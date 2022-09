Plus d'un million de dollars amassés à la Coupe Charles-Bruneau présentée par IGA

L'événement déjà millionnaire à sa deuxième édition grâce à une mobilisation extraordinaire

MONTRÉAL, le 4 sept. 2022 /CNW Telbec/ - C'est hier, au stade IGA à Montréal, qu'a eu lieu la deuxième édition de la Coupe Charles-Bruneau présentée par IGA, un tournoi de hockey-balle festif et amical. Alors que la somme amassée en 2021 avait déjà largement dépassé les attentes, c'est avec beaucoup d'émotion que les 423 participant·es de l'événement ont assisté au dévoilement de l'incroyable montant de 1 010 000$ amassé pour cette deuxième édition. Une somme importante qui permettra à la Fondation de continuer à soutenir les enfants atteints de cancer partout au Québec.

Créé en l'honneur de Charles, grand adepte et joueur de hockey, l'événement a permis aux joueur·euses ainsi qu'aux jeunes héros de partager des moments touchants avec les personnalités publiques présentes à l'événement : l'animateur Andy-Mailly-Pressoir, les anciens joueurs de la LNH, Steve Bégin et Steven Finn, les humoristes Jean-Thomas Jobin et Daniel Savoie et les comédiens Hugo Giroux, Jean-François Beaupré, Joey Scarpellino, Marc Bélanger, Simon Pigeon et Pierre-Yves Cardinal. Louis Jean, journaliste sportif et fier ambassadeur de l'événement de même que Paul Doucet et Pierre Bruneau, porte-paroles de la Fondation, étaient également présents.

« Ça me fait chaud au cœur de voir, encore une fois, la mobilisation extraordinaire des donateurs, partenaires et alliés de la Fondation. De les voir rassemblés autour de la grande passion de Charles rend l'événement encore plus émouvant pour Ginette et moi. La somme amassée aujourd'hui contribuera à soutenir la recherche sur les cancers pédiatriques, permettant ainsi de guérir les enfants dont le cancer résiste aux traitements et améliorer la qualité de vie de ceux en rémission. Ensemble, nous faisons une réelle différence dans leur vie » a ajouté Pierre Bruneau, porte-parole de la Fondation.

« Cela fait plusieurs années qu'IGA s'engage pour soutenir les projets et la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec. Nous sommes très fiers de présenter cette 2e édition de la Coupe Charles-Bruneau et de compter plus de 160 joueurs, représentant 14 des 35 équipes participantes, issus de la grande famille IGA. Pendant toute la durée du tournoi, nous avons eu le plaisir d'alimenter et de désaltérer les participants par l'entremise de la Zone alimentaire IGA. Il allait de soi, pour nous, de répondre à nouveau présent et de poursuivre notre engagement pour cette cause importante qui nous tient à cœur ! » a mentionné Carl Pichette, vice-président marketing Québec, Sobeys.

La Coupe Charles-Bruneau présentée par IGA - édition 2022 en chiffres

Somme amassée : 1 010 000 $

amassée : Cette deuxième édition a eu lieu le 3 septembre 2022

a eu lieu Trois catégories : intermédiaire, récréatif et mixte

423 participant·es réparti·es en 35 équipes

Un match des célébrités avec, notamment, d'anciens joueurs de la LNH

3 jeunes et remarquables héros : Sara-Lou (12 ans), Benjamin (14 ans) et Vincent (20 ans)

Merci à tous ceux qui ont participé au grand succès de cette deuxième édition de la Coupe Charles-Bruneau présentée par IGA ! Un merci spécial à IGA, sans qui cette deuxième édition n'aurait été possible et à tous les partenaires, bénévoles et autres intervenants qui contribuent au rayonnement et au succès de l'événement.

Pour plus d'information, visitez le https://www.coupecb.ca/

Le cancer pédiatrique au Québec

Chaque jour au Québec, un enfant reçoit un diagnostic de cancer.

au Québec, un enfant reçoit un diagnostic de cancer. Chaque semaine au Québec, un enfant décède des suites d'un cancer.

au Québec, un enfant décède des suites d'un cancer. Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants de 0 à 18 ans.

par maladie chez les enfants de 0 à 18 ans. Le cancer frappe 1 enfant sur 400 avant l'âge de 15 ans.

avant l'âge de 15 ans. Plus de la moitié des enfants ont moins de 5 ans au moment du diagnostic.

au moment du diagnostic. Le taux de guérison des principaux types de cancer est passé de 30 % en 1980, à plus de 80 % de nos jours.

Pour faire un don et revoir les joueur·euses en action

Le grand public peut encore témoigner de son appui envers les participant·es et la cause en faisant un don en visitant le coupecb.ca/faire-un-don/. Le public est invité à découvrir les moments forts de cette journée en consultant le coupecb.ca/ et en visitant les plateformes Facebook, Twitter et Instagram (#CoupeCB #enfancesanscancer) de la Fondation.

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

Depuis 1990, la Fondation Charles-Bruneau a pour mission de procurer à tous les enfants atteints de cancer de meilleures chances de guérison. À la suite d'investissements de plus de 40 M$, des Unités Charles-Bruneau spécialisées ont pu être mises sur pied au sein des quatre centres hospitaliers universitaires qui accueillent les enfants atteints de cancer au Québec soit au CHU Sainte-Justine, à l'Hôpital de Montréal pour enfants, au CIUSSS de l'Estrie-CHUS et au CHU de Québec-Université Laval. Avec les engagements annoncés en 2021, les sommes octroyées en recherche totaliseront 55 M$ depuis sa création, faisant d'elle le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec.

