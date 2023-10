Plongez dans les sciences - En octobre, explorez la conservation des écosystèmes aquatiques en participant aux ateliers de l'INRS, à l'Aquarium du Québec

QUÉBEC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Pour une troisième année consécutive, l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et l'Aquarium du Québec proposent au public une série d'ateliers interactifs pour faire découvrir les sciences aux jeunes et aux moins jeunes. Cette collaboration appuie l'une des missions de l'Aquarium : sensibiliser la population à la sauvegarde de la biodiversité.

En octobre, explorez la conservation des écosystèmes aquatiques en participant aux ateliers organisés par l’INRS, à l’Aquarium du Québec. (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

Lors de deux fins de semaine du mois d'octobre, des membres de la communauté étudiante et scientifique de l'INRS animeront des ateliers de vulgarisation scientifique sur le site de l'Aquarium. Ceux-ci ont pour objectif d'informer et sensibiliser le public face à l'érosion côtière, la fonte des glaces, la préservation des poissons et de leur habitat ou encore la qualité de l'eau dans les milieux aquatiques. Ces activités sont rendues possibles grâce à l'implication des professeures Anne Crémazy, Eva Enders, Louise Hénault-Ethier et des professeurs Jérôme Comte, Jacob Stolle et Yves St-Pierre.

Les ateliers interactifs de l'INRS sont inclus dans le prix du billet quotidien pour visiter l'Aquarium. Pour réserver vos billets.

Gestion durable des écosystèmes

Deux ateliers sous le thème de la préservation des poissons et de l'environnement seront offerts les 14 et 15 octobre 2023.

Horaire et information

Conservation du poisson et de son habitat : Apprenez-en plus sur la protection et la restauration de l'habitat du poisson ainsi que les méthodes employées par les scientifiques pour l'étudier. À l'aide de démonstrations interactives, vous aurez l'occasion d'expérimenter l'utilisation de différents engins de pêche.

Apprenez-en plus sur la protection et la restauration de l'habitat du poisson ainsi que les méthodes employées par les scientifiques pour l'étudier. À l'aide de démonstrations interactives, vous aurez l'occasion d'expérimenter l'utilisation de différents engins de pêche. Le rôle des phytotechnologies dans la gestion durable de l'eau: Explorer les phytotechnologies, des solutions innovantes pour la préservation de l'environnement et la gestion durable de nos ressources naturelles. Découvrez de manière ludique ces approches écologiques, des murs et toits végétalisés aux marais filtrants, en construisant votre propre modèle 3D de phytotechnologie.

Santé des écosystèmes aquatiques

Six ateliers sous le thème de la promotion de la santé des écosystèmes et organismes aquatiques seront offerts les 21 et 22 octobre 2023.

Horaire et information

L'érosion côtière : Les rives du Saint-Laurent sont une composante essentielle du Québec, façonnées au fil des millénaires par l'interaction entre l'eau et la terre. Rejoignez-nous pour une expérience immersive qui vous permettra d'observer de près les phénomènes côtiers qui influencent nos côtes. À l'aide d'un petit canal à vagues équipé d'un dispositif de brassage et d'une plage artificielle, vous pourriez même expérimenter une simulation miniature de tsunami.

Les rives du sont une composante essentielle du Québec, façonnées au fil des millénaires par l'interaction entre l'eau et la terre. Rejoignez-nous pour une expérience immersive qui vous permettra d'observer de près les phénomènes côtiers qui influencent nos côtes. À l'aide d'un petit canal à vagues équipé d'un dispositif de brassage et d'une plage artificielle, vous pourriez même expérimenter une simulation miniature de tsunami. Les cyanobactéries : Qu'est-ce que c'est? : Découvrez les cyanobactéries, des micro-organismes apparus il y a plus de 3 milliards d'années et étant à l'origine de la présence d'oxygène dans l'atmosphère. Venez découvrir leur histoire à partir de spécimens de fossile uniques et d'espèces vivantes de cyanobactéries. Observez leur apparence, risquez-vous à leur odeur et apprenez-en davantage sur les interactions et l'importance du rôle des cyanobactéries dans les écosystèmes aquatiques du Québec.

