PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER ENTRAVES DURANT LA LONGUE FIN DE SEMAINE DE PÂQUES DU 17 AU 22 AVRIL

AUTOROUTE 10 / BONAVENTURE

De jeudi 22 h à mardi 5 h

À Montréal, fermeture complète de l'A-10 est, entre la sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge, A-15, A-20) et le pont Samuel-De Champlain

Détour : via boulevard Gaétan-Laberge et A-15 sud. Pour l'île des Sœurs, via les sorties 57-S (boulevard de l'Île-des-Sœurs) ou 57-N (chemin de la Pointe-Nord).

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

Rappel autoroute Bonaventure

Au niveau du bassin Peel / pont Victoria, fermeture de 1 voie sur 3 dans les deux directions jusqu'en décembre Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'en décembre En direction est, fermeture de la sortie 5 ( Île-des-Sœurs ) jusqu'à la fin mai



AUTOROUTE 15 / ÉCHANGEUR TURCOT

De vendredi 23 h à samedi 9 h 30

De samedi 23 h à dimanche 9 h 30

À Montréal, fermeture complète de l'A-15 nord entre la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye) et l'échangeur Turcot

Détour : via rue Saint-Patrick, boulevard Monk, rue Notre-Dame Ouest, accès A-20 est. Et en direction :

R-136 est (centre-ville), via boulevard des Tanneries A-15 nord (Décarie) / Laval , via A-20 est / ortie 68 A-20 ouest, rue Notre-Dame Ouest jusqu'à l'accès boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue .



Par défaut : l'accès du boulevard De La Vérendrye.

Échangeur Turcot : fermeture des bretelles vers la R-136 est (centre-ville), l'A-15 nord (Décarie) et l'A-20 ouest (aéroport).

PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De vendredi 20 h à lundi 6 h 30

Sur le pont Laviolette, entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 - une voie par direction

Largeur de la voie : 3,2 m.

Note : les usagers en provenance de Montréal ou de Québec sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence s'ils souhaitent passer d'une rive à l'autre du fleuve Saint-Laurent, par les autoroutes 20 ou 40.

À PRÉVOIR

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - REM

Nouvelle phase de mise en service, fermeture complète du réseau tous les samedis et dimanches d'avril

Pour en savoir plus : planifiez vos déplacements et navettes disponibles et fréquences.

Note : pour vendredi 18 et lundi 21 avril, les heures d'ouverture demeurent les mêmes.

PONT VICTORIA

Pas de configuration pour les heures de pointe du matin et du soir pour vendredi 18 et lundi 21 avril. Circulation sans restriction dans les deux directions de jeudi 19 h 15 à mardi 5 h

Sous la responsabilité du CN.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable (https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx), Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600 ou sans frais : 1 866 341-5724