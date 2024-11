Plus de 1,6 M$ pour soutenir le développement touristique du Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC , le 4 nov. 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, et le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, ont confirmé aujourd'hui, à l'occasion d'une visite de la ministre dans la région, un appui financier totalisant plus de 1,6 million de dollars pour soutenir le développement de projets touristiques dans le Centre-du-Québec.

Les projets soutenus contribuent activement à la croissance du tourisme dans le Centre-du-Québec, un moteur important du développement économique régional. L'investissement du gouvernement et de ses partenaires, issu de programmes performants, vise à encourager le développement d'une offre touristique régionale à la fois compétitive et attrayante. Une somme de 553 990 $ est attribuée à Magic Tingwick pour un projet en mycotourisme, tandis que 1 059 768 $ sont accordés à divers entrepreneurs touristiques de la région afin de faire évoluer leurs projets.

L'industrie touristique est en plein essor au Centre-du-Québec. Selon les données les plus récentes, la région comptait en 2023 plus de 575 entreprises et près de 8 700 emplois liés au tourisme. La contribution économique (PIB) des secteurs associés au tourisme dans cette région s'élevait à près de 310 millions de dollars en 2021.

Citations :

« Le tourisme est un secteur économique à part entière. Pour notre gouvernement, son essor est une priorité. Pour que toutes les régions en bénéficient, nous multiplions les investissements afin que nos communautés profitent encore davantage de retombées importantes qui contribuent à notre richesse collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Centre-du-Québec est riche en entreprises agrotouristiques offrant des produits alléchants, en activités extérieures permettant de découvrir la nature, en événements rassembleurs, et bien plus encore. Le montant de 1,6 million de dollars annoncé aujourd'hui vise à accompagner nos entrepreneurs dans le développement de produits innovants et distinctifs destinés à faire découvrir notre belle région à un plus grand public, et à faire du Centre-du-Québec une destination incontournable. »

André Lamontagne, député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le soutien financier de plus de 1,6 million de dollars témoigne de l'engagement de notre gouvernement à faire rayonner le Centre-du-Québec. Les projets appuyés aujourd'hui renforcent notre économie locale en valorisant les richesses naturelles et culturelles de notre région. Grâce à l'innovation de nos entrepreneurs et à des initiatives telles que le mycotourisme à Magic Tingwick, nous continuons à attirer des visiteurs tout en stimulant le développement économique et social de nos communautés. C'est avec fierté que nous soutenons ces projets qui contribuent à l'essor et à la diversité de notre offre touristique. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« L'industrie touristique étant un secteur économique des plus importants dans la circonscription de Nicolet-Bécancour, je suis convaincu que les investissements gouvernementaux contribueront grandement à notre vitalité économique et sociale, pour le bonheur des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Je salue l'excellent travail des promoteurs pour la mise en œuvre de leur projet; je suis fier du rayonnement que cela apporte à notre circonscription. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« Les investissements annoncés aujourd'hui sont significatifs pour notre région, car leurs impacts sur le développement de notre offre touristique viendront bonifier une fois de plus la qualité des expériences touristiques que l'on peut vivre au Centre-du-Québec. Ils répondent à l'élan de créativité et au souci de renouvellement constant des promoteurs de la région. Notre industrie est un pilier économique notable pour le Centre-du-Québec, dont le caractère étonnant ne cesse de surprendre les visiteurs, qui sont charmés par le renouvellement constant de projets novateurs et engageants. Ensemble, nous faisons de notre destination un acteur important dans le choix des consommateurs, c'est pourquoi nous sommes reconnaissants de l'aide apportée par le ministère du Tourisme. »

Hélène Desrochers, directrice générale, Tourisme Centre-du-Québec

Faits saillants :

Ces montants ont été octroyés dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique et de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025. Ce dernier programme est financé par le Ministère, en partenariat avec Tourisme Centre-du-Québec (voir la liste des projets en annexe).

L'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 permet de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Pour le Centre-du-Québec, une enveloppe totale de 1 177 000 $ a été attribuée pour une durée de trois ans, soit une somme de 702 000 $ provenant du ministère du Tourisme et une somme de 475 000 $ provenant de Tourisme Centre-du-Québec.

Depuis la création du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique en 2021, 269 millions de dollars ont été investis afin de soutenir 110 projets. Au total, ce programme devrait permettre la réalisation d'investissements de plus de 625 millions de dollars.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter Facebook YouTube LinkedIn

Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique Organisme Projet Somme Le Magic Tingwick Aménagement d'un sentier d'autocueillette de produits forestiers non ligneux avec des activités de transformation.





Installation d'une rambarde de culture de champignons biologiques verticale accessible aux personnes à mobilité réduite.





Visite éducative sur le thème de la forêt nourricière animée et illuminée (expérience numérique accessible pour les personnes ayant une déficience auditive ou visuelle).





Mise en place d'un centre d'interprétation axé sur la mycologie et d'une boutique de produits transformés et de produits de la région.





