 janv. 2024 /CNW/ - On peut dire que les Québécois ont eu la main heureuse à la loterie en 2023. Au total, plus de 1,6 milliard de dollars en lots ont été remis par Loto-Québec. Parmi ceux-ci, on compte 89 lots de 1 000 000 $ ou plus.

VIDÉO | Voici quelques-uns des gagnants qui ont réclamé un lot en 2023.

Rappelons qu'une foule de gros lots ont récemment été remportés à travers le Québec.

Le 15 décembre, une famille des Laurentides, composée de Nancy Gauthier, de Jeannette Boisvert et de Gilles Larouche, a mis la main sur le gros lot de 50 000 000 $ du Lotto Max.

du Lotto Max. Le soir de l'Halloween, le gros lot du Lotto Max, d'une valeur de 55 000 000 $ , a été remporté par Catherine Ennis et Jean Larocque, un couple de l'Estrie.

, a été remporté par Catherine Ennis et Jean Larocque, un couple de l'Estrie. Lors de la fin de semaine de l'Action de grâce, le Montréalais Pierre Richer a gagné le gros lot du Lotto Max, qui était de 50 000 000 $ !

fin de semaine de l'Action de grâce, le Montréalais Pierre Richer a gagné le gros lot du Lotto Max, qui était de ! Manon Gaudreau et Maryse Gaudreau, deux sœurs de l'Estrie, ont remporté le gros lot de 7 000 000 $ au tirage de la Grande Vie du 28 décembre.

au tirage de la Grande Vie du 28 décembre. Enfin, Hervé Bédard et Louise Plante Bédard, un couple de Chaudière-Appalaches, ont raflé 5 000 000 $ au Lotto 6/49 le 23 décembre.

« Les Québécois ont été particulièrement chanceux en 2023. Grâce notamment aux gros lots du Lotto Max, du Lotto 6/49 et de la Grande Vie qui ont été gagnés, c'est plus de 1,6 milliard de dollars qui ont été remis à des familles d'ici », mentionne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Les 10 plus gros lots remis durant l'année :

55 000 000 $ au Lotto Max en novembre en Estrie; 50 000 000 $ au Lotto Max en décembre dans les Laurentides; 50 000 000 $ au Lotto Max en octobre à Montréal; 36 000 000 $ au Lotto 6/49 en février dans Lanaudière; 7 000 000 $ à la Grande Vie en janvier dans Chaudière-Appalaches; 5 000 000 $ à Colossal en juin à Montréal et en Estrie; 5 000 000 $ au Lotto 6/49 en juillet dans Chaudière-Appalaches; 5 000 000 $ au Lotto 6/49 en juin en Montérégie; 5 000 000 $ au Lotto 6/49 en octobre dans le Centre-du-Québec, dans les Laurentides, à Montréal et en Montérégie; 3 000 000 $ à Platine en décembre dans le Bas-Saint-Laurent.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2023, elle a remis plus de 1,6 milliard de dollars en lots à la loterie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec 514 499-5208 [email protected]

SOURCE Loto-Québec