PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER ENTRAVES DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 28 FÉVRIER AU 3 MARS

ROUTE 136 / TUNNELS VILLE-MARIE ET VIGER

Direction EST

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

Fermeture de la R-136 en direction est (vers centre-ville), entre la sortie 4 (rue de la Montagne, pont Victoria ) et l'avenue Papineau

Détour : via les rues Saint-Antoine Est et Notre-Dame. Pour les camions (+4 m), via rue Saint-Jacques et boulevard Robert-Bourassa.

Par défaut : dès 23 h, les accès des rues Notre-Dame Ouest / de la Cathédrale et de l'A-10 ouest (Bonaventure) / boulevard Robert-Bourassa.

Direction OUEST

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture de la R-136 en direction ouest, entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'accès de la rue Lucien-L'Allier

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest. Pour les camions, via les rues Saint-Jacques et Mansfield.

Par défaut : dès 22 h 30, les accès de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est.

À PRÉVOIR

Réseau express métropolitain - REM

Nouvelle phase de mise en service, fermeture complète du réseau, tous les samedis et dimanches du mois de mars.

Pour consulter l'état du réseau et pour en savoir plus sur les navettes disponibles.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

