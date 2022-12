TORONTO, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Il est temps de profiter de la saison hivernale avec le service de Porter Airlines à destination de Mont-Tremblant, au Québec. À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 27 mars 2023, Porter offre des vols pratiques sans escale entre l'aéroport Billy Bishop de Toronto et l'aéroport international de Mont-Tremblant.

Planifiez votre escapade hivernale grâce aux vols Porter vers Mont-Tremblant (Groupe CNW/Porter Airlines)

Porter transporte les voyageurs du centre-ville de Toronto vers la populaire destination hivernale en seulement 70 minutes. L'horaire d'hiver comprend jusqu'à quatre vols hebdomadaires. Des correspondances à partir de divers emplacements Porter sont également offertes.

Les voyageurs peuvent profiter de commodités de classe mondiale et de plus de 100 pistes de ski dans la région, ainsi que d'un village piétonnier de style européen proposant hébergements, restaurants et boutiques.

Évasions Porter facilite votre planification grâce à des forfaits vol, hôtel et ski complets. Visitez Évasions Porter ou www.flyporter.com pour en savoir plus.

