TORONTO, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Les employés et les retraités d'Enbridge Gas Inc. (Enbridge Gas), appuyés par le programme de contrepartie de dons offert par la compagnie, ont une fois de plus manifesté leur tradition en la matière en recueillant plus de 1 076 518 $ au profit de Centraide dans toute notre zone de service en 2022.

Notre thème de 2022, « Agissons ici, avec cœur », n'a pas seulement capturé l'essence de la campagne, mais a également démontré à quel point notre personnel se soucie des collectivités où nous vivons et travaillons. Cette campagne à l'échelle de l'entreprise, qui s'est déroulée du 13 au 28 septembre, a été marquées par de nombreux événements créatifs de collecte de fonds dirigés par un groupe d'employés bénévoles dévoués.

« Il ne s'agit pas seulement de l'énergie que nous livrons, il s'agit également de l'énergie que nous investissons », a déclaré Jim Sanders, vice-président directeur des opérations pour Enbridge Gas et cadre responsable de la campagne Centraide 2022 de la compagnie. « Cette déclaration témoigne de l'esprit inébranlable de notre personnel qui souhaite redonner aux collectivités que nous desservons et témoigne de notre engagement à soutenir des collectivités sûres, dynamiques et durables. Je suis fier de nos employés et de nos retraités pour leurs contributions durables et généreuses envers Centraide. »

Alors que le coût de la vie continue d'augmenter et que de nombreuses familles se remettent encore des effets économiques et sociaux de la pandémie, faire un don au profit de Centraide permet de s'attaquer aux problèmes les plus critiques des collectivités au niveau local.

Les fonds seront distribués aux organismes Centraide de l'Ontario et du Québec pour soutenir les programmes et les personnes les plus vulnérables qui sont dans le besoin. Pour en savoir plus et trouver un organisme Centraide local, visitez le site http://www.unitedway.ca ou faites une recherche sur Twitter : https://twitter.com/UWCCanada, Facebook : https://www.facebook.com/UnitedWayCentraide et YouTube : https://www.youtube.com/user/UnitedWayofCanada .

