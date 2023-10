WHITBY, ON, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Le sentier riverain de Whitby, se voit accorder 6,5 millions de dollars pour un réaménagement, ont annoncé aujourd'hui le député Ryan Turnbull et la mairesse Elizabeth Roy. Ce sentier fait partie du sentier Great Lakes Waterfront, une route de transport actif de 3600 kilomètres reliant les municipalités et les communautés des Premières Nations situées le long des Grands Lacs. Le réaménagement inclut l'élargissement de plus de 600 mètres du sentier asphalté existant ainsi que le remplacement de plus de 150 mètres du trottoir de bois et 80 mètres de la passerelle piétonnière. Parmi ces améliorations, des endroits où s'asseoir seront installés régulièrement, ainsi que des aires de repos et d'observation, et des panneaux d'orientation et d'interprétation.

Grâce à ces améliorations, dont l'élargissement du sentier, les résidents et les visiteurs de tous âges et toutes capacités pourront profiter du secteur riverain en toute sécurité. Le sentier amélioré sera un espace sûr et amusant dont tous -- jeunes, adultes et aînés -- pourront profiter. Les gens seront encouragés à sortir, à être actifs et à profiter de la nature.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de transport actif du Canada, qui vise à créer et à améliorer les sentiers, les pistes cyclables et les passerelles piétonnières dans tout le pays. C'est un grand pas vers un mode de vie plus sain et des communautés tissées serré, pour un Canada mieux connecté pour nous tous!

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à rendre les déplacements par transport actif plus faciles, plus sûrs et plus pratiques pour les Canadiens. Les améliorations apportées au sentier riverain à Whitby rendront ce sentier plus accueillant pour les personnes de tous âges et de toutes capacités. L'amélioration du sentier encouragera les résidents à profiter du plein air et à être actifs, que ce soit à pied ou en roulant à vélo ou en patins. Le réaménagement d'une partie du sentier Great Lakes Waterfront, d'une longueur de 3600 kilomètres, sera bien accueilli par les randonneurs et les cyclistes qui traversent notre collectivité. »

Ryan Turnbull, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et député de Whitby, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le réaménagement du bord de l'eau est une priorité majeure pour notre collectivité et pour le conseil municipal de Whitby. Le Waterfront Trail est une attraction populaire pour les résidents et les visiteurs qui l'utilisent pour faire du tourisme, marcher et faire du vélo. Ce financement d'Infrastructure Canada aidera à veiller à ce que le sentier continue d'être un pôle d'attraction de notre secteur riverain, et qu'il offre des possibilités de transport actif et de loisirs à Whitby et aux nombreuses communautés reliées à nous par le sentier Great Lakes Waterfront. »

Elizabeth Roy, mairesse de la Ville de Whitby

Le gouvernement du Canada investit 2 599 377 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution de la Ville de Whitby s'élève à 3 900 623 $.

investit 2 599 377 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution de la s'élève à 3 900 623 $. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine, et comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige, les skis de fond et bien plus.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada , Un environnement sain et une économie saine . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

, . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement sans précédent de 22,6 milliards de dollars dans plus de 1,400 projets de transport en commun dans des collectivités d'un océan à l'autre.

a annoncé un investissement sans précédent de 22,6 milliards de dollars dans plus de 1,400 projets de transport en commun dans des collectivités d'un océan à l'autre. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

