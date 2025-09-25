Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 26 au 29 septembre

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète du pont en direction de Montréal ( R-138 est, pont aval ).

). Fermeture des bretelles menant de la R-138 est (en provenance de Châteauguay) et de la R-132 ouest (en provenance de La Prairie ) au pont, en direction de Montréal.

Détour : via pont Samuel-De Champlain.

En direction de la Rive-Sud, le pont demeure ouvert, mais la circulation sera déviée sur la chaussée opposée. Par conséquent, les usagers devront emprunter la voie de droite pour se rendre vers La Prairie et celle de gauche pour se rendre vers Châteauguay.

Par défaut : l'accès rue Airlie pour R-138 ouest (vers le pont Honoré-Mercier).

Congestion à prévoir dans l'échangeur Saint-Pierre, sur le réseau autoroutier dans la MRC de Roussillon et dans l'échangeur R-132 / pont Samuel-De Champlain à Brossard. Planifiez vos déplacements.

Travaux de pavage sous la responsabilité conjointe de PJCCI et du MTMD.

AUTOROUTE 25

De samedi 23 h à dimanche 9 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'A-25 sud, entre la sortie 5 (R-138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke ) et l'accès de l'avenue Souligny.

Détour : via la sortie 5, rues de Boucherville, Hochelaga, Dickson et avenue Souligny Est.

Par défaut : 30 minutes avant, l'accès rue Sherbrooke Est.

Note : le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine demeurera ouvert et sera accessible à partir de l'avenue Souligny en direction est.

AVENUE VIGER OUEST

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Ville-Marie ), sur l'avenue Viger Ouest, fermeture complète entre les rues Saint-Denis et Sanguinet.

Détour : via rues Saint-Antoine Est et Saint-Hubert, boulevard René-Lévesque Ouest et rue Saint-Urbain.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal (projet d'aménagement autour du CHUM).

AVENUE SAINTE-CROIX

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent ) et à Ville de Mont-Royal , fermeture partielle de 1 voie sur 4 de l'avenue Sainte-Croix en direction nord, sous l'A-40.

CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent ), sur le chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, fermeture partielle de 2 voies sur 4, entre la rue Houde et l'avenue Sainte-Croix .

Risque de ralentissement dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De vendredi 20 h à lundi 6 h 30

Sur le pont Laviolette, entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 - une voie par direction.

Largeur de la voie : 3,2 m.

Par défaut :

À Trois-Rivières, sur l'A-55 nord, fermeture de la sortie 181 ( R-138, rue Notre-Dame Ouest, boulevard Gene-H.-Kruger ) et de l'accès du boulevard Arthur-Rousseau vers A-55 sud. À Bécancour, fermeture de l'accès A30 est et ouest / avenue Godefroy vers A-55 nord.



Ces interventions sont tributaires de conditions météorologiques favorables.

Les usagers sont invités à consulter la carte interactive sur le site Québec 511 avant de se déplacer pour les aider à déterminer la période la plus appropriée et le meilleur itinéraire en fonction de leur destination.

À PRÉVOIR

Chemin des Moulins à Montréal

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), sur le chemin des Moulins sous le pont d'étagement de l'A-10 (Bonaventure), fermeture complète, samedi et dimanche de 6 h 30 à 18 h 30.

Détour : poursuivre sur chemin des Moulins en direction est, rues des Irlandais, Bridge et Mill.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal / CSEM.

Route 132 / 138 (boul. Saint-Jean-Baptiste) à Châteauguay

À Châteauguay, sur la R-132 / R-138 dans les deux directions, entre le boulevard Sainte-Marguerite et rue Lauzon, circulation à contresens sur la chaussée en direction ouest - 1 voie par direction -, de samedi 6 h à dimanche 16 h.

Route 344 (boulevard des Seigneurs) à Terrebonne

À Terrebonne , sur la R-344 (boulevard des Seigneurs) en direction ouest, entre la R-337 (boulevard Moody) et l'accès vers A-25 sud, fermeture partielle de 2 voies sur 3, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Note : sur l'A-25 nord, à la fin de la sortie 22-O, fermeture de 1 voie sur 2, selon le même horaire.

RAPPEL

Autoroute 40 / Terrebonne (Lachenaie) et Charlemagne

Entre pont Charles-De Gaulle et A-640, réaménagement de structures, ruisseau de Feu - jusqu'à la fin septembre. Circulation sur voies déviées en tout temps et 5 voies disponibles sur 6, selon la pointe :

3 voies direction ouest / Montréal et 2 direction est : de 23 h 59 à 10 h le lendemain, jours semaine

3 voies direction est / Québec et 2 direction ouest : de midi à 22 h, jours semaine et fin de semaine

Changement configuration : du dimanche au vendredi entre 10 h et midi

Route 116 (boul. Sir-Wilfrid-Laurier) à Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil

À Saint-Bruno -de-Montarville et Longueuil (arr. Saint-Hubert ), travaux d'asphaltage sur la R-116 ouest, entre l'A 30 et la R-112, jusqu'au début du mois de novembre prochain. Voir le communiqué.

Secteur autoroute Bonaventure / PJCCI

Niveau bassin Peel / pont Victoria , fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre. À noter camions : fin du pont Samuel-De Champlain , dans la sortie 58 vers A-10 ouest / centre-ville, fermeture de 1 voie sur 2 et largeur de la voie à 4 m .

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable (https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx), Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724