Plongez dans les sciences

En octobre, explorez la biodiversité pour mieux la protéger en participant à nos ateliers à l'Aquarium du Québec

QUÉBEC, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Pour la deuxième année consécutive, l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et l'Aquarium du Québec proposent au public une série d'ateliers interactifs pour faire découvrir les sciences aux jeunes et moins jeunes. Cette collaboration appuie l'une des missions de l'Aquarium : sensibiliser la population à la sauvegarde de la biodiversité.

Ainsi, les quatre premières fins de semaines du mois d'octobre 2022, des membres de la communauté étudiante et scientifique de l'INRS animeront sur le site de l'Aquarium des ateliers en lien avec des enjeux environnementaux, de la pollution plastique aux cyanobactéries, en passant par l'ADN environnemental et l'érosion des berges. Ces activités sont rendues possibles grâce à l'implication des professeures Valérie Langlois, Isabelle Lavoie et des professeurs Jérôme Comte et Jacob Stolle.

Les ateliers interactifs de l'INRS sont inclus dans le prix du billet quotidien pour visiter l'Aquarium. Pour réserver vos billets

Ateliers pollution et art plastique

Deux ateliers sous le thème du plastique, de son utilisation et de ses conséquences pour les milieux de vie aquatique.

Horaire et information

À la pêche à la pollution plastique aquatique - Muni d'un filet, venez voir les scientifiques capturer des fragments de plastiques, un déchet microscopique aux conséquences environnementales importantes. Vous pourrez également découvrir les secrets de ces petits polluants sous un microscope.

- Muni d'un filet, venez voir les scientifiques capturer des fragments de plastiques, un déchet microscopique aux conséquences environnementales importantes. Vous pourrez également découvrir les secrets de ces petits polluants sous un microscope. Viens faire de l'art « plastique » avec nous! - MosaïPlastiQ est une initiative qui vise à créer des œuvres artistiques collectives tout en sensibilisant les participants à la pollution des écosystèmes par le plastique. Les visiteurs sont invités à participer à la réalisation d'une murale collective, faite à 100 % de plastique, directement sur place avec nos animateurs.

Ateliers menaces et découvertes dans les milieux aquatiques

Des ateliers scientifiques aux thèmes aussi variés que fascinants.

Horaire et information

Découvre l'ADN environnemental - Les espèces qui nous entourent laissent leurs traces dans l'environnement, entre autres sous forme d'ADN. Enfilez votre chapeau de détective pour découvrir quelles espèces se cachent dans un habitat, en suivant la trace de leur ADN.

- Les espèces qui nous entourent laissent leurs traces dans l'environnement, entre autres sous forme d'ADN. Enfilez votre chapeau de détective pour découvrir quelles espèces se cachent dans un habitat, en suivant la trace de leur ADN. Danger : perturbateurs endocriniens - Les substances chimiques qu'on retrouve dans l'environnement peuvent perturber le bon fonctionnement du corps humain. Participez à nos jeux interactifs et apprenez comment ces substances chimiques prennent la place des hormones et quels impacts elles ont sur les espèces aquatiques.

- Les substances chimiques qu'on retrouve dans l'environnement peuvent perturber le bon fonctionnement du corps humain. Participez à nos jeux interactifs et apprenez comment ces substances chimiques prennent la place des hormones et quels impacts elles ont sur les espèces aquatiques. La menace de la marée noire - Apprenez-en plus sur les déversements de pétrole, un danger pour nos écosystèmes. Vous pourrez découvrir comment ce polluant se propage dans l'environnement. À l'aide d'une station interactive ludique, vous pourrez aider les animaux aquatiques à diminuer le risque de déversement.

Des vagues et des algues qui perturbent nos plans d'eau

Préparez-vous à plonger dans l'univers de trois ateliers scientifiques captivants.

Horaire et information

Inondation et érosion : un sujet qui fait des vagues - Lorsque la terre et la mer se rencontrent, des phénomènes captivants se produisent. Les visiteurs pourront observer, dans un canal à vague miniature, le phénomène de la création des vagues. À travers des démonstrations ludiques et participatives, entrez dans le monde de l'érosion des berges et de ses solutions.

- Lorsque la terre et la mer se rencontrent, des phénomènes captivants se produisent. Les visiteurs pourront observer, dans un canal à vague miniature, le phénomène de la création des vagues. À travers des démonstrations ludiques et participatives, entrez dans le monde de l'érosion des berges et de ses solutions. Fonte des glaces : un phénomène préoccupant - À l'aide d'une maquette de l'Arctique et d'expérimentations, venez observer les changements du paysage arctique menacé par le réchauffement climatique. Avec l'augmentation des températures, le pergélisol, sol autrefois gelé en permanence, dégèle. Ce phénomène entraîne l'arrivée de matière organique d'origine terrestre et de contaminants dans les écosystèmes aquatiques pouvant les perturber.

- À l'aide d'une maquette de l'Arctique et d'expérimentations, venez observer les changements du paysage arctique menacé par le réchauffement climatique. Avec l'augmentation des températures, le pergélisol, sol autrefois gelé en permanence, dégèle. Ce phénomène entraîne l'arrivée de matière organique d'origine terrestre et de contaminants dans les écosystèmes aquatiques pouvant les perturber. Les cyanobactéries : qu'est-ce que c'est? - Les cyanobactéries sont apparues il y a plus de 3 milliards d'années et sont à l'origine de la présence d'oxygène dans l'atmosphère. Venez découvrir leur histoire à partir de spécimens de fossile uniques et d'espèces vivantes de cyanobactéries. Observez leur apparence, risquez-vous à leur odeur et apprenez-en davantage sur les interactions et l'importance du rôle des cyanobactéries dans les écosystèmes aquatiques québécois.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

À propos de l'Aquarium du Québec

L'Aquarium du Québec fait partie des établissements touristiques gérés par la Sépaq. L'institution est proactive en matière de recherche pour le bien-être des animaux, la conservation, l'éducation et pour la sauvegarde de nos plans d'eau. La faune et la flore marine sont d'une richesse incroyable. Dans son mandat de conservation et d'éducation, l'Aquarium du Québec concentre ses efforts afin de faire découvrir à ses visiteurs cet univers à la fois fascinant et fragile.

