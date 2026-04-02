Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la longue fin de semaine de Pâques du 2 au 7 avril

MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route qu'une entrave majeure est prévue durant la fin de semaine. Le Ministère et ses partenaires recommandent de planifier ses déplacements.

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

A-25 et avenue Souligny direction est, du 2 au 7 avril (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

AVENUE SOULIGNY EST

De jeudi 23 h à mardi 5 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'avenue Souligny Est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

Détour : en direction nord, rue Hochelaga ou direction sud, rue Notre-Dame.

Par défaut : les bretelles d'accès vers l'A-25.

À PRÉVOIR

Autoroute 10 / Bonaventure

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest)), sur l'A-10 (Bonaventure) dans les deux directions, nouvelle configuration des voies entre les ponts Victoria et Clément, jusqu'au 14 avril.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

Réseau express métropolitain (REM)

Les 3 et 6 avril (jours fériés), le REM circulera selon l'horaire du dimanche.

Dès le 6 avril, les stations entre Côte-de-Liesse et Deux-Montagnes seront desservies toute la journée.

Avenue De Lorimier

À Montréal (arr. Ville-Marie), sur l'avenue De Lorimier, entre les boulevards René-Lévesque et De Maisonneuve, fermeture complète en direction nord et fermeture partielle de 1 voie sur 3 en direction sud, du lundi au mercredi de 7 h à 19 h et le jeudi de 7 h à 18 h, pour une durée de 4 semaines.

Note : sur le boulevard René-Lévesque Est, fermeture de la voie de virage à gauche pour l'avenue De Lorimier en direction nord.

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Avenue Viger Est

À Montréal (arr. Ville-Marie), sur l'avenue Viger Est, entre la bretelle d'accès pour R-136 ouest et la rue Wolfe, jusqu'au début du mois d'avril : Fermeture partielle de 1 voie sur 3 en période de pointe du matin, de 5 h à 10 h. Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de 10 h à 22 h (du lundi au jeudi) et à 5 h le lendemain (du vendredi au dimanche). La bretelle d'accès vers R-136 ouest demeurera ouverte, selon les mêmes horaires. Itinéraire facultatif : via boulevard René-Lévesque Est.



Travaux de remplacement d'une conduite d'eau principale, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Route 138 à Montréal (arr. LaSalle)

À Montréal (arr. LaSalle), fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la sortie 2 de la R-138, dans les deux directions, jusqu'au 18 avril 2026.

Travaux de longue durée sur la rue Clément, au niveau de la rue Louis-Fortier, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Autoroute 20 (Jean-Lesage), entre Sainte-Julie et Beloeil

Depuis le 22 mars, reprise des travaux complémentaires à l'aménagement d'une voie réservée sur l'A-20 est (Jean-Lesage), entre Sainte-Julie et Beloeil. Voir le communiqué.

Échangeur des autoroutes 13 et 520 à Montréal et à Dorval

Au cours des prochains mois, des travaux majeurs seront effectués dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 13 et 520 à Montréal et à Dorval. Voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724