Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 17 au 20 avril

ÉCHANGEUR A-13 / A-520 (Côte-de-Liesse)

De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

À Montréal, sur l'A-520 en direction est, fermeture complète entre la sortie 4 (A-13) et l'accès en provenance A-13 nord.

Détour : via la sortie 4.

Par défaut : dès vendredi 21 h, en amont, l'accès en provenance 46e Avenue.

SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

De samedi 7 h au vendredi 24 avril à 21 h 30

À Montréal, sur l'A-520 en direction ouest, 1 voie sur 2 fermée entre la montée de Liesse et l'échangeur A-13.

Par défaut : l'accès en provenance de la montée de Liesse

Détour : via l'accès suivant.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction SUD

De vendredi 23 h à samedi 9 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) à Montréal et la R-132 à Longueuil

Détour : via rues Dickson sud et Notre-Dame et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier. Pour les camions (+ 4,25 m), via rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

Avenue Souligny Est : fermeture de l'avenue en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Détour : via rue Hochelaga.

RAPPEL : la hauteur libre dans le tunnel est maintenant de 4,3 mètres, mais il est toujours recommandé de prévoir une marge de sécurité minimale de 10 cm. Avant de prendre la route, vérifiez la hauteur de votre chargement.

Direction NORD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès de la rue Sherbrooke sur l'A-25 nord à Montréal

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud, rues Notre-Dame, Curatteau et De Boucherville. Camions, via boulevard Pie-IX, rues Sherbrooke et De Boucherville.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles d'accès de la R-132 est et ouest ( les sorties 89-N ).

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès de la rue de l'Île-Charron.

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest. Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord. L'accès de la rue Hochelaga

Détour : via rue De Boucherville.



Avenue Souligny Ouest : fermeture de l'avenue en direction ouest, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand et Dickson. Détour : via rue Hochelaga.

ROUTE-138 (à Montréal, arr. LaSalle)

De vendredi 21 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. LaSalle), sur la R-138 dans les deux directions, fermeture des sorties et des accès vers ou en provenance de la rue Clément.

Détours :

R-138 Est

Sortie : via bretelle pour A-20 est ( centre-ville ), sortie 65 ( boulevard Angrignon ), rues Cordner, Senkus et Saint-Patrick en direction ouest. Facultatif : en amont, via sortie 1 ( rue Airlie ), avenue Labatt , boulevard Newman, avenues Wanklyn et Lafleur. rue Elmslie, avenue Dollard et rue Saint-Patrick en direction ouest. Accès : via avenue Lafleur. rue Elmslie, avenues Dollard et Saint-Pierre, bretelle pour A-20 est ( centre-ville ) ou A-20 ouest ( vers aéroport P.-É. Trudeau ).



R-138 Ouest

Sortie : poursuivre sur R-138 ouest / pont Honoré-Mercier, demi-tour à la sortie pour R-207, sortie 1 ( rue Airlie ), avenue Labatt , boulevard Newman, avenues Wanklyn et Lafleur. rue Elmslie, avenue Dollard et rue Saint-Patrick en direction ouest. Facultatif : en provenance A-20 est ou ouest, via la sortie 65 ( boulevard Angrignon ), rues Cordner, Senkus et Saint-Patrick en direction ouest Accès : via avenues Lafleur et Wanklyn, boulevard Newman, avenue Labatt, rue Airlie et bretelle R-138 ouest. En provenance de la rue Saint-Patrick, via avenue Dollard et poursuivre sur le détour précédent, depuis le boulevard Newman.



Réseau municipal : fermeture complète de la rue Clément dans les deux directions, entre les rues des Oblats et Louis-Fortier, selon le même horaire.

Détour : en direction est, via rue Saint-Patrick, avenues Dollard et Lafleur. En direction ouest, via avenue Lafleur. rue Elmslie, avenue Dollard et rue Saint-Patrick.

SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À PRÉVOIR

Autoroute 40 (Métropolitaine)

Dès le 20 avril, début des travaux de réparation du pont d'étagement du boulevard Lacordaire au-dessus de l'A-40 (Métropolitaine) à Montréal. Le chantier, qui se poursuivra l'an prochain, permettra de maintenir la bonne fonctionnalité de la structure et d'assurer sa pérennité. Voir le communiqué.

Réseau express métropolitain (REM)

Des fermetures tardives du réseau du REM sont prévues les 17 et 18 avril. Ainsi, les derniers départs auront lieu à 22 h 13 à partir de Deux-Montagnes, à 22 h 40 à partir de Brossard et à 23 h depuis la Gare Centrale.

Avenue De Lorimier

À Montréal (arr. Ville-Marie), sur l'avenue De Lorimier, entre les boulevards René-Lévesque et De Maisonneuve, fermeture complète en direction nord et fermeture partielle de 1 voie sur 3 en direction sud, du lundi au mercredi de 7 h à 19 h et le jeudi de 7 h à 18 h, pour une durée de 2 semaines.

Note : sur le boulevard René-Lévesque Est, fermeture de la voie de virage à gauche pour l'avenue De Lorimier en direction nord.

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable (https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx), Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724