Ajout de rampes à 60 % des hébergements pour assurer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de pierres texturées dans le gravier pour l'orientation des personnes ayant une déficience visuelle, d'un panneau informatif en braille, d'un panneau explicatif visuel et d'un guide interprète de langage des signes. 553 990 $ Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme Grand Défi de Victoriaville Organisation du Défi des neiges - édition carnaval 2023 15 000 $ Grand Défi de Victoriaville Organisation de l'événement Les Défis des Appalaches, édition 2024. 20 000 $ Corporation de gestion des rivières des Bois-Francs (Pêche Nicolet) Organisation du Festival de la truite de Victoriaville, édition 2023. 15 000 $ Corporation de gestion des rivières des Bois-Francs (Pêche Nicolet) Organisation du Festival de la truite de Victoriaville, édition 2024. 25 000 $ La Société du Musée Laurier Mise en ligne d'un nouveau site web transactionnel. 8 920 $ Victoriaville en chansons (Victofest) Organisation du Victo Fest, édition 2024. 35 000 $ Kéroul Structurer une destination certifiée « Destination pour tous », offrant une expérience touristique pleinement accessible et inclusive pour les personnes en situation de handicap. 60 000 $ La Balade gourmande Organisation de La Balade gourmande, édition 2024. 40 000 $ Centre d'interprétation de la canneberge Organisation de Canneberge en fête, édition 2024. 12 000 $ Festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste Organisation du Festival des sucres, édition 2024. 40 000 $ Fromages, bouffe & traditions de Victoriaville Organisation de Fromages, bouffe & traditions de Victoriaville, édition 2024. 40 000 $ La Cache service de guide Bonification de l'offre touristique de la pourvoirie La Cache Outfitters. 37 500 $ Parc Marie-Victorin Réalisation d'une étude visant l'optimisation du service client du parc Marie-Victorin par des solutions numériques. 20 247 $ Ferme brassicole La Grange pardue, Coop de travail Agrandissement et élargissement des services de La Grange pardue. 75 000 $ Ferme brassicole La Grange pardue, Coop de travail Réalisation d'un diagnostic et d'un plan de développement stratégique. 16 240 $ Le Festival de la poutine de Drummondville Organisation du Festival de la poutine, édition 2024. 40 000 $ Festival Trad-Cajun Organisation du Festival Trad-Cajun, édition 2024. 30 000 $ Drummond en bière Organisation de Drummond en bière, édition 2024. 20 000 $ Le Grand BBQ Warwick Organisation du Grand BBQ de Warwick, édition 2023. 13 360 $ Le Grand BBQ Warwick Organisation du Grand BBQ de Warwick, édition 2024. 20 000 $ Tomahawk Drummondville Aménagement d'un nouveau centre de karting électrique. 35 000 $ Station du Mont Gleason Implantation d'un système de contrôle d'accès des remontées aux pentes du Mont Gleason. 99 000 $ Société de développement économique de Drummondville Réalisation d'une analyse des clientèles touristiques actuelles et potentielles du territoire de la MRC de Drummond. 20 000 $ Le Fief de la rivière Renforcement de l'offre agrotouristique et intégration d'une salle de démonstration pour les vins mousseux et fortifiés. 45 350 $ Association pour la mise en valeur de la rivière Gentilly Optimisation du système de réservation et refonte du site Web. 50 000 $ Le Groupe récréo-jeunesse de Baie-du-Febvre Organisation du Challenge 255, édition 2024. 40 000 $ Société des amis du Moulin Michel Organisation de Au son du moulin / Blues et gin, édition 2024. 19 000 $ Abenaki Aventure (Martin O'Bomsawin) Réalisation d'une étude conceptuelle pour une expérience culturelle immersive à Odanak. 19 000 $ Éco-Évènements Organisation de GÉNÉRATIONS Festival de musique et d'arts, édition 2023. 15 000 $ Éco-Évènements Organisation de GÉNÉRATIONS Festival de musique et d'arts, édition 2024. 30 000 $ Le Centre des loisirs et des sports de Sainte-Perpétue Organisation du Festival du cochon de Sainte-Perpétue, édition 2024. 40 000 $ Ferme La belle histoire Développement du volet agrotouristique par la création d'un parcours visiteurs pour la découverte des étapes de l'élevage des alpagas et des étapes de filage.

Aménagement d'un espace boutique et terrasse. 21 966 $ MRC de Nicolet-Yamaska Refonte du site web de Tourisme Nicolet-Yamaska. 10 000 $ Pow-wow Odanak Organisation du Pow-wow d'Odanak, édition 2023. 10 000 $ Festifeu Organisation du Festifeu, édition 2023. 15 000 $ Habitations urbania Réalisation d'une étude de faisabilité pour un projet hôtelier sur l'autoroute 55 à Bécancour. 7 185 $ Total

1 613 758 $

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources: Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, [email protected]; Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 581 993-5016, [email protected]; Samuel Bruneau, Attaché politique, Bureau du député de Drummond-Bois-Francs, Tél. : 819 995-8840, [email protected]; Germain Drouin, Attaché politique, Bureau de circonscription du député de Nicolet-Bécancour, Tél. : 819 384-9311; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme , Tél. : 418 643-5959, poste 73488,[email protected]; Marie-Hélène Beaupré, Responsable des communications, Tourisme Centre-du-Québec, Tél. : 819 364-7177, poste 302, [email protected]