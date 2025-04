PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER : ENTRAVES MAJEURES DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 25 AU 28 AVRIL

AUTOROUTE 40 / PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes dans les deux directions, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville , sur l'île de Montréal

Direction EST

Détour : en amont, via la bretelle d'accès vers A-30 est, sortie 5 vers A-20 est et sortie 39 vers boulevard des Anciens-Combattants. Camions, via la sortie 60 (A-13 nord).

Par défaut : 60 minutes avant

Dans l'échangeur A-30 / A-40, la bretelle d'accès A-40 est vers A-40 est. Les accès de l'avenue Saint-Charles / boulevard de la Cité-des-Jeunes et du chemin des Chenaux.

Détour : via l'accès vers A-40 ouest et bretelle vers A-30 est.



Direction OUEST

Détour : à la sortie 41, via boulevard des Anciens-Combattants sud, A-20 ouest et sortie 29 vers A-30 ouest. En direction chemin des Chenaux / avenue Saint-Charles, sur A-30 ouest, via sortie 2 (boulevard de la Cité-des-Jeunes). Camions, itinéraires facultatifs en amont via la sortie 60 (A-13 sud) ou la sortie 50 (boulevard Saint-Charles).

Par défaut : 60 minutes avant

Les accès du chemin Sainte-Marie et des boulevards Morgan et des Anciens-Combattants. La sortie 40 ( chemin de Senneville ).

Détour : via boulevard des Anciens-Combattants sud et avenue Pacifique.



Alerte congestion : la population est invitée à utiliser le transport collectif et à profiter des mesures d'atténuation en place. Le péage sera suspendu dans les deux directions sur l'autoroute 30 / pont Serge-Marcil afin d'offrir une alternative supplémentaire.

À compter de lundi 5 h, deux voies ouvertes par direction, en tout temps. La gestion dynamique des voies sera suspendue tant que quatre voies sont disponibles sur le pont. Pour consulter la page du projet de maintien et de reconstruction du pont.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction SUD

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 5 (rue Sherbrooke ) à Montréal et la R-132 à Longueuil

Détour : via les rues Hochelaga, Dickson sud et Notre-Dame, boulevard René-Lévesque et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier. Camions (+ 4,25 m), via boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

Avenue Souligny : fermeture de l'avenue en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Détour : via les rues Dickson nord et Hochelaga est ou ouest.

Direction NORD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

De samedi 23 h à dimanche 9 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès de la rue Sherbrooke à Montréal

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud et rue Notre-Dame. Camions, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles d'accès de la R-132 est et ouest (les sorties 89-N).

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ).



L'accès de la rue de l'Île-Charron

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest.



Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord.



À compter de lundi 5 h, les usagers de la route qui se dirigent vers la Rive-Sud rouleront dans le tube rénové. Les deux voies en direction de Montréal seront transférées durant la fin de semaine du 2 mai. Voir le communiqué ou la page du projet.

PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De vendredi 20 h à lundi 6 h 30

Sur le pont Laviolette, entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 - une voie par direction.

Largeur de la voie : 3,2 m.

Par défaut :

À Trois-Rivières, sur l'A-55 nord, fermeture de la sortie 181 ( R-138, rue Notre-Dame Ouest, boulevard Gene-H.-Kruger ) et de l'accès du boulevard Arthur-Rousseau vers A-55 sud À Bécancour, fermeture de l'accès A30 est et ouest / avenue Godefroy vers A-55 nord



Note : les usagers en provenance de Montréal ou de Québec sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence s'ils souhaitent passer d'une rive à l'autre du fleuve Saint-Laurent, par les autoroutes 20 ou 40.

À PRÉVOIR

PONT PAPINEAU-LEBLANC / AUTOROUTE 19

Les travaux prévus et annoncés sur le pont Papineau-Leblanc en fin de semaine, de vendredi 23 h à lundi 5 h, ont été annulés en raison de contraintes opérationnelles et sont reportés à une fin de semaine ultérieure.

ÉCHANGEUR R-132 / R-138 / PONT HONORÉ-MERCIER À KAHNAWAKE

Fermeture de la bretelle d'accès R-138 ouest (en provenance de Montréal) vers R-138 ouest / Châteauguay, de vendredi 22 h à samedi 5 h

Détour : via la bretelle vers R-132 est et demi-tour au chemin Old Malone.

Fermeture des bretelles d'accès R-138 ouest (en provenance de Montréal) vers R-132 est / La Prairie et celle de la R-132 ouest (en provenance de La Prairie ) vers R-138 est / Montréal, de samedi 22 h à dimanche 5 h

Détour : via les bretelles vers R-138 ouest et demi-tour à la sortie R-207 / rang Saint-Isidore.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - REM

Nouvelle phase de mise en service, fermeture complète du réseau, tous les samedis et dimanches d'avril.

Pour en savoir plus : planifiez vos déplacements et navettes disponibles et fréquences.

RAPPEL -- AUTOROUTE BONAVENTURE

Niveau bassin Peel / pont Victoria , fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'en décembre

, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'en décembre Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'en décembre.

En direction est, fermeture de la sortie 5 (Île des Sœurs) jusqu'à la fin mai

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600 ou sans frais : 1 866 341-5724