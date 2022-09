Plébiscite national sur le renouvellement de la Constitution du Chili - La CSQ mandate trois délégués afin de souligner sa solidarité syndicale

MONTRÉAL, le 2 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion du plébiscite national sur le renouvellement de la Constitution du Chili, Plebiscito Nacional 2022, qui aura lieu le 4 septembre et qui vise à proposer à la population du Chili une nouvelle constitution à l'issue des travaux de l'Assemblée constituante élue en mai 2021, le conseil exécutif de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a mandaté trois délégués afin de souligner sa solidarité syndicale avec le peuple chilien.

Ces délégués sont :

Juan Jose Fernandez, Luc Allaire, Isabel Allende, fille du président Salvador Allende, et Anne Dionne (Groupe CNW/CSQ)

Mme Anne Dionne , vice-présidente de la CSQ;

, vice-présidente de la CSQ; M. Juan Jose Fernandez , président de la Fédération des syndicats de l'action collective (FSAC-CSQ);

, président de la Fédération des syndicats de l'action collective (FSAC-CSQ); M. Luc Allaire , responsable des relations internationales de la CSQ et président de la Fondation Salvador-Allende de Montréal.

La mission de la délégation se déroule du 30 août au 6 septembre 2022 et a pour objectif non seulement de témoigner de la solidarité de la CSQ, mais également de sensibiliser le Québec sur l'importance de ce plébiscite pour l'avenir de la démocratie au Chili, le respect des droits de la personne, notamment les droits des travailleuses et travailleurs.

La délégation rencontrera des représentantes et représentants de la Central Unitaria de Trabajadores du Chili et du Colegio de profesores, des parlementaires, des mairesses et des maires de différents arrondissements de Santiago, des membres de l'Assemblée constituante ayant rédigé la proposition constitutionnelle ainsi que d'ex-diplomates.

Ce référendum revêt une importance historique, car ce sera l'occasion pour le peuple chilien de se défaire de la constitution qui fut imposée sous la dictature de Pinochet. Celle-ci définissait l'État comme étant un État subsidiaire, soit un État néolibéral où ce dernier ne peut intervenir que si le secteur privé ne peut le faire.

Le projet de nouvelle constitution, qui a été élaboré par une assemblée constituante élue, vise à sortir de cette conception de l'État subsidiaire et à permettre d'avoir accès à des services publics de qualité et gratuits, dans des secteurs comme la santé et l'éducation. Elle vise aussi à permettre d'avoir accès à l'eau, qui a été privatisée au Chili. Bref, elle permet au peuple chilien de pouvoir vivre dans la dignité et d'avoir accès à un logement décent. Elle accordera aussi des droits à la syndicalisation et au travail décent, conformément aux normes internationales, ainsi qu'à une retraite convenable.

Comme l'Assemblée constituante a été constituée de manière paritaire, elle vise une plus grande égalité entre les hommes et les femmes et une reconnaissance des peuples autochtones. Ce projet avant-gardiste comporte aussi un volet écologique avec une vision de développement durable.

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

SOURCE CSQ

Renseignements: Geneviève Cormier, Conseillère en communication, Cellulaire : 438 465-9907, Courriel : [email protected]