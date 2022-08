Le Seadust Cancun Family Resort sera la 6e propriété gérée par Playa au Mexique, et la 23e au total de cet exploitant, propriétaire et promoteur de centres de villégiature tout inclus.

FAIRFAX, Virginie, 2 août 2022 /CNW/ - Playa Hotels & Resorts N.V. (NASDAQ: PLYA) (« Playa ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente pour prendre en charge la gestion du Seadust Cancun Family Resort au Mexique. Playa gérera l'entièreté des opérations, des ventes et du marketing de ce centre de villégiature de calibre mondial.

Situé le long des extraordinaires plages de sable blanc de la zone hôtelière de Cancún, le centre de villégiature de 502 chambres comprend 10 restaurants et bars, un centre de conditionnement physique à la fine pointe de la technologie et un spa holistique à service complet. Le Seadust Cancun Family Resort se joindra à d'autres centres de villégiature tout inclus de renom gérés par Playa Hotels & Resorts parmi les marques Hyatt Ziva, Hyatt Zilara, Hilton, Wyndham Alltra, ainsi que The Luxury Collection et Jewel de Marriott.

« Nous sommes ravis d'accueillir le Seadust Cancun Family Resort au sein de la famille Playa, a déclaré Fernando Mulet, vice-président exécutif et directeur des placements de Playa Hotels & Resorts. Cancún est un marché concurrentiel dont la barrière à l'entrée est élevée et où les possibilités sont souvent limitées pour les exploitants moins expérimentés. La conclusion de cette entente de gestion illustre la compétence de Playa en tant qu'entreprise de gestion et témoigne de la valeur et de la rentabilité que seuls le modèle d'affaires et l'expertise de Playa peuvent offrir. »

À propos de Playa Hotels & Resorts N.V. Playa Hotels & Resorts N.V. est un important propriétaire, exploitant et promoteur de centres de villégiature tout inclus dans des endroits de choix situés en bord de mer, dans des destinations de vacances populaires au Mexique et dans les Caraïbes. Playa possède ou gère un portefeuille total comprenant 22 centres de villégiature (8 366 chambres) situés au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine. Playa met à profit des années d'expertise d'exploitation de centres de villégiature tout inclus et des relations avec des marques hôtelières reconnues dans le monde entier afin d'offrir une expérience hors pair et une valeur exceptionnelle à ses clients, tout en établissant des relations directes afin d'améliorer les coûts d'acquisition des clients et de stimuler les visites répétées. Playa possède et gère 15 centres de villégiature (6 004 chambres) situés au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine. Playa possède également deux centres de villégiature en République dominicaine qui sont gérés par un tiers et gère cinq centres de villégiature pour le compte de propriétaires tiers. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.playaresorts.com .