Découvrez les cyanobactéries, des micro-organismes apparus il y a plus de 3 milliards d'années et étant à l'origine de la présence d'oxygène dans l'atmosphère. Venez découvrir leur histoire à partir de spécimens de fossile uniques et d'espèces vivantes de cyanobactéries. Observez leur apparence, risquez-vous à leur odeur et apprenez-en davantage sur les interactions et l'importance du rôle des cyanobactéries dans les écosystèmes aquatiques du Québec. Fonte des glaces - un phénomène préoccupant : À l'aide d'une maquette de l'Arctique et d'expérimentations, explorez les modifications du paysage arctique menacé par le réchauffement climatique. L'augmentation des températures entraîne la fonte du pergélisol, un sol autrefois en permanence gelé, libérant ainsi de la matière organique et des contaminants dans les écosystèmes aquatiques. Grâce à un modèle en plasticine, vous pourrez observer concrètement les changements dans le paysage arctique.

: À l'aide d'une maquette de l'Arctique et d'expérimentations, explorez les modifications du paysage arctique menacé par le réchauffement climatique. L'augmentation des températures entraîne la fonte du pergélisol, un sol autrefois en permanence gelé, libérant ainsi de la matière organique et des contaminants dans les écosystèmes aquatiques. Grâce à un modèle en plasticine, vous pourrez observer concrètement les changements dans le paysage arctique. Le mélange de l'eau dans les lacs en fonction de la variation saisonnière de la température : Chaque été, lorsque la surface des lacs se réchauffe plus vite que le fond, la circulation de l'eau change, empêchant le mélange de l'eau chaude en surface avec la couche plus froide en profondeur. À l'automne, la surface se refroidit et se mélange avec le fond, où se concentrent la plupart des nutriments. En hiver, bien que la surface gèle, la différence de température entre la surface et le fond est moins marquée qu'en été. Au printemps, le dégel permet au fond et à la surface de se mélanger à nouveau. Découvrez la différence de densité entre l'eau chaude et l'eau froide en participant à cette expérience.

Chaque été, lorsque la surface des lacs se réchauffe plus vite que le fond, la circulation de l'eau change, empêchant le mélange de l'eau chaude en surface avec la couche plus froide en profondeur. À l'automne, la surface se refroidit et se mélange avec le fond, où se concentrent la plupart des nutriments. En hiver, bien que la surface gèle, la différence de température entre la surface et le fond est moins marquée qu'en été. Au printemps, le dégel permet au fond et à la surface de se mélanger à nouveau. Découvrez la différence de densité entre l'eau chaude et l'eau froide en participant à cette expérience. Garder les organismes aquatiques en bonne santé : Plongez dans le monde fascinant des organismes aquatiques, dont la santé est cruciale et souvent vulnérable. Cet atelier propose une observation au microscope de zooplancton, de phytoplancton et d'œufs de limnée. Vous aurez également l'occasion de participer à un tableau interactif mettant en lumière les actions bénéfiques et néfastes pour ces organismes. De plus, apprenez comment l'acidité peut menacer leur survie en mesurant l'acidité dans diverses solutions à l'aide de bandelettes de pH. Préparez-vous à une expérience éducative enrichissante où vous découvrirez comment contribuer au bien-être des organismes aquatiques.

Plongez dans le monde fascinant des organismes aquatiques, dont la santé est cruciale et souvent vulnérable. Cet atelier propose une observation au microscope de zooplancton, de phytoplancton et d'œufs de limnée. Vous aurez également l'occasion de participer à un tableau interactif mettant en lumière les actions bénéfiques et néfastes pour ces organismes. De plus, apprenez comment l'acidité peut menacer leur survie en mesurant l'acidité dans diverses solutions à l'aide de bandelettes de pH. Préparez-vous à une expérience éducative enrichissante où vous découvrirez comment contribuer au bien-être des organismes aquatiques. Santé des espèces marines du golfe du St-Laurent : Plongez au cœur du golfe du St-Laurent avec cet atelier qui vous invite à explorer la santé des espèces marines. Découvrez une gamme d'instruments de pointe de laboratoire utilisés pour analyser le sang de ces espèces. À partir d'une simple goutte de sang, il est possible d'évaluer leur santé, de détecter les bactéries pathogènes, et de mesurer l'impact à long terme des changements climatiques sur les populations de poissons.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Renseignements: Source : Julie Robert, Service des communications et des affaires publiques, Institut national de la recherche scientifique (INRS), [email protected], 514 971-4747