TORONTO, le 27 sept. 2022 /CNW/ - Deloitte Canada présente Pleins feux sur la mode, le premier événement en son genre qui rassemble un groupe exclusif de détaillants canadiens, de leaders sectoriels et de spécialistes de la mode afin d'examiner les principales occasions qu'offre le secteur du commerce de détail au Canada, en mettant l'accent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), et les perturbations technologiques.

« Le changement de mentalité des consommateurs capte l'attention des leaders du secteur, alors que les gens accordent de plus en plus la priorité à la raison d'être et aux valeurs d'une organisation, affirme Marty Weintraub, leader national du secteur Commerce de détail de Deloitte Canada. Ce qui est encore plus important, c'est la manière dont cette raison d'être est reflétée dans la stratégie de l'entreprise, puis mise en lumière auprès de ses clients, de ses fournisseurs et de ses employés. Dès lors que les détaillants réunissent tout cela de façon intégrée, ils peuvent compter sur un énorme élément distinctif pour leur entreprise. »

Les créateurs de mode canadiens Harry Rosen, Lesley Hampton, Rhowan James, RUDSAK, Shelli Oh et SMYTHE seront sur place pour présenter leurs dernières initiatives, tandis que des leaders de Nike, Patagonia, Google et Deloitte Canada donneront leur point de vue sur les tendances à venir dans le domaine du commerce de détail.

« Les initiatives liées aux facteurs ESG et aux enjeux de DEI doivent être considérées comme étant au cœur des activités de l'entreprise, indique Livia Zufferli, associée au sein du groupe Service à la clientèle et marketing de la Consultation de Deloitte Canada et coanimatrice de l'événement. Il n'est plus suffisant d'insérer un énoncé concernant les enjeux ESG dans le rapport annuel. Plutôt que de se contenter d'énumérer les réalisations, les marques devraient aussi aborder les problèmes et les défis auxquels elles travaillent toujours, en équilibrant le message et en positionnant l'organisation comme étant honnête et digne de confiance. »

Un récent rapport de Deloitte a révélé que 86 % des gens s'attendent à ce que les chefs de la direction se prononcent sur les questions sociales, 68 % des consommateurs croient qu'ils ont le pouvoir de forcer les sociétés à changer, et 52 % des Canadiens sont plus fidèles aux marques qui s'engagent à lutter contre les inégalités sociales. Ces chiffres font écho au point de vue des employés, dont 63 % préfèrent travailler pour des détaillants qui ont clairement défini des objectifs et initiatives ESG.

CRÉATEURS DE MODE CANADIENS PARTICIPANTS : L'IMPORTANCE D'ÊTRE UNE MARQUE AXÉE SUR LES VALEURS

LESLEY HAMPTON

« La DEI demeure le tissu de notre marque depuis sa fondation. Plus précisément, nous mettons l'accent sur la sensibilisation à la santé mentale, la positivité corporelle et la représentation authentique dans la mode et les médias. Notre but est de décoloniser les normes eurocentriques dans le secteur de la mode, d'inspirer la prochaine génération de leaders et d'entrepreneurs autochtones, et de favoriser l'habilitation et la représentation dans les domaines de la mode, des médias et des produits de beauté. »

RHOWAN JAMES

« La diversité, l'équité et l'inclusion, ou DEI, sont plus essentielles que jamais. L'entreprise Rhowan James appuie le mouvement international à cet égard et souhaite voir des changements sociétaux. En tant que personne de couleur, je crois que la présence de ma marque dans un domaine où, par le passé, les gens de couleur étaient absents vient changer la donne. En tant que marque, je fais constamment appel à plus de mannequins, de coiffeurs et de maquilleurs autochtones, noirs et de couleur dans les campagnes publicitaires. En offrant plus d'occasions aux jeunes créateurs noirs, nous les aidons à acquérir un emploi ou de l'expérience dans le secteur de la mode (p. ex. comme stagiaires). Nous nous soutenons les uns les autres en créant une culture propice au mieux-être de tous. »

SHELLI OH

« En tant que créatrice de mode en entrepreneure canadienne d'origine asiatique, j'accorde la plus haute importance à la diversité, à l'équité et à l'inclusion. Je travaille fort pour m'assurer que ma vision reflète une représentation multiculturelle et que les gens avec lesquels je choisis de collaborer adhèrent à ces idéaux. Pour la plus récente collection, j'ai décidé de créer une série de vignettes Pour lui, Pour elle et Pour tous dans le but de proposer des styles susceptibles de plaire et d'aller à tous, et la réponse a été impressionnante. »

HARRY ROSEN

« La culture est au cœur de la mode, et HAROLD permet à tout le monde d'intégrer son individualité dans sa garde-robe, déclare Ian Rosen, président et chef de la direction d'Harry Rosen. Nous voulons habiliter les gens à s'inspirer de leur propre vie pour créer des tenues et des styles uniques. »

