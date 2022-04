Plus de 1,3 M$ pour appuyer des projets touristiques dans la région de Montréal

MONTRÉAL, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce l'attribution de 1 345 037 $ pour appuyer 39 projets de nature touristique dans la région de Montréal.

La somme accordée provient du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Montréal.

Rappelons que le 27 avril 2022, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonçait un appui total de 13 millions de dollars à des projets touristiques réalisés au Québec dans le cadre des Ententes de partenariat régional en tourisme.

Citations :

« Afin d'assurer la croissance du tourisme au Québec, nous devons demeurer compétitifs et proposer des attraits qui répondent aux attentes en constante évolution de la clientèle, dans toutes nos régions. C'est pourquoi votre gouvernement travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des associations touristiques régionales et investit dans des leviers financiers porteurs comme l'Entente de partenariat régional en tourisme, qui soutient un développement touristique en phase avec les priorités locales. Je me réjouis de l'aide financière accordée à ces projets touristiques et à ces festivals, car ils contribuent à augmenter l'attractivité de la région de Montréal. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Montréal est un pôle touristique important pour le Québec. C'est une destination de calibre international. Si la métropole se distingue ainsi, c'est grâce à la vision des entrepreneurs du secteur du tourisme, qui travaillent d'arrache-pied pour attirer des gens d'ici et d'ailleurs grâce à des projets originaux et innovants. Je suis donc très fière du soutien annoncé aujourd'hui : il nous permet de continuer de bonifier l'offre touristique à Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le tourisme fait partie des éléments importants pour favoriser le développement du Québec et, plus précisément, de Montréal. Pour moi et pour notre gouvernement, la métropole est un endroit magnifique, et nous voulons le faire découvrir à plusieurs personnes à travers le monde. Je suis heureux de faire partie d'un gouvernement qui pose des actions concrètes afin d'améliorer l'offre touristique de la charmante île de Montréal. »

Richard Campeau, député de Bourget et adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (volet lutte contre les changements climatiques)

« Déjà avant la pandémie, l'Entente de partenariat régional en tourisme représentait une aide financière fort utile pour le milieu touristique montréalais. Pendant la crise sanitaire, ce programme est devenu indispensable pour maintenir notre secteur à flot par la réalisation de projets de développement et de structuration de l'offre. Je remercie la ministre Caroline Proulx pour cette aide cruciale pour la relance touristique de Montréal. »

Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projet Aide accordée Pente à neige Étude de faisabilité technique et financière sur la mise en œuvre du projet Îlot 360, une version améliorée de la station de ski urbaine la Pente à neige. 100 000 $ Services touristiques Guidatour Développement d'un système de création de rallyes en format Web accessible sur tablette ou mobile. 62 046 $ Atlific hôtels et centres de villégiature Acquisition du produit numérique Oculus, afin d'offrir une expérience immersive unique à la clientèle. 12 069 $ Triathlon international de Montréal Soutien à l'édition 2022 des Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte, qui se tiendront du 23 au 26 juin 2022. 108 137 $ Village de Noël de Montréal Réalisation de l'édition 2021 de la Guiguette du Village. 20 000 $ Productions Streat Achat de matériel pour la tenue des festivités des Premiers vendredis. 45 000 $ Montréal en histoires Création d'une nouvelle expérience de découvertes des grands organismes culturels montréalais en deux volets, soit un parcours numérique et un tableau de projection vidéo interactive au centre-ville de Montréal. 50 000 $ Montréal en fêtes Soutien à la tenue de l'édition 2021. 30 000 $ M pour Montréal Soutien à la tenue de l'édition 2021. 20 000 $ Groupe Germain Développement d'un compte client en ligne afin d'améliorer l'expérience des visiteurs. 25 000 $ Fondation Québec cinéma Réalisation du 40e anniversaire des Rendez-vous Québec cinéma. 10 000 $ Association canadienne de tennis Soutien à la tenue de l'édition 2021 de l'Omnium Banque Nationale. 30 000 $ Cité des arts du cirque - TOHU Soutien à la tenue de l'édition 2021 de Montréal complètement cirque. 25 000 $ Coopérative la Guilde du jeu vidéo du Québec Soutien à la tenue de l'édition 2021 de l'événement MEGAMIGS. 20 000 $ Danse Imédia Soutien à la tenue de l'édition 2021 du Festival quartiers danses. 5 000 $ Festival du nouveau cinéma de Montréal Soutien à la tenue de l'édition 2021. 30 000 $ Festival Fantasia Soutien à la tenue de l'édition 2021. 10 000 $ Festival Igloo (Igloofest) Soutien à la tenue de l'édition 2022 du festival Igloofest. 60 000 $ Festival international de jazz de Montréal Soutien à la tenue de l'édition 2021. 50 000 $ Festival international de musique POP Montréal Soutien à la tenue de l'édition 2021. 10 000 $ Festival Juste pour rire Soutien à la tenue de l'édition 2021. 50 000 $ Festival mode + design Montréal Soutien à la tenue de l'édition 2021. 25 000 $ Festival TransAmériques Soutien à la tenue de l'édition 2021. 15 000 $ Festival Zoofest Soutien à la tenue de l'édition 2021. 10 000 $ Groupe Écorécréo Implantation d'un comptoir d'accueil et de services de location de patins à glace, et aménagement d'un vestiaire pour la future patinoire extérieure de l'esplanade Tranquille du Quartier des spectacles. 60 525 $ H2Émotion Développement du contenu expérientiel du Sensorium (services-conseils). 46 125 $ Les jardins du monastère Installation d'un pont acrobatique qui servira lors des spectacles aux Jardins du monastère. 20 000 $ Les FrancoFolies de Montréal Soutien à la tenue de l'édition 2021. 35 000 $ Les productions Éloize Achat et installation d'équipement et de mobilier spécialisé pour le spectacle permanent Bon voyage. 103 500 $ Les productions nuits d'Afrique Modernisation de l'attrait et enrichissement de l'expérience événementielle sur le site extérieur du Festival international nuits d'Afrique. 15 000 $ MUTEK Soutien à la tenue de l'édition 2021. 30 000 $ Piknic électronik Soutien à la tenue de l'édition 2021. 15 000 $ Printemps numérique Soutien à la tenue de l'édition 2021. 30 000 $ Productions TKNL Étude de localisation afin de cibler un site pour implanter Le fantastique cabinet de curiosités de Montréal. 67 635 $ Rencontres internationales du documentaire de Montréal Soutien à la tenue de l'édition 2021. 10 000 $ Terres en vues Soutien à la tenue de l'édition 2021. 10 000 $ Vélo Québec événements Soutien à la tenue de l'édition 2021 du Festival go vélo Montréal. 15 000 $ Village de Noël de Montréal Soutien à la tenue de l'édition 2021 du Grand Marché de Noël de Montréal. 15 000 $ Zú Animation des murales et des œuvres d'art de l'atrium. 50 000 $ Total

1 345 037 $

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires locaux.

