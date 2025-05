PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER : ENTRAVES MAJEURES DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 23 AU 26 MAI

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De samedi 23 h à lundi 5 h

Entre Montréal et Kahnawake , circulation à contresens sur le pont amont (direction Rive-Sud) - 1 voie par direction

Boulevard LaSalle : selon le même horaire, fermeture du boulevard sous les structures du pont Honoré-Mercier, entre les avenues du Trésor-Caché et Lafleur. Détour via rue Airlie.

Note : l'accès de la rue Airlie vers la R-138 ouest demeure ouvert.

Travaux sous la responsabilité du MTMD.

TUNNEL VILLE-MARIE / ROUTE 136

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

À Montréal, fermeture complète de la R-136 ouest dans le tunnel, entre la sortie 5 (boulevard Robert-Bourassa, pont Samuel-De Champlain) et l'accès de la rue du Fort

Détour : dans la sortie 5, via rue Saint-Jacques vers boulevard Robert-Bourassa, A-10 est (Bonaventure) et sortie 4 vers A-15 nord / échangeur Turcot.

Par défaut : l'accès de la rue Lucien-L'Allier.

Détour : via les rues Saint-Antoine Ouest et Guy nord et boulevard René-Lévesque ouest. Camions : via les rues Guy sud, Saint-Jacques et de la Montagne et boulevard René-Lévesque ouest.

SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction SUD

De vendredi 22 h à samedi 9 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 5 (rue Sherbrooke ) à Montréal et la R-132 à Longueuil

Détour : via les rues Hochelaga, Dickson sud et Notre-Dame, boulevard René-Lévesque et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier. Camions (+ 4,25 m), via boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

Avenue Souligny : fermeture de l'avenue en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Détour : via les rues Dickson nord et Hochelaga est ou ouest.

Direction NORD

De vendredi 22 h à samedi 9 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès de la rue Hochelaga à Montréal

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud et rue Notre-Dame. Camions, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles d'accès de la R-132 est et ouest (les sorties 89-N).

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès de la rue de l'Île-Charron

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest. Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord.



PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De vendredi 20 h à lundi 6 h 30

Sur le pont Laviolette, entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 - une voie par direction.

Largeur de la voie : 3,2 m.

Par défaut :

À Trois-Rivières, l'accès du boulevard Arthur-Rousseau À Bécancour, sur l'A-55 sud, la sortie 176 ( A-30, R-132, Sainte-Angèle, Bécancour) et les accès A-30 est et ouest / avenue Godefroy vers A-55 nord



Note : les usagers sont invités à consulter la carte interactive sur le site Québec 511 avant de se déplacer pour les aider à déterminer la période la plus appropriée et le meilleur itinéraire en fonction de leur destination.

À PRÉVOIR

Autoroute 30 -- pont Serge-Marcil

À Beauharnois, sur l'A-30 est dans le secteur du pont Madeleine-Parent, fermeture partielle de 2 voies sur 3, samedi et dimanche de 6 h à 20 h.

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - REM

Nouvelle phase de mise en service, fermeture complète du réseau, tous les samedis et dimanches de mai.

Pour en savoir plus : planifiez vos déplacements et navettes disponibles et fréquences.

RAPPEL - AUTOROUTE BONAVENTURE

Niveau bassin Peel / pont Victoria , fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'en décembre

, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'en décembre Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'en décembre.

En direction est, fermeture de la sortie 5 (Île des Sœurs) jusqu'au début juin.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

