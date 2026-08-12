Plus d'un million de participant•e•s célèbrent et revendiquent à l'occasion de la 20e édition du Festival Fierté Montréal

MONTRÉAL, le 12 août 2026 /CNW/ -- Pendant dix jours, le Festival Fierté Montréal, présenté par Groupe Banque TD en collaboration avec Loto-Québec a fait vibrer la métropole à l'occasion de sa 20e édition. Du 31 juillet au 9 août, plus de 1 million de participant•e•s ont pris part aux nombreuses activités du Festival, célébrant la diversité sexuelle et de genre, la créativité des communautés 2SLGBTQIA+ et pour continuer à revendiquer pour une société plus juste et inclusive.

Cette 20e édition marque également un tournant majeur dans l'histoire de Fierté Montréal. En renouant avec ses racines militantes et en plaçant les communautés 2SLGBTQIA+ au cœur de son action, l'organisation amorce un nouveau chapitre fondé sur l'écoute, la mobilisation et la défense des droits. Cette transformation s'est concrétisée par un dialogue accru avec les organismes communautaires, un soutien renforcé aux initiatives locales et une programmation mettant à l'honneur plus de 250 artistes locaux•ales, notamment émergent•es et issu•es de communautés historiquement sous-représentées.

Un Défilé rassembleur, militant et porteur d'espoir

Moment culminant du Festival, le Défilé de la Fierté a réuni près de 20 000 marcheur•euse•s et attiré plus de 200 000 spectateur•rice•s.

Le Défilé demeure à la fois une célébration et une manifestation publique et a permis de rendre hommage aux luttes passées, célébré les progrès accomplis et mis en lumière les revendications toujours actuelles des communautés 2SLGBTQIA+.

Dans un contexte marqué par une recrudescence des discours haineux et de la discrimination envers les personnes 2SLGBTQIA+, les communautés et leurs allié•e•s ont envoyé un message fort de solidarité, de résilience et d'espoir : Brillons ensemble!

L'ensemble des activités s'est déroulé dans un environnement sécuritaire et sans incident majeur grâce à l'étroite collaboration de Fierté Montréal avec les différents partenaires de sécurité et les autorités concernées.

Un Village animé pendant dix jours

Le Village a retrouvé toute son effervescence grâce à une programmation artistique et communautaire continue présentée du 31 juillet au 9 août. Cette édition a permis de bonifier notre présence et de réaffirmer notre attachement à ce quartier historique et symbolique pour nos communautés.

Pour cette édition anniversaire, la scène Loto-Québec a vu défilé des centaines de talents locaux•ales, avec un accent mis sur les talents émergent•es et issu•es de communautés historiquement sous représentées, confirmant la volonté de Fierté Montréal de soutenir la création locale et de renforcer les liens avec les communautés artistiques et communautaires. Plus de 55 000 personnes ont pu profiter de la richesse et de la diversité de cette programmation.

Les Journées communautaires au cœur du Festival

Présentées par Cabenuva, les Journées communautaires ont attiré plus de 490 000 personnes et ont une fois de plus constitué un rendez-vous incontournable.

Plateforme essentielle pour le milieu communautaire, ce sont plus de 125 organismes, entreprises, clubs sportifs et groupes socioculturels qui ont accueilli le public sur la rue Sainte-Catherine Est et sur la rue Atateken les 7 et 8 août afin de faire connaître leurs initiatives, leurs engagements envers les communautés 2SLGBTQIA+ et continuer de sensibiliser le public.

Le Marché Arc-en-ciel confirme son succès

Après une première édition remarquée, le Marché Arc-en-ciel, présenté en collaboration avec le Festival M.A.D. et la SDC du Village, a de nouveau connu un franc succès. Ce sont plus de 191 000 personnes qui ont visité le marché arc-en-ciel cette année.

Pendant trois jours, 40 entrepreneur•e•s, artisan•e•s, artistes et designer•euse•s des communautés 2SLGBTQIA+ ont présenté leur savoir-faire dans un espace favorisant la découverte, les rencontres et la mise en valeur de l'économie créative locale.

Trois soirées grandioses à l'Esplanade du Parc olympique

Du 7 au 9 août, les grands spectacles gratuits présentés sur la Scène TD de l'Esplanade du Parc olympique ont attiré près de 48 000 festivalier•ère•s.

Pendant trois soirées, des artistes locaux•ales, nationaux•ales et internationaux•ales, ont offert des prestations célébrant la musique, la danse, le cirque, les arts vivants et la culture drag.

Le Show du 20e : une célébration historique

Point culminant des célébrations du 20e anniversaire, Le Show du 20e, présenté par Cogeco, a réuni près d'une centaine d'artistes dans une production d'envergure imaginée spécialement pour souligner deux décennies de Fierté Montréal et une cinquantaine d'années de luttes pour les communautés 2SLGBTQIA+.

Une édition marquante

Cette 20e édition restera gravée dans l'histoire de Fierté Montréal comme un moment rassembleur, inclusif et profondément engagé. Elle aura également marqué le début d'un nouveau chapitre pour l'organisation, caractérisé par un dialogue renouvelé avec les communautés, un engagement accru envers les organismes locaux et une programmation qui reflète plus que jamais la richesse, l'intersectionnalité et la diversité des réalités 2SLGBTQIA+.

Grâce à la mobilisation des centaines de bénévoles, des artistes, des partenaires, des organismes communautaires et des milliers de participant•e•s, le Festival a une fois de plus démontré que Montréal demeure l'une des grandes capitales de la diversité sexuelle et de genre.

Jamais sans nos partenaires

Fierté Montréal remercie ses fidèles partenaires, ainsi que celleux qui se sont récemment ajouté•e•s, sans qui il serait impossible de continuer la lutte pour la pleine reconnaissance des droits des communautés 2SLGBTQIA+ : Groupe Banque TD, supporteur depuis 2008, Loto-Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, Tourisme Montréal, le Conseil des arts de Montréal, Cabenuva, Trojan, la SAQ, Air Canada, STM, Hydro-Québec, Bud Light, RONA, Apretude, ViiV Healthcare, Loblaws, sans nom, LSM, Fugues, MTL Dans la poche, Cogeco, Publicité Sauvage, Bell Média, CTV, Virgin Radio, Énergie, Rouge, CIBL, Le Devoir, Petit Futé, Québec Le Mag, Cult, Gay City News, Culture Cible, Gay Globe, la SDC du Village, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, le Partenariat du Quartier des spectacles, PME MTL Centre-Ville, le Regroupement des évènements majeurs internationaux et Fierté Canada Pride.

À propos de Fierté Montréal

Depuis 2007, Fierté Montréal amplifie les voix des communautés 2SLGBTQIA+ afin d'assurer leur représentation, leur inclusion et la reconnaissance de leurs droits dans la société. Vecteurs de changement social, notre festival, nos initiatives communautaires et nos projets artistiques et culturels célèbrent la créativité et la résilience de nos communautés. À l'écoute et en collaboration avec les communautés 2SLGBTQIA+, nous mettons de l'avant leurs luttes et leurs réalités auprès du grand public et des institutions.

Fierté Montréal présente ses activités à Tiotia:ke, sur le territoire non-cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Nous la reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Tiotia:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise.

SOURCE Fierté Montréal

Demandes d'entrevues: Nathalie Roy, Consultante, relations de presse, 514 889-3622